Auto123 met à l’essai à long terme le Kia Niro EV. Aujourd’hui, la 13e partie.

On l’a vu, une recharge de Niveau 1 correspond au courant que fournit une prise domestique ordinaire de 120V.



On passe à 240V avec le Niveau 2, facilement disponible chez vous quand vous achetez la borne d’un distributeur autorisé, quand vous la faites installer par un électricien certifié et que vous n’oubliez pas de profiter des subventions gouvernementales (incluant celles de certaines municipalités), et pour la borne et pour son installation.

On dit que 80% des recharges prennent place à la maison, à l’heure du dodo, et que l’autonomie ainsi gagnée suffit amplement aux trajets du lendemain. Mais lorsqu’il faut recharger en chemin, on se tourne forcément vers les bornes publiques.

Des milliers de bornes

En date du 15 décembre 2021, l’Association des véhicules électriques du Québec (une mine d’or d’informations) avait recensé 7 228 bornes publiques à la grandeur du Québec.

Compte tenu des 128 599 VÉ immatriculés au même moment dans la Belle Province, ça nous donne une borne par 18 VÉ.

La grande majorité de ces bornes sont de Niveau 2. Mais puisque les bornes de Niveau 3 gagnent en popularité, il est permis de croire qu’elles finiront par dominer.

Elles sont tellement plus rapides !

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Le Niro EV branché, à la maison

Les quelque 750 bornes actuelles de Niveau 3 installées au Québec (sans oublier les 192 Superchargeurs de Tesla) travaillent avec du 400 volts (en réalité, ce voltage varie de 354 à 800 volts, selon le fabricant de la borne, mais ne compliquons pas davantage le sujet).

La borne de Niveau 3 est aussi appelée BRCC pour « borne de recharge à courant continu ».

Courant continu ?

Ah oui, c’est vrai : l’électricité des Niveaux 1 et 2 circule sous forme de courant alternatif. Au Niveau 3, elle préfère le courant continu.

La différence ? Plusieurs sites de la Toile la résume bien : en continu, les électrons voyagent dans le même sens, de la borne négative vers la borne positive ; en alternatif, la circulation des électrons alternent dans les deux sens du circuit.

Il se trouve que toutes les batteries de tous les VÉ accumulent l’énergie en courant continu. Alors, lorsqu’on dirige vers elles du courant alternatif (120V ou 240V), ce dernier fait une halte au convertisseur de l’auto (« inverter » en anglais) qui transforme le courant alternatif en continu. Comme ça, la batterie est contente.

Revenons à nos moutons…

Des bornes sont gratuites, surtout celles installées par des marchands dans leur stationnement, le temps que vous dépensiez allègrement dans leurs commerces.

Les autres sont payantes, bien sûr. Le Québec compte grosso modo cinq principaux fournisseurs : Le Circuit électrique, FLO, EVduty, ChargePoint et maintenant Pétro-Canada. Certains réseaux sont pancanadiens, voire nord-américains.

À lui seul, au 15 décembre dernier, le Circuit électrique d’Hydro-Québec contrôlait 3 307 bornes, dont 580 de Niveau 3.

Photo : Flo Des bornes de niveau 3 de Flo, à Sherwood Park en Alberta

La bonne borne ?

Vous voilà devant une borne rapide. Une inscription dessus attire votre attention : 50kW, 100kW ou 150kW. La borne vous indique sa vitesse.

Nous savons que la batterie au lithium-ion de notre Kia Niro EV affiche 64 kWh.



La puissance de la borne est exprimée en kW. Un kW (kilowatt) = 1000 watts. Le watt est une unité de puissance.

La capacité de la batterie du VÉ est exprimée en kWh. Un kWh (kilowattheure) = 1000 watts à l’heure. Une unité de quantité.

Je divise l’un par l’autre et j’obtiens le temps de recharge.

Vous voulez connaître les watts de votre borne de Niveau 2 installée à domicile ? Facile quand on sait que volts x ampères = watts.

Ainsi, une borne de 240 volts à la maison reliée à un disjoncteur (le bon vieux « breaker ») de 30 ampères = 7 200 watts (240V x 30a) ou 7,2 kW.

Branchée la même Niro EV à cette borne de Niveau 2 qui fournit 7,2 kW et vous pouvez calculer (64 kWh divisé par 7,2 kW) qu’il faudra un peu plus de neuf heures pour une recharge complète… à la condition que le chargeur embarqué de la voiture soit suffisamment puissant pour le prendre (je sais, une autre subtilité ! Pour la démêler celle-là, visitez le site de beq technology.

Vous aurez aussi compris qu’une borne de Niveau 3 de 100 kW ou 150 kW est plus rapide qu’une borne de 50 kW.

Si votre batterie a une capacité de 50 kWh et que vous utilisez une borne de 50 kW, il faudrait théoriquement une heure pour la recharger complètement.

De même, on pourrait estimer que dans le cas de la Niro EV, 64 kWh divisé par 50 kW = 1,28 ou 1 heure et 17 minutes… sauf que la recharge rapide n’est pas linéaire. Dit autrement, la fin de la charge est beaucoup moins rapide que le début. C’est que la borne et le VÉ collaborent toujours ensemble. Elles se parlent.

De sorte que même si je branche ma Niro EV et sa batterie de 64 kWh sur une borne publique de 100 kW ou 150 kW, ça fonctionnera car c’est toujours l’auto qui gère la charge. La Kia dit à la borne : « Moi, je peux prendre 64 kilowatts. Ne te fatigue pas à m’en donner plus. »

Pensez à un verre d’eau que vous remplissez sous le robinet. Vous allez vous arranger pour qu’il ne déborde pas. Idem, la borne et le VÉ surveillent le remplissage de la batterie. À partir d’un certain pourcentage (qui varie de 65% à 80% selon le VÉ), la borne réduit le flux de kW pour protéger la batterie.

« Dès que je suis à ce % critique de la capacité de la batterie, la borne – en accord avec l’auto - diminue le flot pour éviter la surchauffe », dit Yannick Lemelin, coordonnateur du service à la clientèle chez BEQ Technology.

La surchauffe ?

On vous a déjà conseillé de ranger vos batteries usuelles (AAA, AA, etc.) dans le frigo parce que le froid protège la chimie à l’intérieur des petits cylindres. À l’opposé, la chaleur chamboule leur composition chimique, nuisant ainsi aux performances de votre lampe de poche ou du jouet téléguidé.

Pareil avec la batterie de votre VÉ. Si elle vient à surchauffer, sa capacité en pâtira. Pour prévenir ce problème, la borne et l’auto (son logiciel) décident de la charge idéale.

La vitesse maximale des bornes de Niveau 3 n’en restera pas à 150 kW. Les bornes Tesla de 2e génération sont déjà à 250 kW et les nouvelles atteindront 350 kW.

Des bornes toujours plus rapides… à la condition que la technologie des batteries puisse elle aussi progresser (ce qui se produit chaque jour).

Prochain rendez-vous : le coût des recharges.

Photo : D.Boshouwers Le Kia Niro EV, au repos

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 1e partie : le constructeur, le chroniqueur et le (jeune) amateur

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 2e partie : l’électrique, ça ne date pas d’hier

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 3e partie : examinons ce Niro de plus près

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 4e partie : prendre charge du chargement

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 5e partie : des kilomètres et des questions

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 6e partie : quand l’ordinateur décide de tout

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 7e partie : le Circuit électrique

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 8e partie : la bénédiction

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 9e partie : Comment tromper le froid ?

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 10e partie : petit entretien sur l’entretien

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 11e partie : des réponses en rafale

À voir aussi : Essai à long terme du Kia Niro EV, 12e partie : nom d’un pistolet !