Le gouverneur de l’état de New York, Andrew Cuomo, a annoncé hier un programme d’investissement qui va allouer 750 millions de dollars à la construction de stations de recharge et d’autres infrastructures pour les véhicules électriques. Tout cela s’inscrit dans l’objectif à long terme de réduction des émissions de l’état.

Il est très rare que l’on vous partage une nouvelle concernant une décision qui ne touche qu’un état américain, mais dans ce cas-ci, elle a le potentiel d’avoir un impact sur les futurs vacances et déplacements de millions de Canadiens qui résident en Ontario, au Québec, ainsi que dans les provinces maritimes.

Car l’ajout de 50 000 stations de recharge va faciliter les déplacements en véhicules électriques, on s’entend là-dessus. Si ceux qui sont déjà vendus à la cause ne craignent pas de prendre la route avec le réseau de recharge actuel, pour de nombreux consommateurs, l’ajout de stations va les rassurer davantage et les encourager à faire l’achat d’un produit électrique.

Le programme sera en grande partie financé par les sociétés de services publics de l’État détenues par des investisseurs. Le budget total est plafonné à 701 millions jusqu’en 2025. Cependant, un montant supplémentaire de 48,8 millions est prévu dans le cadre d’un accord conclu en 2017 avec le constructeur allemand Volkswagen à la suite du scandale des moteurs Diesel, le tout pour financer des autobus scolaires et de transport en commun électriques, ainsi que des stations de recharge.

L’annonce de l’état de New York fait suite à une mesure similaire prise par la Floride qui a annoncé le 10 juillet dernier un investissement de 8,6 millions de dollars pour l’extension du réseau des stations de recharge. Tiens la Floride, un autre territoire qui est prisé par de nombreux Canadiens, surtout l’hiver.

Lorsqu’il n’y a pas de pandémie, on s’entend.

Les ventes de véhicules électriques ont progressivement augmenté ces dernières années, mais elles représentaient encore moins de 2 % de l’ensemble des ventes de véhicules aux États-Unis en 2019, selon le ministère américain de l’Énergie.

L’adoption à grande échelle a été en partie étouffée par le manque de réseaux de recharge fiables, la plupart d’entre eux étant concentrés dans les zones urbaines densément peuplées et le long des côtes est et ouest des États-Unis.

Si l’autonomie des véhicules a considérablement augmenté ces dernières années, de nombreux consommateurs sont encore rebutés par le prix plus élevé de ces derniers et par le manque d’infrastructures de recharge, selon ce que nous apprennent de nombreuses enquêtes.

Appelons ça un pas dans la bonne direction.

