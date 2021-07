Oro Station, Ontario - Qui dit Subaru WRX et STi dit championnats du monde de rallye. C’est là que Subaru s’est fait connaître et a forgé son image de sportive rebelle. Mais, le modèle est figé dans le temps depuis 2015 et Subaru s’est retiré du monde du rallye en 2017. Un loisir qui était devenu trop dispendieux. Toutefois, le duo WRX et STi est demeuré en poste et leur caractère forgé en course automobile est encore bien présent.

Un événement unique

Pour démontrer le caractère unique de ce duo, Subaru nous a invités à Oro station, en Ontario, au site d’un futur circuit routier qui sera long de 4,2 km (c’est la même distance que le circuit Gilles Villeneuve à Montréal). Le circuit est en construction et n’est pas pavé, ce qui a donné l’occasion à Subaru d’improviser une étape de rallye sur la terre pour démontrer de quoi sont faits les WRX et STi.

Photo : Subaru Subaru WRX 2021

L’année 2021, la dernière de la présente génération

La firme japonaise a déjà annoncé qu’une nouvelle mouture va arriver en 2022. Au moment d’écrire ses lignes, nous avons peu d’informations, mais nous pouvons dire que le moteur sera sans doute le 4 cylindres 2,4 litres turbo qui pourrait selon les plus récentes informations atteindre les 400 chevaux dans la prochaine STi.

Les moteurs sont toujours les mêmes, vous avez donc un 4 cylindres turbo de 268 chevaux. Subaru n’a jamais eu le chic de produire des boîtes manuelles douces et fluides comme BMW ou Porsche, mais les leurs sont tout de même préférable à la boîte CVT en option dans la WRX.

La STi est plus brutale et devient un peu extrême pour une conduite au quotidien, mais les 310 chevaux de son moteur 2,5 litres donnent du cran au modèle. Avec la STi, la boîte manuelle reste la seule livrable.

Photo : Subaru Subaru STi 2021, avant

Un plaisir juvénile

Après un exercice de slalom en WRX et quelques figures dans la terre avec la STi, nous nous sommes retrouvés sur un petit circuit en terre de 1,25 km pour voir de quel bois se chauffent ces voitures.

L’idée de l’exercice était simple : lancer les voitures à brides abattues dans la terre. Ceux qui doutaient encore de la solidité du châssis de cette berline ont été confondus. Entre le 2e et le 3e rapport dans des ondins digne d’un champ de blé, nous avons poussé les voitures dans leur dernier retranchement durant 5 à 6 tours de piste en remplissant tous les racoins de terre et la voiture en redemandait. Une façon ludique de prouver que la voiture est dure à la tâche.

Photo : Subaru Subaru WRX 2021, profil

Moins confortable au quotidien

Nous sommes conscients que personne n’ira tester sa WRX et sa STi dans de telles conditions à moins de participer aux championnats Canadien de rallye. Nous avons donc aussi conduit sur la route où tout le monde va. Si la puissance est au rendez-vous, le raffinement lui a été laissé de côté. L’accélération vous brasse tous les os du corps et se fait avec beaucoup de secousses. Une chose familière pour les pilotes de rallye, mais qui n’est pas un atout pour une voiture de tourisme. La boîte manuelle manque de synchronisme et chaque rapport passé nous projette vers l’avant et il faut bien tenir le volant pour ne pas dévier de sa trajectoire.

Une fois le petit tremblement de terre passé, par contre, la conduite à vitesse de croisière devient beaucoup plus calme. D’ailleurs, si vous devez en faire votre voiture de tous les jours, la WRX est beaucoup plus civilisée que la STi qui reste raide avec des suspensions sèches même à régime d’autoroute.

Photo : Subaru Subaru WRX, intérieur

Un bel espace de vie

Pour une berline sport, la WRX offre un habitacle spacieux où quatre adultes trouveront tous l’espace nécessaire. La visibilité est excellente, avec des montants de toit fins et de grandes fenêtres ainsi qu'un grand pare-brise qui donne un champ de vision généreux au conducteur. Les sièges sont confortables et la position de conduite est droite comme nous l’apprécions. Une position de conduite sportive qui est accentuée par la présence de sièges Recaro dans la version STi.

L’écran tactile est petit (il remonte à 2015), mais bien conçu et facile à utiliser. Comme tous les produits Subaru, le système audio semble tout droit sorti d’un ancien Radio Shack. Il n’y a pas de système de navigation, mais, aujourd’hui avec Apple Carplay et Android auto il suffit de brancher votre téléphone et le problème est régler.

Si vous avez une boîte manuelle vous n'avez pas accès à la suite de dispositifs de sécurité de Subaru, qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif, un système d'atténuation des collisions avant et un système d'alerte de franchissement de ligne. Est-ce vraiment utile dans une voiture sport ?

Pour le reste, l’habitacle est bien agencé, avec des commandes bien disposées.

Photo : Subaru Subaru STi 2021, arrière

Conclusion

Aucune autre voiture sport ne possède cette capacité d’aller se faire battre sur une route de rallye et de retourner sur l’asphalte sans démolir la voiture. La WRX et la STi sont très solides et amusantes à conduire. Il faudra seulement que Subaru travaille sur le raffinement pour la prochaine génération. La voiture montre son âge, surtout à l’intérieur. Elle est aussi relativement bruyante sur la route. Ce manque de raffinement, l'absence de technologie embarquée, une conduite cahoteuse, une réponse lente de l'accélérateur en ville et un coût d'entrée assez élevé rendent son achat moins intéressant.

Le WRX reste le meilleur choix pour le moment, mais nous vous conseillons d’attendre à l’an prochain pour la nouvelle génération qui risque d’être plus intéressante.

On aime

Bon espace de cabine

Conduite inspirante

Châssis très solide et rouage intégral performant

On aime moins

Manque de raffinement dans la conduite

Habitacle bruyant

Habitacle vieillot

Suspension sèche (STi)

Photo : Subaru Subaru WRX 2021, arrière

Photo : Subaru Des Subaru WRX/STi 2021, à Oro Station

Photo : Subaru L'auteur, au travail dans la Subaru WRX 2021

