Hier, on a eu droit à une tonne de présentations chez Toyota. Bien sûr, la grande nouvelle de la journée a été le dévoilement officiel du VUS Corolla Cross. Cependant, d’autres nouvelles d’intérêt ont marqué l’événement tenu par la compagnie.

Du lot, le concept électrique bZ4X qui a fait ses débuts officiels en Amérique du Nord. On n’a pas eu beaucoup de nouvelles informations à son propos, sauf la confirmation qu’il va bel et bien débarquer chez nous.

Toyota a cependant déclaré qu’elle partagerait plus d’informations sur la version de production plus tard cette année. Toutefois, on sait maintenant avec plus de précision à quel moment le modèle va se pointer chez nous, soit quelque part au milieu de l’année 2022.

Rappelons que le concept bZ4X (bZ pour Beyond Zero) a été développé conjointement avec Subaru. Il sera donc intéressant de suivre ce qui nous sera présenté de ce côté. Le modèle va proposer la traction intégrale et il profite d’une nouvelle plateforme nommée e-TNGA. Quant à son format, imaginez un RAV4. Et habituez-vous au nom bZ ; Toyota prévoit sept modèles portant ces lettres d’ici 2025.

Photo : Toyota Prototype Toyota bZ4X, profil