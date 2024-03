Ford et Lincoln ont dévoilé au début 2024 la prochaine génération de leur système multimédia. Appelé Digital Experience, il remplace le système Sync, qui ne survivra donc pas à l’avènement de la voiture connectée.

Ford promet une nouvelle ère de connectivité et de personnalisation avec l'introduction de son expérience numérique. Sa nouvelle plateforme logicielle offre aux conducteurs un accès à leurs applications et services favoris à même le tableau de bord, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités intuitives dont l’objectif est de simplifier l’expérience de conduite. Quand on sait à quel point les systèmes multimédias peuvent constituer une distraction, c’est tout un objectif…

L'expérience numérique Ford et Lincoln est « une nouvelle étape dans notre engagement à offrir des véhicules intelligents et connectés qui répondent aux besoins des conducteurs, » explique le président de Ford Amérique du Nord Kumar Galhotra. « Cette plateforme révolutionnaire permettra à nos clients de rester connectés, informés et divertis pendant leurs déplacements. »

Le nouveau système multimédia de Ford et Lincoln Photo : Ford

Tout-en-un numérique

L'expérience numérique Ford et Lincoln s'appuie sur la tendance croissante à l'intégration des technologies numériques dans notre quotidien. En moyenne, les foyers canadiens possèdent aujourd'hui 16 appareils connectés, dit-on chez Ford, et les consommateurs s'attendent à une connectivité sur-le-champ, peu importe où ils se trouvent et l'appareil qu'ils ont sous la main.

Le nouveau système de Ford et Lincoln répond à cette attente. Il offre aux conducteurs deux options. D’abord, elle prend la forme d’une expérience native intégrée. Le conducteur pourra accéder à ses applications et services favoris de Google et d’Amazon directement sur l'écran tactile du véhicule, sans avoir besoin de son téléphone intelligent. La connexion 5G nécessaire pour accéder à ces services pourra aussi être utilisée pour créer un point d’accès WiFi à bord, pour connecter à Internet les appareils électroniques des passagers.

En plus de ça, Ford continue d’offrir l’intégration de l’interface des téléphones intelligents Apple CarPlay ou Android Auto, ce que d’autres constructeurs ont décidé de ne pas inclure à leur propre système multimédia connecté. Parmi les options de divertissement, notons la possibilité de jouer à des jeux vidéo à l’aide d’un contrôleur sans fil à connexion Bluetooth.

La commande vocale de Google est aussi offerte.

Ford promet un environnement numérique personnalisé en fonction de habitudes du conducteur. Les applications et les contenus qui sont les plus utilisés ou consultés seront mis en évidence, ce qui permet de rester connecté et productif pendant les déplacements.

Système multimédia avec un affichage 48 pouces Photo : Lincoln

Affichage 48 pouces

L'expérience numérique Ford et Lincoln est conçue pour être simple et intuitive. Ça passe par un écran tactile et des commandes au volant qu’on promet faciles à utiliser. La plateforme offre également une gamme de fonctionnalités personnalisables, qui permettent de créer une expérience de conduite qui correspond aux besoins du conducteur.

Parmi les fonctionnalités phares de l'expérience numérique Ford et Lincoln, on trouve notamment un écran panoramique immersif optionnel qui fait 48 pouces. C’est le plus grand écran jamais offert par le groupe américain et sans conteste un des plus imposants de toute l’industrie automobile.

Ford promet évidemment des mises à jour logicielles régulières pour garantir que ses véhicules disposent toujours les dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité. Des services connectés tels que la navigation en temps réel, la recherche de places de stationnement et l'assistance routière pourront aussi s’afficher sur ce grand écran.

Des fonctions de sécurité ajoutées à l'expérience numérique Photo : Lincoln

Le constructeur intègre aussi à son système les fonctions de sécurité et d'assistance avancées comme le freinage d'urgence automatique et l'alerte de franchissement de voie.

L'expérience numérique Ford et Lincoln est disponible dès maintenant sur certains modèles 2024. Elle a fait sa première apparition à bord du Lincoln Nautlius 2024. Elle sera étendue à l’ensemble du catalogue du groupe de Dearborn, au Michigan, au cours des prochains mois.

