On l’a mentionné souvent au cours des derniers mois, l’industrie automobile est en profonde mutation avec l’électrification. Les véhicules changent, les philosophies des constructeurs changent et nos habitudes s’apprêtent à faire de même.

Il y a une autre chose qui change beaucoup depuis un certain temps aussi ; les logos. On a vu des firmes y aller de modifications mineures, qu’on pense à BMW et à Volkswagen, par exemple. Kia vient d’y aller d’un changement important et Nissan a rafraîchi son image également.

Ajoutez GM au groupe. Le géant américain a en effet procédé à des changements que l’on doit qualifier d’importants, le tout pour changer son image.

Les lettres sont les mêmes, mais c’est tout ce qui demeure identique. Le carré bleu qui nous montrait les lettres majuscules blanches « GM » (soulignées) est l’image de la marque depuis 1964. Le logo a subi quelques légers rafraîchissements avec des changements mineurs de nuances notamment au début des années 2000 puis au début de la décennie 2010, mais la grande majorité des gens ne se souvient probablement même pas d’une époque où le logo de GM n’est pas celui que l’on connaît.

Le nouveau logo, qui sera utilisé à partir de maintenant, a trois styles différents ; un dégradé bleu, un bleu uni et un noir uni. Le premier bleu semble être celui que GM utilisera le plus largement. Tous trois ont le même design, soit un fond blanc, des pourtours carrés à rebords arrondis, ainsi que des lettres minuscules dont seulement le « m » est souligné.

Photo : General Motors Nouveaux logos de General Motors

GM dit avoir redessiné son logo pour revitaliser son image de marque en vue de cette nouvelle ère numérique qui nous attend. C’est sous cette nouvelle image que nous allons assister à l’arrivée d’une flopée de nouveaux véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. Voici comment GM décrit son nouveau logo :

« Le nouveau logo présente un dégradé de couleurs aux tons bleus vibrants, évoquant le ciel propre d’un avenir sans émissions et l’énergie de la plateforme Ultium. Les bords arrondis et l’utilisation de lettres minuscules créent une impression plus moderne et plus inclusive. Le soulignement du “m” fait référence aux anciens logos de GM et représente visuellement la plateforme Ultium. » GM explique aussi que l’on retrouve, en faisant pivoter la lettre « m », la forme d’une prise électrique.

Le changement est d’importance, c’est une évidence. On va s’y habituer. À première vue, l’utilisation de lettre minuscule donne moins d’autorité au sigle, mais on comprend la transformation. On verra bien de quelle façon ce sera reçu.

De toute manière, chose rare à travers l’industrie, le logo de GM ne se retrouve sur aucun véhicule de la marque. Au quotidien, aucun consommateur ne sera vraiment soumis à ce dernier.