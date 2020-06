Consumer Reports a publié les résultats de son enquête 2018 sur la fiabilité des véhicules et des noms familiers dominent à nouveau, avec Lexus et Toyota en tête du classement - pour la sixième année consécutive. En 2017, Toyota avait en fait devancé sa division de luxe, mais Lexus a repris le titre cette année.

Derrière les deux têtes d’affiche se trouve la marque ayant connu la plus grande hausse au classement par rapport à 2017. L’année dernière le constructeur japonais Mazda était classé 12e sur la liste Consumer Reports.

Aux 4e et 5e places au classement, on retrouve Subaru (deux places de mieux qu’en 2017) et Kia (en baisse de deux positions par rapport à l’an dernier).

Pour son enquête, Consumer Reports recueille des données reçues de 500 000 propriétaires de véhicules et compile le nombre de plaintes. Plus le nombre de plaintes est bas, plus le score de la marque est élevé.

Photo : D.Boshouwers Mazda CX-3 2019

Une légère surprise en 2018 est le classement relativement bas de la bannière de luxe de Hyundai, Genesis. Les modèles de ce manufacturier remportent régulièrement des prix pour l’excellence de leur conception et de leurs performances, mais cette année, certains problèmes avec la grosse berline G90 ont affecté ses résultats. La neuvième place pour MINI est également intéressante à noter. En 2017, il ne figurait même pas sur la liste en raison de données insuffisantes.

Acura, la marque de luxe de Honda, est celle qui a connu la deuxième plus grande hausse au classement 2018, grimpant de six places, du 19e rang en 2017 au 13e cette année. En cours de route, elle a même surpassé Honda, qui a chuté cette année du 9e au 15e rang.

Inversement, la baisse la plus importante du classement de fiabilité de Consumer Reports en 2018 a été enregistrée par Buick… qui avait fortement grimpé l’année dernière au 8e rang. La marque tombe 11 places cette année et se retrouve 19e.

Photo : Acura Acura MDX 2019

Et quels sont les marques les moins fiables en 2018, selon Consumer Reports? Au dernier rang, et c’est un peu surprenant, on retrouve Volvo; la marque suédoise est tombée de 6 places par rapport à 2017 pour se placer au 29e rang. Pire, son score le place très loin derrière le prochain moins performant… qui est Cadillac (en baisse de 1 rang par rapport à 2017); Tesla (en baisse de 6 places pour se situer au 27e rang) et RAM (en baisse de 1 place) sont justes devant.

Si nous n’avons pas encore mentionné les marques allemandes dans cette analyse du classement de fiabilité en 2018, c’est parce qu’elles se situent toutes au centre. Audi a le mieux performé et occupe la 7e position, suivi de BMW en 8e, de Porsche en 11e, de Volkswagen en 16e et de Mercedes-Benz en 17e place.

Photo : Audi Audi Q3 2019

Voici le classement complet des marques de voiture pour 2018, avec leurs scores respectifs:

1. Lexus - 78

2. Toyota - 76

3. Mazda - 69

4. Subaru - 65

5. Kia - 61

6. INFINITI - 61

7. Audi - 60

8. BMW - 58

9. MINI - 57

10. Hyundai - 57

11. Porsche - 54

12. Genesis - 52

13. Acura - 51

13. Nissan - 51

15. Honda - 50

16. Volkswagen - 47

17. Mercedes-Benz - 47

18. Ford - 45

19. Buick - 44

20. Lincoln - 43

21. Dodge - 40

22. Jeep - 40

23. Chevrolet - 39

24. Chrysler - 38

25. GMC - 37

26. RAM - 34

27. Tesla - 32

28. Cadillac - 32

29. Volvo - 22

* Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi et smart ont été exclues du classement en raison de données manquantes.

Qu'en est-il des meilleurs et des pires véhicules en termes de fiabilité? Consumer Reports a identifié cette année les modèles suivants:

10 voitures les plus fiables en 2018

Lexus GX - Fiche technique du GX 2018

Toyota Prius c - Notre essai de la Prius c 2018

Toyota Prius Prime - Notre essai de la Prius Prime 2018

Mazda MX-5 Miata - Notre premier essai de la MX-5 Miata 2019

Toyota Corolla - Notre essai de la Corolla Hatchback 2019 - Fiche technique de la Corolla 2018

Lexus NX - Notre essai du NX 2018 - Fiche technique du NX 2018

Toyota Prius - Fiche technique de la Prius 2018

Honda Fit - Essai de la Fit 2018 - Fiche technique de la Fit 2019

Kia Sedona - Fiche technique du Sedona 2018

Toyota Highlander - Fiche technique du Highlander 2018

10 véhicules les moins fiables en 2018

Honda Odyssey - Notre essai de l'Odyssey 2018 - Fiche technique de l'Odyssey 2019

Volkswagen Atlas - Notre essai du Atlas 2018 - Fiche technique de l'Atlas 2018 - 10 Raisons d'acheter un Atlas 2018! - L'Atlas 2018, notre VUS de l'année Auto123.com

Buick Enclave - Notre essai de l'Enclave 2018 - Fiche technique de l'Enclave 2018

Chevrolet Silverado 2500 HD

Kia Cadenza

Chevrolet Traverse - Fiche technique du Traverse 2018

Honda Clarity - Notre essai de la Clarity 2018 - Fiche technique de la Clarity 2018

Cadillac ATS

Tesla Model X

RAM 3500

À titre de comparaison, consultez la dernière étude sur la fiabilité des véhicules réalisée par J.D. Power.