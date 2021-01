Auto123 met à l’essai la Genesis G70 2021.

À ses débuts, Genesis est allé subtiliser des designers aux constructeurs allemands et lorsqu’on regarde la G70, ça nous apparaît évident. La voiture est dotée d’une calandre imposante et d’un long museau, propose une silhouette agréable soulignée par une ligne de toit inclinée (qui ampute l’espace arrière), pendant que son arrière coupe presque abruptement juste au-delà des roues. Son style est élégant, classique, mais pas particulièrement jazzy. Elle est cependant bien proportionnée et attrayante.

Pour 2021, la Genesis G70 demeure inchangée, car elle doit profiter d’une mise à jour pour 2022. Elle repose relativement près du sol pour optimiser l’aérodynamique, mais aussi pour assurer un comportement plus acéré. L’envers de la médaille, c’est qu’il faut descendre pour s’installer à bord. La chute est même abrupte ; ma conjointe, qui a depuis un certain temps délaissé la voiture pour le VUS, n’a pas aimé…

L’accès à bord plus étriqué est une réalité, mais ce n’est pas de nature à décourager ceux qui s’intéressent à une voiture comme celle-ci.

Au-delà du logo

Ça devient redondant, mais Genesis continue de remporter des prix avec ses trois berlines, ainsi qu’avec son premier VUS. La marque de luxe Hyundai continue aussi de faire la barbe à ses rivaux allemands en matière de prix. Et pourtant, l’absence d’un logo prestigieux demeure un obstacle dans les segments où la compagnie propose des modèles. Malgré tout, la marque persiste et signe. Il n’est d’ailleurs pas irréaliste de penser que, tôt ou tard, le bouche-à-oreille va lui permettre de réaliser une véritable percée dans l’armure teutonne.

Ce bouche-à-oreille va traiter de la tenue de route de la G70, de ses performances douces, mais fascinantes, et de ses moteurs. L’unité de base est un 4-cylindres de 2 litres développant 252 chevaux et 260 livres-pieds de couple. L’autre est un V6 biturbo de 3,3 litres qui propose 365 chevaux et 376 livres-pieds (avec du carburant à indice d’octane élevé). La qualité évidente de sa construction et de son intérieur va aussi faire le tour.

L’une des choses que j’apprécie le plus de la marque depuis sa création est la simplicité de ses produits. Ainsi, la Genesis G70 2021 est livrable en quelques versions seulement, chacune très bien garnie. La proposition de base 2.0 T Advanced, dont le prix s’amorce à 43 000 $ (frais de transport inclus), ne devrait même pas être considérée comme un modèle de base tant elle est bien équipée. Cette dernière est livrée avec le moteur 4-cylindres. Pour 2021, cette déclinaison est désormais livrée de série avec des phares à DEL.

Notez que cette variante peut toujours être servie avec une transmission manuelle, mais c’est votre dernière chance ; à partir de l’an prochain, elle ne fera plus partie de l’offre.

La version 2.0T Elite, comme l’Advanced, est configurée avec la traction intégrale. La variante 2.0T Sport est celle qu’il vous faut si vous souhaitez une voiture à propulsion. L’autre G70 est la 3.3T, livrable au prix de 56 000 $ avec le niveau de finition Prestige, qui n’est possible qu’avec la transmission intégrale. Elle peut être proposée en version Sport à 58 000 $.

Sur la route

Aussi belle que soit la plus petite berline de Genesis, sa conduite est encore plus agréable. Je fais référence à la tenue de route, par exemple, qui est aussi pointue et irréprochable que celle de n’importe quelle berline allemande. Je fais aussi allusion à la puissance des deux moteurs, mais surtout à celle de la plus grosse cylindrée de 3,3 litres. Je fais également référence à la position basse de la voiture qui contribue à réduire la traînée. Mais il faut aussi mentionner la transmission à huit vitesses au rendement souple, ainsi qu’à la direction rigide et à la puissance de freinage élevée. Quant à la vitesse en ligne droite, le 0-100 km/h s’efface en à peine 4,5 secondes, et une reprise de 60 à 100 km/h est tout aussi impressionnante.

Mais attention à la visibilité arrière qui est assez limitée en raison de la forme de la voiture et de la lunette. À cet égard, on est à des années-lumière du nouveau — et premier — VUS du constructeur, le GV80, avec sa grande fenestration.

Notons par ailleurs l’écran relativement discret qui ne s’étend « que » sur huit pouces de diagonale à la console centrale. Vraiment, ça suffit pour les fonctions usuelles, mais en 2021, c’est une unité relativement petite dans ce segment de voiture. Cela dit, ce qui y est accessible est convivial et la résolution est solide. Dans l’ensemble, c’est aussi simple et direct que la structure de prix de la G70.

Sinon, les sièges sont suprêmement confortables, une fois que vous avez réussi à vous y glisser, bien sûr. Les places arrière sont tout aussi confortables, mais le problème est que les occupants ne les apprécieront pas autant en raison de l’espace limité pour les jambes et la tête. La G70 est une berline, mais elle n’est pas des plus pratiques pour les familles. Pour cela, il faut regarder du côté de sa grande sœur, la G80.

Comme vous pouvez le voir avec les photos, j’ai eu l’occasion de conduire la G70 2021 sur des routes enneigées et verglacées. Je n’ai pas trouvé de véritables défauts à la traction intégrale qui n’est pas un système permanent comme celui de Subaru, mais qui entre en action au besoin pour s’ajuster aux conditions de la route. Elle m’a assuré une solide adhérence et un contrôle sur des surfaces délicates.

Vous pouvez également choisir entre plusieurs modes de conduite (Confort, Eco, Sport, Smart ou Custom) qui ajustent certains paramètres pour vous permettre de conduire la G70 comme vous le souhaitez. Le mode Eco peut vous aider à améliorer (légèrement) les performances du modèle à la pompe, mais la consommation de carburant demeure ordinaire. Je pense sincèrement que la plupart des conducteurs vont passer du mode Confort au mode Sport (le premier avec des occupants, le second sans).

Conclusion

La G70 n’est pas vieillissante, mais la mise à jour attendue l’année prochaine sera la bienvenue, car d’autres dans le segment se sont donné des airs de jeunesse et commencent à devancer le produit coréen en matière de technologies, de touches de luxe et d’autres commodités. Le style en profitera aussi. D’après ce que nous avons vu, la prochaine G70 sera un peu plus extravagante. Elle est déjà exceptionnellement belle ; les modifications dont elle va profiter pourraient la faire passer à un autre niveau. Ça devra être fait, en vérité, si Genesis peut espérer de façon réaliste être perçue comme une marque de luxe, au même titre que ses concurrentes.

On aime

Tenue de route exceptionnelle

Beaucoup de puissance

Confortable à l’avant

Une élégance absolue, à l’intérieur comme à l’extérieur

On aime moins

Visibilité arrière

Places arrière exiguës

Consommation moyenne

La mise à jour attendue arrive à point

La concurrence principale

Audi A4

BMW Série 3

Cadillac CT4-V

Lexus IS

Mercedes-Benz Classe C

