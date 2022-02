Photo : B.Charette Buick Enclave 2022, profil

Auto123 met à l’essai le Buick Enclave 2022.

Le Buick Enclave qu'on connaissait en 2021 est arrivé à l’année-modèle 2019. Après trois ans, il était temps de donner au VUS une petite révision. C’est maintenant chose faite.

On ne peut parler de transformation radicale pour 2022, cependant. Le véhicule conserve les mêmes bases dans l'ensemble, mais on a voulu moderniser un peu son apparence. On refait donc une image de style en redessinant les pare-chocs avant et arrière de même que les phares. À noter, notre modèle Avenir à l’essai reçoit un habillage exclusif à l’extérieur pour justifier son prix de 63 000 $.

À l’intérieur, Buick a monté le ton quelque peu au niveau du luxe, par exemple avec du cuir matelassé, des sièges avant massants et de nouvelles incrustations en bois dans l'habitacle. Un endroit où il fait bon vivre et une option plus attirante que la fourgonnette pour ceux qui ont besoin d’espace.

Photo : B.Charette Buick Enclave 2022, avant

Une image haut de gamme réussie

Version plus sophistiquée du Chevrolet Traverse, l’Enclave offre une élégance qui en fait une alternative intéressante aux VUS européens plus dispendieux. Il est moins tape-à-l’œil que les modèles produits par BMW et Mercedes-Benz, mais vous offre plus d’espace de vie. Les trois rangées de sièges permettent d’accueillir confortablement tous les membres de la famille.

Si vous ne trouvez pas un niveau d'aménagement intérieur et de finition aussi raffinée que les Allemands, le prix de départ est beaucoup plus accessible.

Tous les modèles Enclave offrent le freinage d'urgence automatisé, l'assistance au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts et les feux de route automatiques. Des technologies plus avancées comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage tête haute et l'alerte piéton arrière venaient avec notre version Avenir. Côté infodivertissement, GM offre les produits parmi les plus agréables à utiliser. Brancher Apple CarPlay et Android Auto avec l’Enclave est un jeu d’enfants et les deux fonctionnent sans fil.

Photo : B.Charette Buick Enclave 2022, trois quarts avant

Se déplacer en silence

Pas de changement sous le capot, Buick ayant conservé le V6 de 3,6-litres qui offre 310 chevaux et 266 lb-pi de couple. Cette mécanique fait toujours bon ménage avec la transmission automatique à neuf rapports très souple et silencieuse.

Notre modèle Avenir vient avec quatre roues motrices et notre consommation moyenne durant la semaine s’est terminée à 11,6 litres aux 100 km. Si vous avez besoin de remorquer, vous serez en mesure de traîner jusqu’à 5 000 lb.

Niveau performance, la vocation assez tranquille du modèle n’incite pas à rouler vite, mais on parle ici d’un Buick après tout, et ce constructeur est passé maître dans l’art de la discrétion au volant. La suspension est donc souple, sans être molle. La cabine est très bien insonorisée et les sièges confortables aident à bien profiter de l’expérience. Les routes dégradées des Cantons de l’Est au Québec n’ont pas suffi à déranger la quiétude dans l’habitacle et, sans être sportive, la conduite est rassurante.

Il est intéressant de noter que la conduite n’est pas proportionnelle au format du véhicule. L’Enclave se fait plus petit et cache bien sa masse imposante au volant.

Photo : B.Charette Buick Enclave 2022, intérieur

Vous en voulez, de l'’espace ?

Il faudra aller vers un Suburban si vous désirez avoir plus d’espace dans un véhicule familial en évitant la fourgonnette. Si vous n’utilisez pas la dernière rangée de sièges, vous avez 1 642 litres de volume de chargement et 2 764 litres si vous abaissez les deuxième et troisième rangées de sièges.

Il y a quelques petits irritants qui vont sans doute déranger certains automobilistes comme le siège de deuxième rangée qui coulisse uniquement côté passager pour libérer de l’espace pour aller à la troisième rangée. Il y a aussi certains détails de finition comme le similibois qui jure un peu dans un véhicule à plus de 60 000 $.

Dans l’ensemble, l’Enclave est beau et pratique et passe un peu vite sur le souci du détail.

Le système IntelliLink à écran tactile de 8,0 pouces offre une interface et une belle disposition avec des graphiques avec des fonctionnalités simples. En plus d’avoir Apple CarPlay et Android Auto sans fil, vous avez un espace Internet embarqué et une recharge sans fil. Les trois rangées de sièges disposent également de deux ports USB pour recharger les appareils.

Les aides à la conduite

La majorité des aides à la conduite sont offertes de série. Notre version Avenir offrait quelques ajouts comme le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionnait très bien sans être trop intrusif comme certains concurrents (Lexus et Infiniti).

Photo : B.Charette Buick Enclave 2022, coffre

Conclusion

En dépensant les 63 000 $ pour le modèle haut de gamme Avenir, vous n'obtiendrez pas tout à fait l'environnement luxueux auquel les Allemands nous ont habitués. Toutefois, le prix à payer est moindre et l’espace est plus généreux. Pour le même espace à moindre prix, un Chevrolet Traverse fera sans doute l’affaire.

On aime

Espace généreux pour le chargement et les passagers

Conduite silencieuse et souple

Équipement de série complet

Infodivertissement performant

On aime moins

N’offre pas le niveau de luxe de la concurrence allemande

Pas d’autres solutions mécaniques que le V6

La concurrence principale

Acura MDX

Cadillac XT6

Ford Explorer

Kia Sorento

Honda Pilot

Lincoln Aviator

Mazda CX-9

Nissan Pathfinder

Subaru Ascent

Volvo XC90

Photo : B.Charette Buick Enclave 2022, trois quarts arrière