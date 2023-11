• Auto123 effectue un premier essai de la Lucid Air 2023.

Chaque automne depuis une trentaine d’années, l’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) tient un évènement d’essais, le TestFest (Festival des Essais). Les journalistes membres peuvent conduire des véhicules qui sont inscrits dans le concours de Voiture et d’Utilitaire de l’année.

Cette année, le TestFest s’est tenu sur les terrains du circuit Canadian Tire Motorsport Park, près de Toronto, où les membres de l’AJAC ont pu essayer une soixante de véhicules tout neufs, dont quelques-uns étaient même des prototypes.

La grande surprise fut la présence de deux exemplaires de la superbe berline électrique Air du fabricant américain Lucid Motors.

La nouvelle Lucid Air Pure 2023 Photo : AJAC

Lucid est une nouvelle marque qui a été lancée récemment aux États-Unis. Leur berline aux lignes à la fois aérodynamiques et futuristes est maintenant commercialisée au Canada.

Il est à noter que la Lucid Air a d’abord été commercialisée en format grand luxe, ce qui n’a pas affecté les ventes initialement. Éventuellement les ventes ont ralenti vu son prix élevé. Le constructeur présente maintenant des versions un peu moins élaborées à un prix légèrement diminué. D’où les deux Lucid Air fournies pour notre Test Fest.

D’où vient Lucid Motors ?

Lucid Motors a vu le jour sous le nom d’Atieva. Elle a été créée en 2007 par des designers et des ingénieurs provenant de Mazda et de Tesla. En quelques mois, la compagnie a changé de nom et a établi son siège social en Californie. Son véritable premier concept a été dévoilé en décembre 2016 sous le nom de Lucid Air.

Évidemment, comme pour toute nouvelle compagnie du genre qui tente de percer le marché, Lucid a connu sa part de difficultés financières. Il a même été question d’une implication de Ford dans son financement. Finalement, d’autres investisseurs s’étant manifestés, Lucid lança la production de sa berline Air.

La Lucid Air a d’abord été offerte aux consommateurs canadiens l’automne dernier avec un premier établissement à Vancouver. Puis ce fut au tour de Toronto de recevoir le nouveau constructeur et maintenant, Lucid a des bureaux également à Montréal.

Nous avons mis à l'essai la Lucid Air Pure 2023 Photo : AJAC

Les versions de la Lucid Air 2023 au Canada

Pour ceux et celles non encombrés de restrictions budgétaires, il y a la luxueuse Grand Touring, une voiture de 191 300 $ affichant une puissance de 800 chevaux et une autonomie de 830 km.

La deuxième version est la Lucid Air Touring de 131 300 $. Sa puissance est annoncée à 620 chevaux avec une autonomie de 653 km.

Enfin, il y a la Lucid Air Pure de 107 300 $ avec une puissance de 480 chevaux et une autonomie de 653 km. C’est cette version que nous avons pu conduire.

Lucid Air Pure 2023 blanche

Design de la Lucid Air 2023

La finition extérieure de ce modèle est, pour ainsi dire, impeccable. Je me suis alors posé cette question : comment une simple « start up » a-t-elle pu en arriver à une finition aussi impressionnante du premier coup ? Puis, comment fait-on pour penser s’attaquer à des noms aussi légendaires que ceux apposés sur les voitures de luxe modernes qui sillonnent déjà nos routes ? Il en a fallu du culot (et de la précision) pour en arriver là.

Il est évident que la Lucid vise la clientèle des Tesla S alors que déjà sa finition surclasse celle de sa concurrente.

L'intérieur de Lucid Air Pure 2023 Photo : Lucid

Un intérieur à la fois sobre et somptueux

Lucid a apporté une attention particulière à la finition intérieure de son modèle Air Pure, même s’il s’agit de la version de base de la gamme. Oui, il y a des matériaux de plastique, mais le choix de ces matériaux est étonnant. Il s’agit sans contredit de produits de qualité.

Le tableau de bord est aussi d’une rare élégance, mais, au départ, on n’y voit pas d’instruments. Ceux-ci s’illuminent dès que le conducteur s’installe derrière le volant (qui, incidemment, contient quelques commandes, sans plus). L’illumination se fait dans un grand écran rectangulaire placé devant le conducteur alors que la plupart des commandes de la radio, du chauffage et autres apparaissent à la console centrale. Notons que la plupart des commandes réagissent aussi aux commandes vocales.

Sièges de Lucid Air Pure 2023 Photo : Lucid

La Air est conçue pour accueillir cinq personnes dans un environnement éclairé avec un bon dégagement pour la tête. Cette voiture a été créée pour de longs voyages et, selon mes premières impressions, c’est réussi.

La sellerie présente une finition élaborée et surtout impeccable. Les sièges sont très confortables, même à l’arrière. Et si vous cherchez des espaces de rangement, il y en a, autant à l’intérieur que sous le capot ou même dans le grand coffre.

Incidemment, Lucid n’a pas inclus de toit ouvrant avec la version Pure, elle qui coûte quand même au-delà de 100 000 $, rappelons-le.

La Lucid Air Pure 2023, au chargement Photo : AJAC

Des éléments techniques simples, mais performants

On ne peut évidemment pas parler de mécanique ici puisqu’il n’y a, pour ainsi dire, pas de moteur thermique ni de transmission. Mais il y a deux moteurs électriques sous cette voiture (la version Air Pure est donc à traction intégrale) et ensemble, ils offrent une puissance de 623 chevaux. Ils sont mus par un ensemble de batteries de 92 kWh qui permet une autonomie de plus de 600 km.

Le représentant de la marque m’a affirmé qu’il est possible de recharger la voiture pour atteindre une autonomie de quelque 450 km en moins d’une demi-heure sur une borne ultra rapide.

Curieusement, la suspension à bras multiples se fie à des ressorts métalliques (je m’attendais à des ballons pneumatiques sous cette voiture) et à des ressorts Bilstein avancés. Les pneus équipant cette auto étaient des Pirelli P Zero Elect à taille basse P245/45R19 à l’avant et à l’arrière.

L'avant de Lucid Air Pure 2023 Photo : AJAC

Conduire la Lucid Air 2023

Dès que l’on se glisse derrière le volant, la « clé » en poche, le véhicule prend vie. Il n’y a pas de clé de contact comme c’en est le cas pour certaines Volvo et Polestar. Le conducteur n’a qu’à mettre en vitesse en abaissant le petit levier à la colonne de direction. L’auto n’avancera que lorsque celui-ci appuiera sur la pédale d’accélération.

On constate ensuite à quel point le silence règne en maître dans l’habitacle. Seuls les pneus transmettent du bruit dans la cabine et c’est toujours selon la condition du revêtement.

Évidemment, la Lucid est rapide, très rapide. Mes premières tentatives d’accélération m’ont donné des chiffres autour de quatre secondes pour en arriver à 100 km/h ce qui est remarquable pour une voiture de près de 5000 livres (il faut dire que sa carrosserie en aluminium aide à conserver le poids à un niveau presque raisonnable).

Les reprises sont tout aussi impressionnantes, mais, ce qui est remarquable, c’est le sentiment de contrôle qu’on a au volant de cette voiture sur des routes sinueuses. Oui, la Lucid est large et longue, mais elle est facilement maniable. La direction m’a vraiment paru précise. Puis, la visibilité y est impressionnante.

La Lucid Air Pure 2023, lors de la journée Test Fest organisée par l'AJAC Photo : AJAC

Qui plus est, avec une autonomie des batteries de plus de 600 km, la fameuse « anxiété de l’autonomie » semble disparaître au volant. Comme me le soulignait en riant le représentant de Lucid, voilà une voiture électrique que je pourrais utiliser pour aller de Montréal au bord de la mer dans le Maine sans avoir à m’arrêter pour la recharger en cours de route.

Une ballade d’une demi-heure au volant de cette Lucid ne m’a pas satisfait. Mais je l’ai appréciée. Malgré le fait que le porte-clés de l’AJAC indiquait que l’auto avait un prix final de quelque 120 000 $, le même représentant l’a corrigé à 109 000 $. Ce prix peut sembler élevé pour le consommateur moyen, mais face à la concurrence (Tesla S, Porsche Taycan, Audi e-tron GT, BMW i7 entre autres), il devient « raisonnable ».

Il y a plusieurs autres versions de Lucid dont certaines ont des éléments électriques dépassant les 1000 chevaux permettant au véhicule de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. C'est carrément trop ! Mieux vaut considérer le modèle de base, qui livre le nécéssaire sans tomber dans la démesure.

Points forts Superbe design

Grande autonomie

Puissance évidente Points faibles Bruit des pneus audible à l'intérieur

Prix quand même élevé

Pas de toit vitré avec la version Pure

La Lucid Air Pure 2023, arrière Photo : AJAC

