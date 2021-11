Lorsque la production de la Chevrolet Bolt va finalement reprendre pour de bon, GM va pousser un soupir de soulagement, car le moins que l’on puisse dire, c’est que les débuts du modèle de deuxième génération n’ont pas été facilités en raison du rappel massif causé par le problème de batterie du fournisseur LG.

Rappelons que le plus grand constructeur américain a étendu en août son rappel de la Bolt à plus de 140 000 unités pour remplacer des modules de batterie et remédier aux risques d’incendie après une série d’incidents.

Toujours est-il que la production du nouveau modèle a dû être interrompue en août dernier, tout comme celui du nouveau VUS Bolt EUV. Les activités devaient reprendre à fond la semaine dernière, mais GM a confirmé vendredi qu’elle allait de nouveau stopper la production à son usine Orion dans le Michigan.

GM avance maintenant la date du 6 décembre pour la reprise de la production. Le nouvel arrêt, qui va durer trois semaines, va commencer le 15 novembre.

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV, avant

La raison, c’est que GM veut faire les choses correctement. La compagnie a déclaré vendredi que « le remplacement des modules de batterie reste la priorité. Nous continuerons à ajuster le calendrier de production pour soutenir au mieux le rappel. »

À la fin du mois dernier, GM a déclaré qu’elle était pour y aller avec une production limitée pendant deux semaines à partir du 1er novembre pour aider à optimiser la production de batteries et la logistique de réparation de la chaîne d’approvisionnement, y compris la fourniture de véhicules qui seront utilisés comme transport de courtoisie pour les clients pendant les réparations liées au rappel.

Le président de GM, Mark Reuss, a déclaré le mois dernier que la compagnie s’occuperait du rappel avant de reprendre la production de nouveaux véhicules. L’entreprise a suspendu les ventes de nouveaux véhicules et ceux présents en concession doivent être certifiés avant de pouvoir être vendus.

Certains d’entre vous nous ont déjà mentionné que vos véhicules étaient sur le point d’être mis à niveau, donc les choses vont bon train.