Au cours de la dernière année, on a vu apparaît des produits et des concepts BMW dotés d’une grille plus massive à l’avant. Les fameux naseaux de l’entreprise, une signature très forte depuis des décennies, évoluent toujours avec le temps, mais si l’on se fie aux commentaires recueillis depuis la dernière année, les dernières interprétations de ces derniers ne font pas l’unanimité.

Déjà, deux véhicules de la marque portent fièrement la grille plus imposante, soit le nouveau VUS X7, de même que la Série 7 qui a profité de révisions cette année. On a aussi vu un facies plus massif apparaître sur le Concept 4, de même que sur des images-espionnes laissant entrevoir les prochaines M3 et M4.

Selon Peter Henrich, le responsable des produits chez BMW, « les consommateurs ont offert des rétroactions très positives au constructeur. » Selon lui, la compagnie doit prendre des décisions agressives pour plaire à sa base, et ce, parce que celle-ci ne craint pas de s’afficher avec un véhicule qui est porteur d’une signature très forte et qui dégage beaucoup de caractère. Les bonnes ventes des X7 et Série 7 renforcent le sentiment de l’entreprise et ne lui donnent certainement pas envie de reculer.

« Lorsque nous avons montré le X7 pour la première fois, les gens se sont questionnés sur la grosseur de la grille. Pourtant, notre clientèle n’a pas réagi de la sorte et le véhicule est un succès depuis ses débuts. Toutes les unités prévues sont vendues longtemps à l’avance et les gens aiment le produit. » - Peter Henrich, BMW

Le dirigeant a toutefois pris le soin de rappeler que ce ne sont pas tous les modèles BMW qui profiteront d’une grille très massive. Ça va dépendre en fait du type de véhicule et de l’image qu’on souhaite que ce dernier projette.

En terminant, il a ajouté un point intéressant en déclarant que « la critique a souvent peur de la nouveauté ». Il n’a pas tort. On l’a vu avec le Cybertruck de Tesla, qu’importe ce que la majorité en pense.

Pour ce qui est de savoir si les grilles massives seront un succès chez BMW, qu’on aime ou pas leur présence, il faudra voir de quelle façon performeront les produits qui les porteront au cours des prochaines années.