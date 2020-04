Lors de la faillite de General Motors en 2008, l’un des facteurs pointés pour expliquer cette débandade résidait dans cette obstination du géant américain à vouloir multiplier le nombres de modèles sur une seule et unique plateforme. Trop souvent a-t-on aperçu le même véhicule être maquillé avec un écusson différent; on se rappellera notamment les dernières minifourgonnettes du groupe (Chevrolet Uplander, Pontiac Montana SV6, Saturn Relay et Buick Terraza) pour ne nommer que celles-là.

Avec le naufrage de Pontiac, Saturn et Hummer en 2008, cette utilisation exagérée d’une même plateforme a petit à petit diminué avec la restructuration, mais il reste encore des signes indélébiles de cette mentalité du passé.

Au niveau des multisegments à trois rangées de sièges par exemple, GM propose le Chevrolet Traverse, le GMC Acadia et le Buick Enclave, tandis que le Cadillac XT6 est venu se joindre à la fête au fil des derniers mois. Ce sont tous des multisegments à caractère familial, avec quelques particularités pour chacun des modèles, mais au final, on assiste encore aujourd’hui à ce phénomène du « vieux GM ». Mais bon, avec la popularité du terme « utilitaire » de nos jours, on ne peut pas vraiment critiquer la haute direction de General Motors d’avoir eu recours à cette vieille recette.

Au niveau le plus accessible du quatuor, le Chevrolet Traverse se positionne comme l’un des plus logeables de son segment, mais également comme un multisegment résolument mieux ficelé que le modèle précédent. J’ai pu le constater durant quelques jours d’essai en plein hiver. Voici ce que j’ai pu retenir de ce contact hivernal.

Un habitacle accueillant

Avec ses proportions « étirées » à l’extérieur, le Chevrolet Traverse a droit au même traitement à l’intérieur. L’espace ne manque absolument pas à bord de ce gros VUS. Bien entendu, à l’avant, les passagers n’ont rien à redire sur leur environnement, un commentaire qui s’applique également à la deuxième rangée de sièges, les deux baquets qui peuvent avancer ou reculer pour bonifier ou non l’espace réservé aux jambes. En revanche, l’accès à la troisième rangée n’est pas la plus grande force du Chevrolet Traverse.

Dans le cas qui nous intéresse, cette livrée RS qui est brin plus cossu que les écussons LS et LT et ça paraît aussitôt qu’on prend place à l’intérieur, la sellerie de cuir qui ajoute cet élément de luxe à bord d’un véhicule tatoué du nœud papillon.

La planche de bord, quant à elle, ne s’inspire pas encore de ce qui vient d’être dévoilé du côté des gros pachydermes de la marque, les Tahoe et Yukon de ce monde qui auront dorénavant un écran inséré en plein centre, comme c’est de plus en plus le cas à travers l’industrie. Toutefois, l’écran tactile du Traverse peut être soulevé en pressant sur un bouton logé sous ce dernier, ce qui dévoile du même coup un espace de rangement à l’abri des regards.

Une fois de plus, j’ai pu me rendre compte que le système d’infodivertissement de GM était encore l’un des meilleurs de l’industrie, à cause de la qualité de l’image et de sa facilité d’utilisation. Je dois également mentionner que la réactivité de l’écran tactile est excellente. Chapeau aux concepteurs du système!

Côté confort, les sièges des deux premières rangées sont suffisamment moelleux pour garantir aux occupants un périple sans encombre. Les passagers de la troisième banquette devront quant à eux se contenter de cette assise moins bien rembourrée. De toute manière, cette position est la plupart du temps réservée aux enfants.

Une mécanique bien connue

Sous le capot, le vétuste V6 atmosphérique de 3,6-litres reprend le service à bord du Traverse RS et, à mon avis, il s’agit de la meilleure option mécanique disponible, le 6-cylindres qui n’a rien d’un monstre, mais qui s’acquitte très bien de sa tâche de mouvoir ce gros véhicule. Derrière l’engin, une boîte automatique à neuf rapports hérite du mandat d’envoyer la puissance aux roues motrices, le Traverse qui offre la possibilité à son conducteur de rouler en deux roues motrices pour économiser ou carrément avec quatre roues motrices, la motricité accrue qui aide quand même lorsque l’hiver s’est installé.

Amusant à conduire le Traverse?

La réponse à cette courte interrogation est simple : pas vraiment. Le Chevrolet Traverse RS, malgré le côté séduisant de son écusson rouge, n’a rien d’un hot rod ou d’un pur-sang. La mission du Traverse est purement familiale et c’est à petit jeu où le gros VUS est à son meilleur. Bref, pour les papas et les mamans qui voudraient s’amuser un peu au volant de leur véhicule familiale, il faudra obligatoirement regarder ailleurs. La suspension a été pensée pour une promenade confortable, la direction n’a rien de celle d’une Camaro par exemple et les accélérations ne sont pas foudroyantes.

Malgré cette infériorité au chapitre de l’agrément de conduite, le Chevrolet Traverse RS n’est pas désagréable à utiliser au quotidien... heureusement d’ailleurs! Le moteur V6 atmosphérique de 3,6-litres bien connu du public s’acquitte très bien de sa tâche, la transmission automatique à neuf rapports demeure transparente et il est même possible de choisir la motricité désirée. J’ai d’ailleurs eu un faible pour le mode 2WD, moins poussif que le 4WD à mon avis. Toutefois, il est quand même rassurant de pouvoir compter sur un rouage intégral, car cette semaine d’essai a été riche en neige et en glace.

Le mot de la fin

Je me dois d’aborder la question du prix. Voyez-vous, le Chevrolet Traverse RS 2020 se détaille 49 098 $ avant les options, les frais de préparation et les taxes bien entendu! Et il n’est pas question ici de la livrée la plus équipée de la gamme.

À ce prix, ce n’est pas le choix qui manque dans ce créneau. L’offre est étendue et les modèles à considérer sont nombreux, même que le Traverse est déjà « vieux » dans une catégorie constamment renouvelée. L’agrément de conduite n’est pas sa principale force – est-ce qu’il s’agit réellement d’un facteur dans ce groupe – et le groupe motopropulseur n’est probablement pas le plus avancé au point de vue technique.

En revanche, le deuxième plus gros VUS Chevrolet compte sur une mécanique utilisée à toutes les sauces au sein de GM et l’exécution de ce Traverse de deuxième génération est sans contredit supérieure à celle du premier modèle commercialisé jusqu’en 2017.

Confortable, logeable à souhait et capable de remorquer jusqu’à 5000 lb, le Chevrolet Traverse mérite au moins d’être considéré par les familles élargies qui lorgnent du côté de ces gros utilitaires à trois rangées de sièges. Mais, au risque de me répéter, il y a beaucoup de choix dans le segment.

