Stellantis has just announced a major change in strategy for the marketing of its Ram products. Instead of debuting the Ram 1500 REV all-electric pickup first, as originally planned, it will introduce the Ram 1500 Ramcharger extended-range electric version first.

The Ram 1500 REV was expected in the first half of 2025. It was to be followed by the Ram 1500 Ramcharger, which also uses the automaker's 3.6L Pentastar V6 engine.

Why the switch?

The decision to switch the order stems from three key factors. Firstly, explains Ram, consumer interest is strong for the Ramcharger, which should offer a significant electric range (around 250 km) before the V6 engine needs soliciting. In all, the model promises a total range (gasoline/electric) of 1,110 km.

Secondly, Ram cites technological competition. The company wants to stay one step ahead of its rivals in the electrified pickup segment.

Finally, the company is concerned about a slowdown in demand for all-electric vehicles.

The Ramcharger will thus now be available for order for the 2025 model-year, though the date is still to be confirmed. The all-electric Ram 1500 REV will follow in 2026.

Chassis of the 2025 Ram 1500 Ramcharger | Photo: Ram

Rappelons que le Ramcharger sera équipé d’une batterie de 92 kWh (la taille de bien des batteries de modèles tout électriques moins lourds). Elle sera couplée à un générateur embarqué de 130 kW.



Le modèle va profiter d’un système de transmission composé de deux modules électriques (250 kW à l’avant et 238 kW à l’arrière), ce qui devrait assurer une puissance de 663 chevaux et un couple de 615 livres-pieds. La capacité de remorquage sera à 14 400 livres, alors que la charge utile est annoncée à 2625 livres.

Oh, il sera possible d’effacer le 0-100 km/h en seulement 4,4 secondes.

Le modèle va aussi proposer la recharge bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’il pourra alimenter un autre véhicule électrique ou votre domicile.

Le geste est facile à comprendre et pourrait s’avérer très important pour Ram qui connaît une période plus difficile depuis quelque temps. Avec un modèle fournissant une bonne autonomie électrique et étant toujours doté d’un moteur à essence, la marque pourrait damner le pion à ses rivaux auprès de certains acheteurs.