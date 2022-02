Les constructeurs multiplient leurs promesses en matière d’électrification depuis le début de l’année. Cette semaine, ce fut au tour de General Motors (GM) d’y aller d’une annonce ambitieuse concernant le nombre de produits tout électriques que l’ex-géant mondial veut livrer en Amérique du Nord 2024.

L’objectif a été fixé à 400 000 unités. La compagnie a deux années pour atteindre son objectif, soit celle en cours, ainsi que 2023. Considérant que les modèles électrifiés de tout acabit représentent encore moins de 10 % des ventes chez nos voisins du Sud, les choses vont devoir changer rapidement. Bien sûr, ça va passer par l’offre, mais les consommateurs devront aussi emboîter le pas.

Pour atteindre son objectif, GM prévoit commercialiser 20 modèles chez nous d’ici 2025, et 10 supplémentaires ailleurs dans le monde. La compagnie a annoncé la semaine dernière qu’il allait convertir l’usine d’assemblage d’Orion, qui fabrique actuellement les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV pour assembler la version électrique de la camionnette Silverado, ainsi que sa cousine à venir chez GMC. L’usine Factory Zero, située à Détroit, assemble déjà le GMC Hummer EV. Marry Barra a déclaré qu’elle allait ajouter une troisième usine dédiée aux véhicules électriques.

Quant à l’usine prévue à Lansing, au Michigan, elle sera responsable de la fabrication de la batterie Ultium qui sera à la base de la plupart des futurs produits électriques de la compagnie.

Photo : Cadillac Cadillac Lyriq

Marry Barra a aussi déclaré que les investissements annoncés permettront de produire plus d’un million de modèles électriques, dont 600 000 camionnettes pleine grandeur, en Amérique du Nord d’ici la fin de 2025.

L’année dernière, GM a vendu moins de 25 000 véhicules électriques aux États-Unis, essentiellement la Bolt (un Hummer a été officiellement vendu en 2021).

Outre les modèles mentionnés, quantité d’autres produits électriques ont déjà été annoncés. Chez Chevrolet, on aura droit à des versions électriques de l’Equinox et du Blazer. GMC aura une camionnette électrique dans la lignée de sa Sierra, ainsi que le VUS Hummer EV. Du côté de Cadillac, le VUS Lyriq sera le premier à se pointer et il sera suivi du modèle Celestiq. On attend aussi un produit du côté de Buick, peut-être une version de production du concept Electra que nous vous avons déjà présenté.

De toute évidence, nous aurons droit à d’autres annonces de véhicules au cours de la prochaine année. Chose certaine, on ne s’ennuiera pas.