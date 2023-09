Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le cinquième volet de notre essai à long terme.

Cette fois, nous nous intéressons à la traction du plus gros VUS produit par Hyundai.

Est-ce que le Hyundai Palisade offre l’AWD ?

Oui. En fait, les trois modèles (Preferred, Urban et Ultimate Calligraphy) vendus au Canada incluent de série un système de rouage intégral. Aux États-Unis, en revanche, nos voisins peuvent se procurer un Palisade dont la motricité est uniquement fournie par les roues avant.

Ce qui fait du sens quand on songe que quatre roues motrices sont certainement moins nécessaires dans plusieurs États du sud. Mais chez nous, c’est une autre histoire ! Dès que l’hiver se pointe, qu’on habite Halifax, Charlevoix ou au pied des Rocheuses, un rouage intégral rend d’immenses services.

Hyundai Palisade 2023, hors-route Photo : Hyundai

Comment fonctionne l’AWD du Palisade ?

Ce système, que Hyundai appelle HTRAC (le H de Hyundai couplé aux premières lettres du mot Traction), est toujours actif. On n’a pas à se soucier de l’activer. Sa mission, comme plusieurs systèmes éprouvés du genre, consiste à faire varier la répartition de la puissance du moteur en fonction de l’adhérence de chaque roue.

On peut le nuancer en choisissant l’un des trois programmes de conduite proposés par la molette couchée sur la console au plancher.

Hyundai Palisade 2023, les modes de conduite Photo : Hyundai

Hyundai Palisade 2023, bouton pour les modes de conduite Photo : Hyundai

En mode Confort, le système achemine jusqu’à 30% du couple aux roues arrière. En mode Sport, ce transfert pourra atteindre 50% pour soutenir les accélérations rapides (et voilà-t-y pas que les flancs de mon siège de conducteur se resserrent automatiquement sur moi, prêts pour l’action !). En mode Eco, pour améliorer notre consommation d’essence, ce sera tout le contraire, les roues avant héritant de la majorité de la puissance disponible.

Enfin, quand on sélectionne le mode Smart, on signale au Palisade qu’on s’en remet à lui pour décider de la répartition de couple idéale selon les conditions routières mais aussi selon le genre de pilotage que semble apprécier le conducteur principal.

Hyundai Palisade 2023, réglage pour genre de surface Photo : Hyundai

Est-ce que le système HTRAC du Hyundai Palisade est à l’aise peu importe la surface ?

Grâce à un algorithme enfoui dans les entrailles du véhicule qui supervise un programme appelé Terrain, la même molette nous permet de préciser au HTRAC le genre de sol sur laquelle le Palisade se déplace : sable, boue ou neige.

Essentiellement, ça veut dire que la puissance du V6 et que le fonctionnement de la transmission et des freins seront automatiquement modulés afin d’adapter la traction au type de surface rencontrée.

Par exemple, dans la neige, l’accélérateur ne se montrera pas aussi sensible que d’habitude et la transmission travaillera à un rapport plus élevé, tout ça afin d’empêcher que le véhicule ne s’enfonce dans la farine pétrifiée.

Hyundai Palisade 2023, bouton Remorquage Photo : Hyundai

Est-ce que le Palisade peut remorquer ?

Oui. Mais, cette fois, on délaisse la molette centrale et on enfonce plutôt l’interrupteur marqué Tow à gauche du volant sur le tableau de bord. Dès lors, le passage des vitesses sera modifié en fonction de la charge à tirer.

Avec des freins de remorque (i.e. quand la remorque est dotée de son propre système de freinage), le Palisade peut tirer jusqu’à 2 268 kg (ou 5000 lb). Sans l’équipement approprié, il sera forcé de limiter ses travaux herculéens à 750 kg (1653 lb). Et lorsqu’on active le mode Remorquage, les programmes Drive et Terrain prennent le bord.

Si on n’a pas de bébelle quelconque à tirer, il est utile de savoir que le Palisade peut charrier de lui-même 730 kg (1605 lb) sans crier Mon oncle ! On inclut ici le poids des occupants (jusqu’à sept si vous vous rappelez bien), le réservoir plein d’essence, les bagages, etc. Il s’agit en fait de la capacité de charge utile du véhicule, une statistique fournie par le constructeur qui prend aussi en considération le poids de l’utilitaire lui-même.

Pour rendre ces chargements moins pénibles sur le comportement général du véhicule, Hyundai a eu la bonne idée d’équiper la suspension arrière d’amortisseurs auto-nivelant. Dès que le Palisade aura roulé quelques centaines de pieds avec son chargement, les amortisseurs s’ajusteront pour assurer au véhicule une assiette parfaitement horizontale avec le sol. Rien de plus gênant qu’un derrière affaissé…

Hyundai Palisade 2023, de profil Photo : Hyundai

Est-ce que le Palisade peut se permettre des sorties hors route ?

On ne se contera pas de blague. Je suis prêt à parier que ceux et celles qui succombent aux charmes du modèle Ultimate Calligraphy, tout de blanc vêtu à l’intérieur, ne priorisent absolument pas les expéditions dans ça d’épais de bouette. Et pourtant, si tel était leur désir, ils pourraient le faire.

La traction intégrale dont nous venons de jaser permet au Palisade de se mesurer à bien plus costaud qu’un simple sentier de gravelle menant à la résidence secondaire. Par exemple, il est aussi équipé d’une commande de freinage en descente.

Nous sommes familiers avec ce bidule depuis le temps que Land Rover l’a popularisé. Il fait en sorte que le conducteur puisse descendre une pente raide sans avoir à toucher à la pédale de frein. Le système s’occupe du freinage pendant que l’humain se contente de guider le volant.

Cela dit, depuis le début de cet essai long terme, j’ai croisé plusieurs autres Palisade sur la route. Or, je n’en ai pas encore vu un seul qui était sale. Pas un qui portait les traces d’une expédition en forêt. Ça me dit que, malgré des capacités tout-terrain évidentes, le véhicule et son propriétaire s’entendent surtout pour se bichonner l’un et l’autre.

Le logo HTRAC du Hyundai Palisade ... couvert de sable Photo : Hyundai