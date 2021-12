Auto123 met à l’essai le Toyota Highlander 2021 AWD de base.

Après une refonte complète en 2020, le Toyota Highlander reste inchangé pour 2021. Il s'agit d’un multisegment à trois rangées qui arrive juste après le Venza et avant le 4Runner dans la gamme du fabricant nippon en termes de grosseur.

Nous avions essayé la version Limited l’année dernière et avions été plutôt emballés par ce nouveau Highlander. Sauf qu’il coûtait 54 029 $, ce qui ne le rend pas très accessible aux familles qui ont besoin d’un véhicule à huit places. Nous avions alors demandé à essayer une version d’entrée de gamme et Toyota nous a livré une version LE AWD à 46 309 $. Oui, c’est encore loin d’être donné!

Et, qu’avez-vous pour 46 000 $ ?

Eh bien, vous avez des sièges en tissu, de très bonne qualité et très confortables. Surtout, ils donnent l’impression d’avoir été conçus pour recevoir les assauts des enfants et, on imagine bien, leurs pieds, leurs jouets, leurs collations et leur gomme à mâcher. Le tissu des sièges a l’air solide et durable.

Pour cette jolie somme, vous avez également droit à des panneaux de plastique un peu partout dans le véhicule. Le tableau de bord, les contre-portes et la console centrale sont tous faits d’un plastique épais et franchement peu agréable au toucher. Bon, on peut dire qu’ils sont également pensés avec les attaques des petits en tête.

En revanche, les espaces de rangement abondent à l’intérieur du Highlander.

Photo : Auto123.com Toyota Highlander LE AWD 2021, intérieur

Bonne nouvelle, même pour cette version de base, Toyota ne lésine pas sur les éléments de sécurité. Nous saluons ce constructeur qui, dans tous ses modèles, en fait une priorité de proposer des éléments de sécurité. La suite de dispositifs Toyota Safety Sense 2.0 est donc installée dès la version d’entrée de gamme. Rappelons que vous retrouverez un système de précollision avec fonction détection des piétons, un régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses, un système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et un système d’aide au maintien dans la voie.

Vous aurez aussi droit aux quatre vitres avec montée et descente automatique. Nous signalons ce point, car il nous arrive d’essayer des voitures beaucoup plus chères et qui n’ont pas cette option.

La convivialité

Le Highlander est fait pour ceux et celles qui veulent de la place pour tous les membres de la famille. Dans cette version LE, on peut en accueillir huit. Gardez cependant en tête que la troisième rangée est faite pour de jeunes enfants ou des ados. Les plus grands pourront y prendre place, mais honnêtement on ne les voit pas rester là pendant les longs trajets. Heureusement, la banquette de deuxième rangée peut être avancée de 30 mm pour augmenter la distance avec la troisième rangée.

Tous les occupants trouveront plusieurs emplacements pour y ranger tasses, cellulaires et autres jouets. Les ados seront heureux avec les prises USB ici et là, avec cinq au total.

Une fois tout le monde à bord, vous pourrez encore compter sur un espace de chargement de 456 litres. Vous avez besoin de plus de places? Débarquez les passagers de la troisième rangée et vous aurez 1 150 litres. Une fois les deux banquettes rabattues, on parle de 2 076 litres disponibles. Il y en a qui devront marcher ou prendre le bus, c’est tout!

Photo : Auto123.com Toyota Highlander LE AWD 2021, coffre

Le moteur

Un V6 de 3,5-litres qui développe 295 chevaux et 263 lb-pi se retrouve sous le capot du Highlander. Il est associé à une transmission automatique à huit rapports et un système de transmission intégrale. À noter, il y a une version L à roues avant motrices que nous déconseillons vu notre climat.

Le combo V6-4RM est suffisant pour une conduite quotidienne paisible et mouvoir ce VUS de deux tonnes en toute confiance. Équipé adéquatement, il peut même tirer jusqu'à 5 000 livres.

Les prix

Cette version LE est intéressante, car elle propose la transmission intégrale et une configuration à huit places. De plus, les éléments de sécurité y sont très nombreux et Toyota ne lésine pas non plus sur les éléments de conforts qui rendront son utilisation quotidienne agréable.

La version que nous avions à l’essai se détaille à 46 309 $. La version de base L à roues avant motrices (qui ne sera plus offerte en 2022) débute à 42 809 $.

Comme auparavant avec le Highlander, pour 2 000 $ de plus, vous accèderez à la version hybride. Si vous n’avez pas besoin de tirer 5 000 livres et souhaitez diminuer votre consommation d’essence qui est tout de même à 11,8 L/100km sans l’aide d’un moteur électrique, l’hybride représente un choix intelligent et les 2 000 $ supplémentaires seront amortis rapidement. Avec ce système, comptez en utilisation mixe environ 8,0 L/100 km. À vos calculettes!

Photo : Auto123.com Toyota Highlander LE AWD 2021, profil

La concurrence

Comment le Highlander se débrouille-t-il face à la compétition ? Voici comment :

Le Telluride de Kia, avec une version de base à 48 505 $, possède un intérieur plus agréable que celui du Highlander. On retrouve également plus de place à la troisième rangée et il est plus doux à conduire que le Highlander. Seul hic du Telluride, il n’y a pas de version hybride. Donc, nous conseillons le Highlander à condition de le prendre en format hybride.

Le Palisade de Hyundai débute à 41 399 $. Comme pour le Telluride, l’intérieur du Palissade est très convivial et agréable à vivre au quotidien. L’extérieur plaira ou non, cela reste une question de goût. Le moteur V6 est également très doux et seule la version hybride du Toyota nous fait pencher vers le modèle japonais.

Le CX-9 de Mazda se détaille à partir de 40 950 $ pour 2022. Il est un peu vieillissant et devrait être mis au goût du jour d’ici peu. Il est mû par un 4-cylindres de 250 chevaux qui se débrouille plutôt bien. La troisième rangée de ce VUS intermédiaire est plus difficile d’accès que celle du Highlander. Nous aimons aussi le style extérieur et l’expérience de conduite du CX-9. Il n’y a aucune version hybride pour le CX-9. Nous choisirions le Toyota, car le Mazda est en fin de vie dans sa configuration actuelle.

Photo : Auto123.com Toyota Highlander LE AWD 2021, avant

Le Pilot de Honda est disponible au Canada à 44 890 $. Voilà un sérieux concurrent au Highlander, car tous les deux ont une fiabilité éprouvée et une très bonne valeur de revente. L’intérieur du Pilot est très généreux en espace et le confort à bord est impressionnant. Vous y logez huit personnes plus facilement que dans le Highlander, mais vous aurez un peu moins de place pour les bagages.

Comme le CX-9, ce Pilot commence cependant à prendre de l’âge, et devrait recevoir une mise à jour bientôt. Nous pencherions encore une fois vers la version hybride du Highlander. Dans le cas où la version hybride ne serait pas un choix pour vous, alors nous pencherions vers le Pilot qui offre plus de convivialité que son concurrent nippon.

Enfin, le Ford Explorer qui débute en version XLT à 44 769 $ offre un intérieur similaire à celui du Highlander. Il est mû par un 4-cylindres développant 300 chevaux et 310 lb-pi, le tout jumelé à une boite automatique à 10 vitesses. Cette combinaison fait de l’Explorer un véhicule agréable à conduire avec des reprises franches et plus énergiques que le Toyota. La troisième rangée est facile d’accès et le véhicule a été conçu pour accueillir les familles. On l’aime bien ce Ford, et pour choisir, nous vous conseillons vivement de tester les deux véhicules.

Avec le premier, nous sommes purement dans un véhicule américain tandis qu’avec le second, on est dans une ambiance nippone. L’Explorer offre une version hybride, mais pour y accéder, il faut choisir la livrée Limited, puis sélectionner l’option hybride qui fait monter le prix à 53 029 $. C’est ainsi près de 10 000$ qu’on nous demande pour avoir accès à la version hybride. Par ailleurs, lors de notre dernier essai, nous n’avions vraiment pas été convaincues par la frugalité de cette motorisation. Nous irions donc encore une fois avec le Highlander.

Photo : Auto123.com Toyota Highlander LE AWD 2021, phare

On aime

Disponible en version hybride

Espace à bord

Sécurité

On aime moins

Trop de plastique

Troisième rangée pour les petits seulement

Le prix est élevé, même en version de base

La concurrence principale

Ford Explorer

Honda Pilot

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Mazda CX-9

Photo : Auto123.com Toyota Highlander LE AWD 2021, arrière