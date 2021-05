Il y a quelques semaines, nous vous présentions le dernier venu de la famille Genesis, soit le VUS GV70. Une présentation statique nous a permis de le découvrir à fond, avant d’avoir l’occasion d’en prendre le volant, bien entendu.

De ce premier contact, il nous manquait les prix des différentes variantes qui seront au menu. C’est maintenant réglé alors que la firme coréenne nous a partagé le tout aujourd’hui.

Ainsi, c’est à un prix de départ de 49 000 $ que sera offert le Genesis GV70 2022, un prix qui inclut tous les frais de transport et de préparation, en plus de proposer quantité de plus-value pour les acheteurs, notamment le service de voiturier à domicile de Genesis, l’entretien régulier sans frais, les services connectés de Genesis et la mise à niveau des cartes routières, le tout pour une durée de 5 ans ou 100 000 km.

Photo : Genesis Genesis GV70 2022, profil

Rappelons que le GV70 pourra être servi avec deux mécaniques, soit un 4-cylindres turbo de 2,5 litres (300 chevaux) ou un V6 biturbo de 3,5 litres (375 chevaux). Au total, six niveaux de finitions seront proposés. La traction intégrale sera de série avec toutes les variantes, tout comme une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

« Le tout premier Genesis GV70 propose aux clients un multisegment audacieux et dynamique. Avec son design extérieur distinctif, son allure de puissance et ses performances raffinées, le GV70 réunit à la perfection la dimension athlétique et les performances de conduite relevées à la polyvalence d’un VUS, comme seule Genesis peut offrir ». — Mark Del Rosso, président et chef de la direction de Genesis Motor North America.

Quant à la gamme de prix, le tableau qui suit vous livre tous les secrets.

(moteur / boite) Modèle PDSF 2.5T / 8AT 2.5T Select AWD 49 000 $ 2.5T / 8AT 2.5T Advanced AWD 55 000 $ 2.5T / 8AT 2.5T Advanced Plus AWD 59 000 $ 2.5T / 8AT 2.5T Prestige AWD 63 000 $ 3.5T / 8AT 3.5T Sport AWD 68 500 $ 3.5T / 8AT 3.5T Sport Plus AWD 75 500 $

Photo : Genesis Genesis GV70 2022, trois quarts arrière

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, avant