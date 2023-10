• Auto123 met à l’essai le Hyundai Venue 2023.

Le Hyundai Venue, l'un des VUS compacts les plus abordables du marché canadien, se démarque de plusieurs façons. D’abord par ses dimensions, petites sans pour autant compromettre l'espace intérieur. Aussi par la variété de fonctionnalités de confort et surtout de sécurité qu’on retrouve à bord. Et surtout, par le fait que Hyundai réussit à mettre tout cela dans un modèle qui est accessible pour les acheteurs ayant un budget limité.

Fiche technique du Hyundai Venue 2023

Le Hyundai Venue 2023, avant Photo : D.Boshouwers

Hyundai Venue : quoi de neuf en 2023

Si le design extérieur demeure inchangé, l'année-modèle 2023 apporte tout de même son lot de nouveautés pour le Hyundai Venue. Le constructeur sud-coréen a intégré une alerte pour le siège arrière, une fonctionnalité qui s'avère particulièrement utile et précieux pour les conducteurs qui auraient tendance à oublier des objets, des animaux ou encore des petits humains dans la voiture. Cette fonction envoie une alerte visuelle et sonore pour rappeler au conducteur de vérifier les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

De plus, Hyundai a ajouté un accoudoir central standard, améliorant ainsi le confort général pour le conducteur et le passager avant. Un autre ajout notoire est l'écran numérique devant le conducteur, qui mesure désormais 4,2 pouces et affiche des informations en couleur, offrant ainsi une meilleure lisibilité et une interface plus attrayante.

L'intérieur du Hyundai Venue 2023 Photo : D.Boshouwers

L’intérieur du Hyundai Venue 2023

L'un des aspects les plus surprenants du Venue est son intérieur relativement spacieux. Malgré ses dimensions extérieures compactes, l'habitacle offre un espace respectable pour les passagers des sièges avant et arrière. Les sièges sont garnis d'un tissu de qualité et les matériaux utilisés à travers l'intérieur démontrent une attention au détail souvent réservée à des véhicules plus chers.

Pour 2023, l'ajout d'un accoudoir central de série pour tous les modèles contribue à améliorer le confort sur les longs trajets.

Sièges du Hyundai Venue 2023 Photo : D.Boshouwers

Le modèle Ultimate, en particulier, propose une foule d'améliorations, notamment des sièges chauffants, un volant en cuir et un système de recharge sans fil pour les appareils intelligents. Des fonctionnalités qui étaient autrefois réservées aux véhicules de segments supérieurs.

Qu’on se comprenne bien : on ne peut parler de luxe en ce qui concerne ce modèle. L’écran multimédia est relativement petit, à part pour les vitres il y a peu de commandes électrifiées, on ne retrouve pas de toit panoramique, etc., etc. Il fallait bien trouver une façon de garder le prix abordable. Mais c’est précisément ce que demandent bien des consommateurs aujourd’hui, alors que les prix des véhicules neufs montent en flèche. Alors à l’eau le fla-fla, qu’on se concentre à offrir le plus de systèmes de sécurité possible tout en gardant le prix raisonnnable.

Écran tactile du Hyundai Venue 2023 Photo : D.Boshouwers

Le système multimédia

Le Hyundai Venue 2023 permet un niveau de connectivité impressionnant pour le prix. Le système d'infodivertissement est centré autour d'un écran tactile de 8,0 pouces qui offre une utilisation intuitive et des temps de réponse rapides. La compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto est incluse de série.

Pour ceux qui souhaitent un peu plus, le modèle Preferred offre des jantes de 15 pouces, un démarreur à bouton poussoir, un volant chauffant ainsi qu’un démarreur à distance.

La version Ultimate bonifie le tout de roue de 17 pouces, d’un système audio à 6 haut-parleurs, d’une climatisation automatique et d’un toit ouvrant.

Hyundai Venue 2023 rouge Photo : D.Boshouwers

Le Hyundai Venue 2024 : performance et motorisation

Le Venue est équipé d'un moteur quatre cylindres de 1,6 litre produisant 121 chevaux et 113 lb-pi de couple. Accouplé à une transmission à variation continue (CVT), ce moteur offre des performances adéquates pour la conduite en ville. Cependant, il ne faut pas s'attendre à des accélérations foudroyantes ou à une puissance impressionnante sur l'autoroute.

Ce véhicule n'est disponible qu'en configuration à traction, ce qui peut décevoir ceux qui recherchent un maximum d'assurance en hiver ou par temps pluvieux. Néanmoins, le Venue brille par sa maniabilité, surtout dans les espaces restreints, grâce à son faible rayon de braquage et sa direction réactive.

Profil du Hyundai Venue 2023 Photo : D.Boshouwers

Les priorités

Un véhicule de vocation principalement urbain se doit d’offrir une bonne visibilité, et celle du Venue est excellente dans les quatre directions. (Ma douce moitié l'a adorée pour cette seule raison et ne se souciait moindrement de l'absence d'extras de luxe).

Les sièges offrent un confort très acceptable pour ce segment. Encore une fois, rien d’époustouflant, mais de la qualité impressionnante pour un véhicule de ce prix.

Sur l’autoroute, vous êtes appelé au calme, car si le petit moteur fait bien son travail, ce travail n’inclut pas l’incitation à l’excitation. Pour les dépassements, le petit 4-cylindres est assez compétent pour ne pas vous exciter/énerver non plus, mais à partir d’un arrêt, le Venue est assez pédestre.

Aperçu du Hyundai Venue 2023 Photo : D.Boshouwers

Économie de carburant

Le Venue est assez économique sur ce compte, avec des estimations de consommation de 7,9 litres / 100 km en conduite urbaine et de 6,9 litres / 100 km sur autoroute. En conduite mixte, nous avons inscrit une moyenne de 7,3 litres / 100 km. Bien que ces chiffres soient compétitifs, ils ne battent pas les meneurs de la catégorie tel le Nissan Kicks.

Cela dit, pour un véhicule de ce prix et de cette taille, le Venue offre une économie de carburant respectable, ce qui peut être un facteur décisif pour les acheteurs sensibles au budget.

Les prix au Canada du Hyundai Venue 2024

Le Venue est l'un des VUS les plus abordables sur le marché canadien. Le modèle Essential commence à 20 649 $, le modèle Preferred se vend au prix de 22 449 $, et le modèle haut de gamme Ultimate coûte 24 949 $ ou plus. Ce dernier, quoique le modèle le plus cher, il offre un excellent rapport qualité-prix, compte tenu de toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'il propose, notamment les sièges chauffants à l'avant, un socle de chargement sans fil pour les appareils intelligent et un système de navigation intégré.

Hyundai Venue 2023, arrière Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Le Hyundai Venue 2023 est un choix solide pour ceux qui recherchent un VUS abordable et polyvalent (dans certaines limites – on parle quand même d’un petit modèle). Ses dimensions compactes le rendent idéal pour les déplacements urbains, tandis que son intérieur spacieux et ses nombreuses fonctionnalités le rendent acceptables pour les longs trajets.

Bien que le Venue ne soit pas le plus puissant ni le plus luxueux des VUS, il excelle dans les aspects qui comptent le plus pour les acheteurs axés sur le rapport qualité-prix : le confort, la fonctionnalité et la fiabilité. Si vous êtes prêt à faire quelques compromis en matière de puissance et de performances, le Hyundai Venue 2023 mérite votre attention.

Calandre du Hyundai Venue 2023 Photo : D.Boshouwers

Les concurrents du Hyundai Venue 2023

Le Venue fait face à une concurrence solide dans le segment des petits VUS, notamment de la part des :

Bien que ces modèles soient légèrement plus chers, ils offrent généralement de meilleures performances et des intérieurs plus haut de gamme. Cependant, le Venue se défend bien grâce à son économie de carburant supérieure et à ses nombreuses aides à la conduite incluses de série.

Aperçu du Hyundai Venue 2023 de l'arrière Photo : D.Boshouwers