Auto123 y va d’un premier essai du Toyota Corolla Cross 2022.

Si vous demandez à d'anciens propriétaires de Matrix de vous parler de leur voiture, ils vous diront en général qu’il l’aimait beaucoup et que le modèle est sans doute parti trop tôt. Mais la réalité est que les Américains n’aiment pas trop les familiales, et cette réalité a quelque peu condamné ce modèle à une mort prématurée.

Plus de 10 ans après la mort de la Matrix, Toyota revient avec un nom respecté, celui de la Corolla, pour ajouter un nouveau membre à la famille, le Corolla Cross qui peut être vue comme une interprétation moderne de l’ancienne Matrix. Elle est plus grosse et repose sur le châssis TNGA-C de la firme, cependant. Un modèle qui se compare en format à un Honda CR-V, un Mazda CX-5 ou un Hyundai Kona.

Le style accroche l’œil et est plaisant à regarder. Les proportions sont bonnes et le format généreux. De plus, Toyota a installé 24 logos Corolla Cross dissimulés dans le véhicule, qui représentent le dévouement 24 heures sur 24, sept jours sur sept, de l’équipe qui a conçu et développé le modèle.

Photo : B.Charette Toyota Corolla Cross 2022, trois quarts avant

Quatre versions, dont une à moins de 25 000 $

Toyota va offrir quatre différents modèles : L, LE, LE Premium et XLE. Les deux premières versions arrivent au choix avec roues motrices avant ou un rouage intégral. La version de base à traction est offerte à 24 890 $. Il faut ajouter 1 400 $ pour la traction intégrale.

Ce modèle de base vient avec un écran de 7 pouces, système audio à six haut-parleurs, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, un écran multifonction couleur de 4,2 po, roues de 17 po en acier, sièges avant chauffants, rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, essuie-glaces à intermittence réglable, phares à DEL à deux faisceaux et feux arrière combinés à DEL.

La version LE débute à 27 090 $ en modèle traction (plus 1 400 $ pour l’intégrale) et ajoute quelques touches de luxe comme un écran plus grand de 8 pouces, un volant chauffant gainé de cuir, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir, un cache-bagages, un système d’alarme antivol et le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière de Toyota.

Photo : B.Charette Toyota Corolla Cross 2022, profil

Rouage intégral seulement

Les deux modèles les mieux équipés (LE Premium et XLE) viennent uniquement avec quatre roues motrices. Le premier débute à 30 590 $ et offre un toit ouvrant à commande assistée, un système de recharge sans fil pour téléphones intelligents et des longerons de toit.

Vous obtenez en plus dans la version XLE qui débute à 33 990 $ une chaîne audio JBL à 9 haut-parleurs, un écran multifonction couleur de 7 po, un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, un éclairage d’ambiance, un siège du conducteur à réglage assisté, des sièges revêtus de SoftTex, le contrôle automatique de la température à deux zones, une aide au stationnement avec freinage, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique et des lignes de guidage arrière avec un éclairage extérieur aux DEL et des jantes de 18 pouces.

Un seul moteur pour tout le monde

Le moteur provient de la boîte à outils de Toyota. Il s’agit d’un 4-cylindres 2,0-litres de 169 chevaux qui travaille uniquement avec une boîte CVT. Les performances sont médiocres dans le meilleur des mondes. Personne n’aura le sourire au volant de cette voiture.

Pourtant, le moteur fonctionne bien. C’est la boîte CVT qui est paresseuse et doit traîner une carcasse qui oscille entre 1 470 et 1 508 kg selon les versions. Résultat, les accélérations sont bruyantes à la limite du disgracieux.

Photo : B.Charette Toyota Corolla Cross 2022, moteur

Les modèles à rouage intégral reçoivent une suspension multibras à l’arrière qui donne un meilleur aplomb sur la route. Si, en le regardant, vous trouvez un lien avec le RAV4, vous avez raison. L’empattement est seulement quelques centimètres plus courts et le Corolla Cross offre de l’espace pour quatre adultes, jusqu’à 750 litres d’espace cargo (dans la configuration à deux roues motrices) et est en mesure de remorquer 1 500 lb. Nous aurions sans doute apprécié un meilleur soutien des sièges un peu évasif, mais la position de conduite est très bonne.

Toyota annonce une consommation moyenne d’environ 7,3 litres aux 100 km pour les modèles deux roues motrices et 7,8 pour les modèles à traction intégrale. Lors de notre journée d’essai, nous avons enregistré 9,7 litres / 100 km de moyenne avec le modèle XLE que nous avons testé le temps d’une journée dans la région de Gatineau, au Québec.

Une sécurité de base généreuse

Toyota a maintenant installé son système Safety Sense dans la majorité de ses produits. La suite TSS 2.0 comprend le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route, les phares automatiques, le système précollision avec détection des piétons et des cyclistes, le système d’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse dynamique à radar.

À cela viennent s’ajouter de nombreuses autres caractéristiques de série, comme le Système de sécurité Star de Toyota, une caméra de recul, 10 coussins gonflables et un système de surveillance de la pression des pneus à localisation automatique.

Photo : Toyota Toyota Corolla Cross 2022, volant, tableau de bord

Conclusion

Est-ce que le Corolla Cross est intéressant ? La réponse est oui. C’est écrit dans le ciel (et sur le hayon) que ce modèle va se vendre. Vu qu’il s’agit d’un modèle de la famille Corolla, il remplit toutes les cases que les automobilistes recherchent. Enfin, presque, car si vous recherchez le plaisir au volant, vous n’êtes pas au bon endroit.

C’est un véhicule réfléchi pour ceux qui cherchent une monture fiable sur le long terme et qui sera capable de transporter la petite famille durant des années sans souci. C’est déjà beaucoup n’est-ce pas?

Et si vous trouvez que la consommation n’est pas idéale, sachez que Toyota prépare une version hybride qui va arriver l’an prochain. Impossible de connaître les détails au moment d’écrire ces lignes, mais Toyota va encore aller piger dans sa boîte à outils. Est-ce que l’on ira voir du côté du RAV4 ou de la Corolla ? C’est à voir.

Photo : B.Charette Toyota Corolla Cross 2022, avant

On aime

Beaucoup de technologies de sécurité

Bon système d’infodivertissement

Un style qui plaît

On aime moins

Boîte CVT lente et un peu bruyante

Poids assez élevé

Les accélérations manquent de « punch »

La concurrence principale

Honda HR-V

Hyundai Kona

Kia Seltos

Mazda CX-30

Nissan Qashqai

Volkswagen Taos

Photo : Toyota Toyota Corolla Cross 2022, intérieur