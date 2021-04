Genesis GV70 2022 : à l’abordage !

Genesis demeure fraîchement débarquée dans l’univers du luxe. Elle a fait ses premiers pas en 2017 en nous proposant trois berlines, une approche un peu étonnante considérant que la mode est au VUS.

Des modèles étaient cependant dans le collimateur, nommément le GV80 qui a fait ses débuts au tournant de l’année, ainsi que le GV70 que nous sommes allés découvrir à l’intérieur d’une des boutiques de la marque, soit celle située à Laval, au Québec.

Comme les photos vous le montrent, il n’était pas question d’un essai routier, mais bien d’une présentation statique du produit. Le moment derrière le volant viendra et nous aurons l’occasion d’y revenir. En attendant, voici ce que va proposer le GV70.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, trois quarts arrière

Le bon segment

Le GV70 est le cinquième produit à voir le jour chez Genesis et cette fois, la marque de luxe de Hyundai s’attaque à la bonne catégorie. On entend par cela la plus populaire à l’intérieur duquel elle propose un modèle ; le créneau des VUS compacts de luxe est toujours en vogue et peuplé de joueurs intéressants. Genesis y ajoute son grain de sel avec une création prometteuse.

Va-t-elle connaître du succès et réussir à s’imposer ? Ça, seul l’avenir nous le dira, mais ce qu’on sait, c’est que le modèle a tous les outils pour le faire. Ça passe par un style attrayant, une dotation bien ciblée et, on le devine, une fourchette de prix qui sera alléchante.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, avant

Signature accrocheuse

Tous les goûts, vous le savez, sont dans la nature. Cependant, certains modèles font l’unanimité et ça semble être le cas avec ce GV70. Construit sur le châssis de la G70, il propose des dimensions généreuses pour sa catégorie et adopte un profil qui lui confère une allure sportive, d’abord et avant tout. C’est attribuable à cette ligne de toit plongeante, mais aussi à cette grille massive, à ses phares à présentation double, ainsi qu’à l’arrière dont la touche est hautement épurée pour un effet très haut de gamme.

Notez que le GV70 va se montrer sous deux aspects différents, soit ceux dotés d’une signature plus traditionnelle, ainsi que ceux présentant une ligne plus racée (nos photos).

Dans un cas comme dans l’autre, le modèle plaît à l’œil. Pour connaître un quelconque succès au chapitre des ventes, c’est un ingrédient essentiel, vous en conviendrez.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, intérieur

Un habitacle accueillant

La séduction se poursuit à l’intérieur alors qu’on a droit à une présentation visuellement réussie, mais surtout différente. Et c’est une tendance qu’on observe à travers la gamme, car le cocon de la G70 se distingue de ceux des G80 et GV80, cependant que la signature de la planche de bord du GV70 est totalement singulière. Et vous remarquerez un élément, soit ces formes elliptiques visibles sur le tableau de bord et à l’intérieur des portières. Fait amusant, elles rappellent le design des feux sur les berlines 1970 chez Pontiac ; on ne réinvente pas la roue !

Surtout, l’ergonomie paraît bien pensée et le confort des sièges, comme la position de conduite, invite à prendre la route. Là où c’est tout aussi intéressant, c’est à l’arrière où le dégagement est digne de ce nom.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, première rangée

Six versions

Parce que son GV70 va œuvrer à l’intérieur d’un créneau très prisé, Genesis va proposer plus de versions aux consommateurs, soit six. Trois profiteront du style traditionnel, le reste de la touche extérieure sportive. À bord, approche originale, chaque variante va avancer une série de garnitures différentes, question de s’assurer la distinction.

Et on oublie les options. Chaque GV70 sert un tout inclus. Les choix qu’on vous offre, comme la couleur, par exemple, sont gratuits. Et si vous tenez tant que ça à augmenter la facture, et bien là, vous pouvez piger dans le catalogue d’accessoires.

Quant aux versions, on parle des 2.5T Select, 2.5T Advanced, 2.5T Advanced Plus, 2.5T Prestige, 3.5T Sport, ainsi que 3.5T Sport Plus. Les noms, vous l’aurez deviné, trahissent la mécanique que l’on retrouve sous le capot. En fait, on a droit aux mêmes organes qui sont au service du GV80, soit un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, ainsi qu’un V6 biturbo de 3,3 litres. Puissances ? Identique aussi, soit 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple pour le premier, 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple pour le deuxième.

Dans chaque cas, une boîte automatique à huit rapports est présente. Si le fonctionnement est le même qu’avec la GV80, tout va bien aller. Notez que de l’essence super est requise avec chaque moulin.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, profil

Pour ce qui est de l’équipement que chaque variante nous réserve, nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous prendrons le volant du modèle. Ce qu’on peut vous confirmer, c’est qu’à chaque niveau, c’est généreux en regard du prix. C’est une stratégie à laquelle Hyundai nous a habitués, puis maintenant sa division haut de gamme. Dans l’univers du véhicule de luxe, c’est aussi une approche en tout point rafraîchissante vis-à-vis la concurrence qui ne se gêne aucunement pour siphonner des dollars supplémentaires pour des éléments usuels comme un volant chauffant, par exemple.

Conclusion

Si on a tous les produits Genesis à l’œil afin de mesurer leur succès dans les segments à l’intérieur desquels ils s’immiscent, on va utiliser des jumelles pour scruter le travail du GV70. Comme on le mentionnait, c’est celui qui s’inscrit dans le créneau le plus populaire du marché de luxe. Le potentiel est là et pour Genesis, mais les résultats devront être au rendez-vous.

Nous aurons l’occasion de nous en reparler. On se retrouve pour l’essai routier du GV70 au cours des prochaines semaines.