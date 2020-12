Auto123 met à l’essai le Kia Niro EV 2020.

Prise dans une attaque d’angoisse de l’autonomie, j'ai éteint le chauffage du Kia Niro EV 2020 qu’on m’avait prêté le temps d’une semaine au début décembre, alors qu’il faisait autour de -5 degrés Celsius, pour que l'affichage de la charge restante puisse montrer le chiffre le plus élevé possible. 393 km. Un beau chiffre, qui m'empêcherait de stresser pendant, disons, 20 km.

Rationnellement, je savais parfaitement que mon trajet de cette journée, un aller-retour de 220 km de Montréal aux Cantons de l'Est, était largement en deçà des capacités de la batterie du Niro EV. Cependant, la plus grande partie de cette distance devait être effectuée sur l’autoroute, là où la demande en énergie est plus forte, et donc j'ai fait et refait le calcul quatre fois. Et j'ai remonté la fermeture éclair de ma veste!

Voilà, en gros, un des principaux défis auxquels font face les fabricants de véhicules électriques alors qu’ils tentent de convaincre les automobilistes de passer à ce type de motorisation. Nous sommes tellement habitués à retrouver une station-service à pratiquement chaque coin de rue ou chaque sortie d’autoroute qu’on ne redoute jamais de se retrouver en panne.

Ce qui est souvent la crainte avec un véhicule électrique. Or, dans le cas du Kia Niro EV et d’autres modèles du genre (Hyundai Kona EV, Kia Soul EV, etc.), ce qu’on oublie à travers cette angoisse, c’est le fait qu’il est désormais tout à fait normal de disposer d’une autonomie de 400 km. On est loin des 200 km de la e-Golf, disons, et pourtant on continue à stresser comme si on ne l'était pas.

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, profil

Le prix

Le prix du Kia Niro EV demeure élevé, même si, bien entendu, la remise fédérale de 5000 dollars et les subventions provinciales accordées aux résidents de la Colombie-Britannique et du Québec contribuent à le rendre plus compétitif. Mais il faut quand même considérer le long terme pour calculer le moment où l’investissement dans un véhicule électrique devient avantageux. En d’autres termes, combien de mois d’utilisation faudra-t-il avant que les économies en essence compensent la dépense initiale plus importante ?

Dans le cas du Kia Niro EV 2020, le prix de départ est fixé à 46 905 $, frais de transport et de préparation inclus. Une fois les taxes de vente applicables ajoutées à ce montant, vous pouvez déduire le rabais fédéral de 5000 $ ; ceux qui habitent au Québec bénéficient d’un rabais supplémentaire de 8000 $, ce qui porte le total à un niveau plus raisonnable autour de 41 000 $. En dehors de cette province, il vous reste encore une dépense initiale importante, mais dans les mois à venir, vous la récupérerez progressivement en cessant de mettre de l’essence. Et cela sans calculer la réduction des coûts d’entretien à laquelle vous pouvez vous attendre.

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, avant

L’édition 2020

Le Niro de 2020 est pratiquement identique à celui livré l’année dernière. Cette année, Kia a retouché les phares et les feux, l’intérieur est un peu plus spacieux, et on retrouve un écran multimédia de plus grande dimension.

L’offre demeure très simple, ce qui peut déplaire à certains mais fera l’affaire de la majorité des consommateurs qui ne veulent pas se casser la tête dans le choix d’un modèle. Les acheteurs peuvent opter pour la version de base EX ou le modèle SX Touring à 56 405 $. Les deux offrent la même autonomie officielle de 385 km et roulent sur les mêmes roues en alliage de 17 pouces.

Le modèle EX propose une clé intelligente et le démarrage par bouton-poussoir, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le nouveau système UVO Intelligence. La variante SX Touring, celle essayée, ajoute un toit ouvrant, un volant et des sièges avant et arrière chauffants, un système audio Harman/Kardon, de même que des systèmes d’assistance au maintien de la trajectoire et de détection des angles morts. La livrée EX n’est livrable qu’avec une seule couleur, soit le noir Aurora. La version SX Touring peut également être proposée en blanc neige perle, bleu gravité et graphite. Pas de teintes flamboyantes pour les plus jeunes ici, contrairement à ce que propose le modèle Soul.

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, intérieur

L’intérieur est spacieux dans l’ensemble, grâce en grande partie à la forme relativement carrée du modèle. L’espace pour la tête est donc abondant et l’espace pour les jambes à l’avant est plus que suffisant. À l’arrière, c’est un peu plus étroit, mais tout de même assez décent, ce qui fait du véhicule un choix parfaitement acceptable pour les petites familles.

L’interface multimédia est nouvelle pour 2020. Elle est intuitive et simple à utiliser, et j’ai cherché en vain d’identifier des éléments qui pourraient m’irriter. Bien sûr, étant dans la version haut de gamme SX Touring, je profitais du plus grand écran de 10,25 pouces, plus intéressant que celui de 8 pouces du modèle de base (les deux sont plus grands que ceux du modèle sortant).

Cette version du Niro avance également un éclairage intérieur à DEL et un éclairage d’ambiance, une caractéristique qui se révèle à la tombée du jour. « Révèle » est peut-être y aller un peu fort, cependant, car je n’ai pris connaissance de cette fonction qu’en consultant la fiche technique du modèle – après avoir rendu le véhicule. Qui sait, si j’avais conduit ce Niro EV plus souvent après la tombée de nuit, ça m’aurait peut-être plus marqué…

Ce qui m’a beaucoup plus frappé, par contre, c’est que le système de chauffage des sièges ne tire pas vraiment de jus du bloc de batteries, du moins selon ce que me disait l’affichage de la charge restante. J’ai été – littéralement – conforté par ce fait alors que je conduisais en plein hiver avec le système de chauffage éteint.

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, sièges

La conduite

Mis à part l’angoisse de l’autonomie, le plus remarquable dans la conduite d’un véhicule électrique comme celui-ci est tout ce couple livré instantanément. Je ne conduis jamais ce genre de véhicule pour plus d’une semaine à la fois, mais je ne me lasse jamais de partir en démon à partir d’un feu de circulation (et de regarder avec un grand sourire dans le rétroviseur tous les véhicules trainant derrière). C’est presque aussi agréable que l’économie d’essence, et c’est un autre facteur qui aide à faire du Kia Niro EV un partenaire de vie idéal en milieu urbain.

Autrement, la tenue de route est décente sans être particulièrement sportive. Ce petit VUS négocie bien les virages, mais la direction est légère. Le Niro n’est pas non plus le meilleur pour absorber les coups infligés par nos mauvaises routes, bien que les sièges eux-mêmes soient assez confortables.

Notez qu’il y a des palettes montées à l’arrière du volant. Évidemment, dans ce cas elles ne servent pas à permettre de faire des changements de vitesse manuellement. Elles sont là pour régler le niveau de puissance de freinage appliquée lorsque vous relâchez la pédale d’accélérateur et donc la quantité d’énergie qui est renvoyée à la batterie. Le niveau supérieur nécessite un peu d’ajustement et peut donner le mal de mer au début lorsque la voiture ralentit. Rassurez-vous, vous trouverez rapidement le pied marin.

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, trois quarts arrière

En fait, le niveau maximum du freinage par récupération n’est pas assez élevé pour vous permettre de conduire avec une seule pédale, comme c’est le cas avec la Nissan LEAF, par exemple. C’est quelque chose que je souhaiterais personnellement, car une fois que l’on s’y est habitué, la conduite à une seule pédale est un plaisir.

Enfin, si l’élément naturel de la voiture est la ville, ce n’est pas comme si l’on se sentait à court sur l’autoroute. Les accélérations sont, comme on l’a dit, très enjouées, même lorsque l’on passe de 80 à 100 km/h et au-delà, de sorte que les dépassements ne sont vraiment pas un problème. Il ne vous reste donc plus qu’à subir le stress qui vous mène à consulter l’indicateur d’autonomie restante toutes les cinq minutes !

Prenez note que dans les semaines et mois à venir, nous aurons pour vous plusieurs volets d'un essai à long terme du Kia Niro EV, un essai de plusieurs mois qui nous permettra de mettre à l'épreuve ce véhicule électrique dans toutes les conditions possibles. Restez à l'affût !

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, devant

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, portière pour chargement des batteries

On aime

L’espace intérieur, en particulier à l’avant

Couple instantané

Le freinage régénérateur permet de conduire (presque) à une seule pédale

Un système multimédia intuitif

Dites adieu à la pompe à essence

On aime moins

Dites bonjour à l’anxiété de l’autonomie (jusqu’à ce que vous puissiez l’apprivoiser)

Pourrait offrir un comportement plus sportif

Matériaux et finitions un peu bon marché

Comportement sautillant sur routes cahoteuses

La concurrence

Chevrolet Bolt

Hyundai Kona Electric

Kia Soul EV

Nissan LEAF

Volkswagen e-Golf

Photo : D.Boshouwers Kia Niro EV 2020, arrière