Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Avant

• Auto123 réalise un premier essai de la Toyota GR Supra 2023, munie de la boîte manuelle.

• La Toyota GR Supra 2023 à boîte manuelle est offerte à partir de 71 874 $.

• La nouvelle boîte est exclusivement mariée au moteur 6-cylindres turbo de 3,0 litres.

• Le châssis et la suspension ont aussi profité d’améliorations pour l’année 2023.

Victoria, Colombie-Britannique – Vous connaissez l’expression qui dit qu’une faute avouée est à moitié pardonnée. Je vais faire exception à cette règle dans le cas de la Toyota GR Supra 2023 qui, enfin, est livrable avec une boîte manuelle.

Il faut comprendre que Toyota n’avait peut-être pas les coudées franches lors de la conception de ce modèle qui s’est fait en partenariat avec BMW, rappelons-le. N’oublions pas que sous la robe de cette voiture se cachent des mécaniques allemandes. Même l’intérieur est celui de la Z4 de la firme bavaroise.

N’empêche, un peu plus de trois ans après nous avoir présenté la nouvelle Supra, Toyota peut enfin la suggérer avec une boîte de vitesse manuelle, le genre de transmission que plusieurs acheteurs de ce type de voiture réclamaient dans leur sommeil.

Lors du dévoilement de la GR Corolla en décembre dernier, on nous a donné l’occasion de prendre le volant de cette GR Supra à boîte mécanique. Votre humble serviteur s’est exécuté sur la route, mais aussi sur la piste afin de voir ce que la greffe de cette transmission ajoute à l’expérience de conduite.

Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Levier de boite à vitesse

Une boîte Toyota

À l’annonce de l’ajout de la boîte l’été dernier, on a d’abord cru à une solution simple, une où Toyota logeait un coup de fil à BMW pour se faire refiler un organe de son coffre à outils. Après tout, la mécanique est allemande. Or, il en fut tout autrement. L’unité a été développée en interne par Toyota. Les ingénieurs ont conçu une nouvelle transmission manuelle intelligente (iMT) spécifiquement pour les modèles équipés du moteur 6-cylindres en ligne de 3 litres, les variantes 3.0L Premium et A91-MT Edition. Dans ce dernier cas, on parle d’une déclinaison limitée à 50 exemplaires pour 2023.

Toyota précise que cette boîte à six rapports « est dotée d’un embrayage de grand diamètre avec un ressort à diaphragme renforcé et utilise de manière optimale la puissance et le couple du moteur pour assurer des changements de vitesse précisément synchronisés. »

De belles grandes paroles pour dire qu’elle exploite à merveille la puissance et le couple du moteur, chiffrés à 382 chevaux et 367 lb-pi.

Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Phares

Le rendement

Bon, tout cela est bien beau sur papier, mais qu’est-ce que ça donne sur la route ? Pour résumer ça le plus simplement possible, ça rend la conduite d’une voiture qui était déjà pas mal agréable à piloter encore plus intéressante.

Le principe de base de la boîte manuelle, c’est que c’est nous qui contrôlons la livrée de la puissance. On peut donc exploiter chaque rapport différemment, selon la situation et l’envie.

Autrefois, les boîtes mécaniques offraient de meilleures performances et de meilleurs rendements énergétiques. De nos jours, c’est la boîte automatique qui est plus efficace à tous les niveaux. Cependant, elle ne pourra jamais remplacer le plaisir que l’on a à jouer des pieds et des mains pour sprinter de 0 à 120 km/h, ou encore de constamment valser entre 50 et 100 km/h sur un rang de campagne où l’on doit sans cesse passer les vitesses, rétrograder, passer les vitesses, etc.

Et le son lorsqu’on fait chanter la mécanique et qu’on permet au compte-tours de chatouiller le limiteur de régime ; jouissif.

Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Feux

Sur la piste ?

Il a été amusant d’entendre ce que les collègues avaient à dire à propos de la GR Supra à boîte manuelle lors de l’événement où il était aussi possible de conduire sur circuit la GR 86, ainsi que la nouvelle GR Corolla. En gros, plusieurs se disaient déçus du comportement de la voiture. À mon avis, ils font fausse route.

La pire chose que l’on pouvait faire sur place, c’était justement de procéder à des comparaisons. Les deux autres GR sont de petites sportives nerveuses équipées de moteurs 4-cylindres. Elles sont légères, maniables, agiles à souhait. Dans le cas de la GR Supra, on parle d’une voiture GT, d’une routière. Sur piste, elle torchait les autres en ligne droite, mais en virage, son poids ne la servait pas aussi bien. Il était évident qu’elle allait décevoir à ce chapitre.

Or, il ne faut pas oublier pourquoi un consommateur se paie une GR Supra. Sauf exception, c’est pour tout faire sauf aller s’exprimer sur un circuit. La GR Supra, on la sort le week-end pour les balades en bonne compagnie, pour voir du pays, etc. Et maintenant, pour exploiter une route sinueuse en faisant aller ses pieds et sa main droite.

Il est important de bien comprendre le rôle d’une voiture sur le marché pour en apprécier pleinement ses qualités.

Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Trois quarts arrière

D’autres changements

Qui plus est, toutes les GR Supra profitent d’améliorations pour 2023, ce qui rend l’ajout de la boîte mécanique encore plus intéressante.

Concernant ces changements, mentionnons que toutes les GR Supra sont désormais équipées de systèmes de contrôle de la traction et de freinage améliorés, d’un système de contrôle de la stabilité du véhicule renforcé par un programme antiroulis et d’une nouvelle fonction Hairpin+. Celle-ci permet de faire tourner davantage la roue libre lors de virages serrés sur une surface à fort coefficient de frottement avec une pente ascendante pour améliorer le plaisir de conduire. Le mode piste a également été perfectionné pour améliorer le drift.

Enfin, on note aussi que la suspension et les amortisseurs ont été recalibrés pour l’équilibre du roulis et le confort. D’autres retouches ont été effectuées pour rendre plus incisif le comportement de la voiture.

Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Logo

L’offre

Il existe trois versions de la GR Supra. Le modèle équipé du moteur 4-cylindres turbo de 2 litres (boîte automatique), la variante pourvue du 6-cylindres et de la transmission automatique, ainsi que cette nouvelle proposition à boîte manuelle.

Son prix est à 71 874 $, le même que celle à boîte automatique. Sur le site de Toyota, on mentionne que la disponibilité est limitée pour cette variante, c’est à noter.

Ce n’est pas donné, mais considérant ce qu’on obtient et le fait que ce modèle va assurément devenir une pièce de collection, on parle d’un investissement à long terme.

Le mot de la fin

La Toyota GR Corolla à boîte manuelle n’est pas faite pour tout le monde. Cependant, pour ceux qui rêvaient d’une troisième pédale au plancher seront ravis de savoir que le travail effectué par Toyota est concluant. La GR Supra n’est peut-être pas la meilleure routière sur le marché, mais elle a un petit je-ne-sais-quoi fort séduisant.

Une question de goût, on en convient, mais pour ceux conquis par le modèle, on parle d’une offre intéressante.

Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Design extérieur

On aime

Une nouvelle boîte manuelle bien calibrée

Niveau de performance intéressant

Un futur modèle de collection

On aime moins

Visibilité limitée de l’intérieur

Disponibilité restreinte

On est à l’étroit/rangement minimaliste

La concurrence principale

BMW Z4

Porsche 718 Cayman

Quelques-unes de vos questions concernant la Toyota GR Supra 2023 :

Quel est le prix de la Toyota GR Supra 2023 ?

Le modèle est offert à un prix de 71 874 % sur le site de Toyota Canada

Quel est le taux d’intérêt en vigueur pour ce modèle ?

Actuellement (fin janvier 2022), cela varie entre 6,79 % (achat) et 7,99 % (location).

Qui a développé la boîte manuelle ? BMW ou Toyota ?

C’est Toyota qui a développé la boîte manuelle de la GR Supra.