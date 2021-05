Essai du Dodge Durango R/T 2021…

Auto123 met à l’essai le Dodge Durango R/T 2021.

Cette année, ce qui retient surtout l’attention dans le camp Durango, c’est l’ajout de cette livrée SRT Hellcat, le VUS à caractère familial qui adopte à son tour le méchant moteur V8 suralimenté utilisé à bord de cinq véhicules au sein du groupe FCA si on tient compte des deux plus récents, le Ram 1500 TRX et ce fameux Durango SRT Hellcat disponible exclusivement en 2021.

Mais, le Durango que vous apercevez en ce moment n’est pas aussi musclé que l’édition spéciale, ni aussi dispendieux que le hot rod à trois rangées de sièges d’ailleurs! Non, ce Dodge Durango porte l’écusson R/T, ce qui veut dire qu’il y a tout de même un moteur V8 HEMI boulonné sous le capot, mais pas un avec la mention Street and Racing Technology.

Néanmoins, ça ne veut pas dire que le VUS le plus imposant de Dodge est inintéressant sous cette forme moins axée sur la performance, loin de là même, car le Durango est déjà depuis une décennie le champion du remorquage au sein de son groupe. En effet, lorsque le véhicule est équipé de l’ensemble optionnel Tow’n’Go, le Durango peut remorquer jusqu’à 8 700 lb (ou 3 946 kg). Le véhicule confié pour cet essai printanier en était équipé, même si aucune charge n’a été remorquée avec ledit véhicule.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, profil

Un VUS musclé?

Oui, c’est vrai que sans l’un ou l’autre des V8 HEMI de performance, le Durango R/T n’a pas tout à fait le groupe motopropulseur pour enregistrer des 0-100 km/h dignes des meilleures voitures d’accélération, mais au moins, la sonorité du 8-cylindres est clairement de la capitale américaine de l’automobile, un aspect qui est amplifié par la présence du système d’échappement haute performance venant d’office avec l’option Tow’n’Go.

Mentionnons aussi la suspension ajustable, les freins plus mordants, les jantes de 20 pouces, l’essieu arrière avec différentiel électronique à glissement limité, le refroidissement du moteur grande capacité et même la direction de performance, pour ne nommer que ces bidules conçus pour améliorer la prestation du VUS sur la route. Le groupe optionnel comporte plusieurs autres gadgets.

À l’extérieur, la livrée R/T se démarque également de ses pairs par le capot ventilé, ainsi que par cette superbe couleur de carrosserie vert F8. Quant au faciès remodelé pour 2021, disons que les versions SRT des saisons précédentes ont pavé la voie à ce museau plus agressif. Je dois l’avouer, même après 10 ans sur nos routes, le Dodge Durango a toujours aussi bonne mine, un compliment qui ne s’applique pas à tous les véhicules de la catégorie.

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, intérieur

Un habitacle renouvelé, mais…

À l’intérieur, les concepteurs ont peaufiné la planche de bord, ne serait-ce que pour imiter celle de la Challenger. L’écran central d’une largeur de 10,1 pouces est donc orienté vers le conducteur et le système qui s’y retrouve, le célèbre UConnect est rendu à sa cinquième version. L’UConnect5 offre des graphiques encore plus clairs et une réponse encore plus rapide que par le passé.

Les commandes de la climatisation, ainsi que les modes de conduite (Neige, Remorquage, Sport et Piste) qui viennent d’office avec l’ensemble Tow’n’Go, sont regroupés sous l’écran. Qui plus est, Dodge a décidé de laisser le traditionnel levier de vitesses en place, au lieu d’y aller avec une molette comme dans certains véhicules Chrysler ou Ram par exemple.

Le Durango prêté pour cet essai venait d’office avec les sièges capitaine à la deuxième rangée, la console centrale à cet endroit qui sert davantage de rangement pour les écouteurs et la télécommande du système de divertissement optionnel.

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, sièges de deuxième rangée

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, siège Stow'n'Go

Sans surprise, l’accès aux deux places de la troisième rangée est ardu et l’espace, quant à lui, limité à de jeunes enfants. Mais, seuls quelques VUS de la catégorie s’avèrent accueillants à cet endroit; le Durango n’a pas à rougir à cause de ce détail. Le coffre, de son côté, est soit petit (avec la banquette de troisième rangée relevée), grand (lorsque les sièges capitaine sont en place) ou hyper grand (avec les deux rangées de sièges repliées).

On remarque tout de même quelques plastiques de qualité inférieure, un signe de l’âge du VUS, en service depuis 2011. Toutefois, ce n’est pas trop grave puisque ces panneaux de plastique sont notamment logés dans les bas de portières.

Au volant

Dès qu’on appuie sur le bouton démarreur, on entend tout de suite le rugissement du V8 de 5,7-litres, la symphonie qui est plus musicale grâce à la tuyauterie moins restrictive. Accouplé à la boîte automatique à huit rapports, le moulin n’a aucune misère à mouvoir ce gros pachyderme familial, et ce, même si les 360 chevaux et 390 lb-pi de couple ne sont pas aussi monstrueux que les deux autres V8 disponibles dans le catalogue de la marque. L’ennemi ici, c’est le poids de l’utilitaire. En effet, avec 2 411 kg à déplacer, le « petit » V8 n’est pas aussi bien nanti que les engins développés par la division SRT. Les accélérations manquent de « ooomph » face aux deux autres.

Il faut dire que le Durango R/T n’est pas aussi onéreux que les deux modèles SRT. Même s’il montre ses gros bras, le modèle R/T est davantage destiné à une utilisation familiale ou même pour le remorquage occasionnel.

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, trois quarts arrière

J’ai tout de même noté que la suspension est très rigide et sur un tracé bosselé, le véhicule utilitaire se fait sautillant… très sautillant même! Heureusement, dans les modes de conduite moins sportifs, le VUS est plus mou sans toutefois remporter la palme du confort absolu. Avec près de 20 000 $ d’options installées sur cette livrée R/T, il est presque logique de passer au cran supérieur, le Durango SRT qui, en plus de venir avec le moteur 6,4-litres, n’est pas exactement désavantagé au chapitre de l’équipement.

Le mot de la fin

Le Dodge Durango vieillit bien à plusieurs égards. C’est vrai qu’il montre la pire moyenne de consommation de la catégorie et que certains détails ont du mal à cacher l’âge du modèle à trois rangées de sièges. Les environnementalistes peuvent se réjouir, car le Durango arrive au bout de sa vie utile. On ne connaît pas encore les intentions de la marque américaine pour la suite de l’histoire, mais bon, avec la popularité des VUS de nos jours, tout est possible!

Toutefois, le règne du V8 HEMI achève même si Jeep vient de présenter la gamme Wagoneer avec deux moteurs V8 HEMI au menu. En attendant la généralisation de la propulsion électrique, ce genre de véhicule a encore sa place sur la route, ne serait-ce que pour remorquer l’embarcation nautique la fin de semaine venue.

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, calandre

On aime

Le son du V8

Le système UConnect5

Le look qui n’a pas pris une seule ride

On aime moins

Consommation de carburant

Certains plastiques bon marché

Le prix !!!

La concurrence principale

Chevrolet Traverse

Buick Enclave

Ford Explorer

GMC Acadia

Honda Pilot

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Mazda CX-9

Nissan Pathfinder

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen Atlas

Photo : V.Aubé Dodge Durango R/T 2021, écusson