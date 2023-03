Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Profil

• Auto123 met à l’essai le Hyundai Palisade 2023.

• Le V6 de 3,8 litres du VUS intermédiaire est inchangé pour 2023.

• Hyundai a greffé cette nouvelle livrée Urban à la gamme du modèle.

• Il n’y a plus de version à deux roues motrices en 2023, et c’est tant mieux.

Un peu comme ailleurs, l’alignement de la marque Hyundai s’électrifie à vitesse grand V. Encore cette année, un deuxième modèle de la famille Ioniq - la 6 - viendra alimenter l’appétit des électromobilistes sous la forme d’une berline. Mais, en attendant que le virage électrique se complète, le constructeur n’a pas le choix : il doit songer à répondre aux besoins d’un maximum de groupes distincts, comme les familles élargies par exemple.

Nous avons d’ailleurs pu jeter un coup d’œil au prototype SEVEN de Hyundai au récent Salon de l’auto de Montréal, le multisegment qui deviendra éventuellement un modèle de production, au même titre que le concept EV9 de Kia.

Mais en ce début de 2023, Hyundai doit engranger des profits et, pour y arriver, ce sont les véhicules « thermiques » qui vont contribuer à remplir ce mandat. Qui plus est, au sommet de cette pyramide, on retrouve le très imposant Hyundai Palisade, le multisegment trois rangées qui se voit confier une nouvelle robe pour 2023. L’essai réalisé dans le temps des fêtes 2022 a d’ailleurs permis de voir qu’il était possible de voyager en famille, et ce, sur une distance appréciable. Nous avons passé à l’essai une livrée Urban, toute nouvelle pour l’année-modèle 2023.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Trois quarts arrière

Un flair plus urbain

Pour 2023, le Palisade se refait une beauté, le véhicule qui voit surtout sa devanture fortement remaniée, mais il y a un peu plus que ce changement de museau. Mentionnons également l’ambiance assombrie, une recette employée à toutes les sauces de nos jours, et ce, par nombre de constructeurs automobiles. Les jantes de 20 pouces au fini noir lustré sont également de nouvelle facture, elles qui ajoutent un soupçon d’élégance à l’ensemble.

Au menu des nouveautés, on retrouve le siège « Ergo Motion », la ventilation pour les sièges de la deuxième rangée, un nouvel écran digital derrière le volant, un rétroviseur électrochromatique et les vitres acoustiques derrière, notamment. Ce qui est toutefois désolant dans cette énumération de gadgets et de luxes, c’est que la majorité de ceux-ci sont réservés à la livrée Calligraphy du modèle, la plus dispendieuse au sein de la gamme Palisade.Règle générale, le Palisade ne change pas beaucoup, mais ce nouveau faciès semble avoir été bien accueilli jusqu’ici.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Écran central

Toujours pas d’électrification en vue

Sous le capot, les ingénieurs de la marque ont probablement évité de se compliquer la vie en essayant d’intégrer toute forme d’électrification à bord d’un véhicule aussi lourd. Ce mandat sera plutôt confié au modèle Ioniq 7 ou, si vous préférez, la version définitive inspirée du prototype SEVEN. D’ailleurs, ce futur multisegment à trois rangées sera également très lourd, une réalité des VÉ du moment.

De toute manière, le Palisade, à l’instar de son jumeau non identique le Kia Telluride, n’en est qu’à la moitié de son cycle. Voilà pourquoi le V6 atmosphérique de 3,8 litres de cylindrée et d’une puissance de 291 chevaux et un couple de 262 lb-pi est toujours boulonné sous le capot du plus imposant des véhicules Hyundai. Sans surprise, la même règle s’applique à la boîte de vitesses automatique qui prend place sous le véhicule. L’unité à huit rapports est déjà bien connue du public et son fonctionnement ne pose aucun problème jusqu’ici. À bord d’un multisegment dont la mission est de transporter ses occupants dans un confort relatif, cette transparence de la boîte automatique est exactement ce que le consommateur espère.

Sinon, contrairement aux précédentes années-modèles du Palisade, la version à roues motrices avant n’est plus au programme, ce qui veut dire que tous les Palisade 2023 sortent de l’usine avec le rouage intégral de la marque, un autre atout très apprécié au Canada avec le climat capricieux.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Intérieur

Au volant

Le contraire aurait été étonnant : l’expérience au volant n’a pas changé, malgré l’arrivée de cette livrée Urban. Le Palisade se conduit comme un gros véhicule confortable et doux pour ses passagers. Pour les tracés sinueux, le représentant de la marque ne devrait pas être votre premier choix. En revanche, pour les autoroutes interminables et les balades avec un ou plusieurs passagers, le gros Hyundai se veut un excellent véhicule, et ce, malgré la présence de jantes surdimensionnées.

La direction est légère et peu communicative, le groupe motopropulseur préfère jouer la carte de la discrétion et les suspensions ont été calibrées pour assurer un bon confort. Bref, le Palisade est un VUS comme les autres au sein de ce groupe de « trois rangées ».

Il y a bien les innombrables modes de conduite, et même si l’électronique surprend toujours par cette facilité de changer le comportement du véhicule, ça ne change pas grand-chose finalement. Le Palisade ne sera pas le choix des aventuriers (pour une véritable expérience hors route) ni celui des amateurs de performance. Bref, même s’il se montre un brin plus dynamique qu’une minifourgonnette, le Palisade joue justement le rôle de « transporteur de famille », ni plus ni moins. Mais, c’est justement le cas de plusieurs de ces multisegments qui, si nous étions à l’aube des années 90, seraient probablement tous des minifourgonnettes.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Sièges

Le Palisade, durant ces deux semaines d’utilisation – avec comme apogée un aller-retour Montréal-Québec échelonné sur deux jours – a enregistré une moyenne de 11,6 L/100 km, soit un peu plus que les 11,2 L/100 km prévus par l’ÉnerGuide canadien. Je dois cet étonnant résultat à cette distance plus importante à rouler sur l’autoroute monotone reliant les deux plus grandes villes du Québec. Malgré tout, je me dois au moins de mentionner que durant ce périple, le Palisade était passablement chargé avec quatre adultes, deux enfants et tout le matériel pour une belle soirée passée loin de la maison.

Quant au confort de ce gros VUS coréen, disons seulement que le représentant de Hyundai n’est pas aussi cossu que les véhicules de la division Genesis, mais il s’en approche drôlement. Chapeau aux ingénieurs pour avoir accouché d’un véhicule confortable, surtout sur les routes malmenées de la belle province.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Sièges arrière

Et à l’intérieur alors?

C’est vrai que la livrée Calligraphy aurait été plus jolie en photos, mais pour 2023, la nouveauté s’appelle Urban et, contrairement au thème extérieur, l’habitacle se présente sous un heureux mélange de gris pâles et d’accents argentés ici et là. Certes, la sellerie en cuir gris pâle, ce n’est pas ma tasse de thé, parce que c’est très salissant, en revanche, cet habillage est moins monotone que la solution noir/noir utilisée à outrance dans l’industrie. La disposition des commandes est probablement l’une de mes préférées de l’industrie, à l’exception de ces boutons de la boîte de vitesses. Mais, pour le reste, cette console élargie et cette inclinaison des principales commandes du quotidien facilitent grandement la vie du conducteur. C’est le même constat pour l’écran central ou celui qui se retrouve derrière le volant. Bref, il fait bon de vivre à l’intérieur de ce gros véhicule coréen.

Photo : V.Aubé Hyundai Palisade Urban 2023 - Calandre, phare

Le mot de la fin

Ce deuxième contact avec le Hyundai Palisade s’est déroulé sans embûches. Le format est idéal pour une famille nombreuse, le confort est toujours au menu et l’ergonomie n’a pas grand-chose à se reprocher. Oui, c’est vrai que l’agrément de conduite n’est pas sa force et qu’il faut même pousser un peu fort sur la pédale de droite pour ressentir tout le potentiel du V6, mais quand on y pense, le Hyundai Palisade n’a jamais été développé pour les émotions fortes. Le constructeur à autre chose pour ce genre d’expérience!

On aime

Design plus huppé

Confort général

Équipement très complet (Urban ou Calligraphy)

On aime moins

Agrément de conduite peu reluisant

Coffre minuscule lorsque la troisième banquette est relevée

Quelques-unes de vos questions concernant le Hyundai Palisade 2023 :

Est-ce que le Hyundai Palisade peut être considéré comme un véhicule de luxe?

Dans sa livrée Calligraphy, le Palisade a tout l’équipement nécessaire et la qualité de fabrication pour être considéré comme une option luxueuse. Il n’y a que l’écusson qui n’est pas associé à la catégorie des véhicules de luxe.

Quelle version du Hyundai Palisade semble la plus avantageuse (qualité/prix)?

Pour les plus petits budgets, la livrée Preferred à 50 000 $ et des poussières n’a pas tous les atouts des livrées supérieures, mais l’équipement est malgré tout très complet.

Où est fabriqué le Hyundai Palisade ?

Le Palisade est assemblé à Ulsan, en Corée du Sud.

