Auto123 met à l’essai la Volkswagen Golf R 2022.

On dit que les contacts avec la mort ont une façon unique de concentrer l'esprit sur ce qui est important. À savoir, profiter de l'instant présent, tant qu'on le peut. La Golf R était déjà une voiture très, très facile à apprécier, mais la possibilité bien réelle qu'il s'agisse de la dernière génération du modèle donne une urgence supplémentaire à l'entreprise de ce plaisir. Et c'est ce que nous avons fait.

Nous savons bien sûr que la génération actuelle de la Golf n'est pas disponible ici en Amérique du Nord sous forme régulière. C'était peut-être un premier signe que l'avenir de la Golf n'était plus aussi brillant qu'il ne l'était. Un autre signe a été l'introduction sur le marché européen de la petite voiture électrique ID.3, un équivalent approximatif de la Golf, mais sans moteur à combustion interne pour émettre des émissions polluantes et faire en sorte que la voiture ne respecte pas les normes et exigences européennes toujours plus strictes.

Quoi qu'il en soit, ici et maintenant, nous avons les variantes sportives de la Golf R et de la Golf GTI. Nous avons récemment conduit la première d'entre elles sur une période plus longue que celle que nous avions eue avec les deux variantes au début de l'année. Les conditions routières étaient également idéales, contrairement à notre essai hivernal de la R.

Voir aussi : Essai de la Volkswagen Golf R 2022 : machine à dérapage

Voir aussi : Comparaison : Volkswagen Golf GTI 2022 vs Volkswagen Golf R 2022

En ce qui concerne l'offre, les choses ne pourraient pas être plus simples pour la R 2022 : il n'y a qu'une seule variante, dont le PDSF est de 44 995 $, et une seule option, le toit ouvrant panoramique, dont le prix est de 1 250 $. Ok, il y a un peu plus à savoir, car le prix de base est assorti d'une boîte de vitesses manuelle, tandis que la boîte automatique à double embrayage fait passer le prix d'entrée à 46 395 $. Et, il y a trois choix de couleurs pour l'extérieur. La transmission intégrale est de série. Simple.

En termes de performances, le groupe motopropulseur de la Golf R développe 315 chevaux et un couple de 280 lb-pi (boîte manuelle) ou 295 lb-pi (boîte DSG). Il existe six modes de conduite différents (Confort, Sport, Course, Spécial, Drift et Personnalisé) pour adapter cette puissance à vos besoins/préférences à tout moment.

L'habitacle

Il y a du bon et du mauvais ici. Les sièges de la Golf R sont fermes, mais enveloppants, et ils sont de belle apparence, comme en témoigne la sellerie bleue de notre modèle d'essai, et l'aménagement physique est axé sur le conducteur, comme il se doit dans une telle voiture. Le volant est un rêve à tenir en main et à manier, et la visibilité arrière est excellente. L'ouverture du hayon révèle un espace de chargement de taille modeste, mais assez pratique qui peut être agrandi de manière significative en rabattant les sièges arrière.

Le mauvais côté ? Il s'agit du nouveau système d'infodivertissement du modèle. L'écran lui-même (10 pouces de diagonale) est assez décent en termes de graphisme et de temps de réponse, mais VW a simplement supprimé un trop grand nombre de boutons physiques et a caché les commandes soit dans les menus à l'écran, soit sur des commandes tactiles qui n'offrent aucun retour du doigt et, pire encore, ne sont pas éclairées lorsque vous conduisez la nuit. En d'autres termes, bonne chance pour maîtriser des commandes telles que la climatisation ou le volume audio tout en gardant votre attention sur la route.

Au-delà de ce détail, il existe de nombreuses façons de personnaliser l'écran de données devant le conducteur, ce qui est amusant, surtout en mode Sport qui réveille toutes sortes de graphiques soignés. Il y a la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, l'affichage tête haute et un socle de recharge sans fil pour appareil intelligent sont inclus de série et vous pouvez faire faire à votre voiture tout un tas de choses avec le son et les lumières via votre téléphone via une application.

