Pour cette troisième journée sur la Route 66, nous avons fait un pas de plus vers le sud et, surtout, vers un peu plus de chaleur. Vous dire qu’on a gelé lors des deux premiers segments est un euphémisme. Heureusement, nous avons retrouvé des températures d’environ 17-18 degrés Celsius, ce qui ne fait qu’ajouter au caractère agréable de cette aventure.

Notre objectif aujourd’hui était le Texas, plus précisément la ville d’Amarillo, là où se trouve une des grandes attractions de la Route 66, soit le restaurant Big Texan Steak Ranch.

Ce dernier est tout sauf un bistro comme les autres avec une promotion hors du commun, soit la possibilité de profiter d’un repas gratuit à condition de le déguster (!) en une heure. Un jeu d’enfant ? Pas vraiment, puisque le repas en question consiste à ingurgiter un steak de 72 onces, ainsi qu’une poignée d’à-côtés servis avec ce dernier.

Bref, on ne pourrait pas se sentir plus aux États-Unis.

Pour cette troisième vague, c’est au volant d’un Murano que nous nous sommes retrouvés, un véhicule que nous allons retrouver dans trois jours pour une deuxième expérience ; on vous reviendra là-dessus à ce moment. En attendant, voici en quoi a consisté notre journée.

1 — Pont Cyrus Avery

À la sortie de la ville de Tulsa, en Oklahoma, on retrouve le pont Cyrus Avery, autrefois connu comme l’Eleventh Street Bridge. Cette structure est significative, car avant de recevoir les véhicules qui empruntaient la Route 66, elle a servi de pont, littéralement, entre la ville de Tulsa et les raffineries de pétrole qui se trouvaient à l’ouest. Elle a ainsi joué un rôle déterminant dans le développement de la région. Ouverte à la circulation en 1917, elle a été agrandie en 1934 pour atteindre la taille qu’elle a toujours aujourd’hui. Le pont a cependant été fermé à la circulation en 1980.

Grâce à l’initiative de ceux souhaitant préserver la Route 66, il a évité la démolition et un projet visant à construire un musée adjacent est en préparation. Quant au nom de Cyrus Avery, il s’agit de l’homme responsable de la création de la Route 66. Il est d’ailleurs reconnu comme le père de la Route 66.

2 — Round Barn

Dans la municipalité d’Arcadia, toujours en Oklahoma, se trouve une étable ronde qui est devenue, bien malgré elle, une des attractions importantes de la Route 66.

En fait, la structure a été complétée à la fin du XIXe siècle, soit en 1898, presque 20 ans avant l’ouverture de la 66. Le hasard a voulu que le tracé original se trouve à quelques pas de l’endroit, si bien que l’étable est devenue une attraction. Les gens se servaient même d’elle comme d’un point de repère pour indiquer la marche à suivre aux passants. Autour des années 1970, l’édifice était cependant en ruine.

Il a heureusement été reconnu comme monument historique en 1977 et lorsque l’Arcadia Historical Society en a fait l’acquisition en 1988, des travaux de restauration ont été entrepris. En 1992, la bâtisse ouvrait ses portes au public. Votre humble serviteur y a laissé quelques billets verts en achetant des souvenirs, une façon d’encourager tous ceux dédiés à la préservation de la Route 66.

3 — Pops 66 Soda Ranch

Notre repas de mi-journée a été dégusté au Pops 66 Soda Ranch. Et pourquoi est-ce qu’on vous parle d’un simple bistro ? Parce que ce dernier propose quelque 700 saveurs de boissons gazeuses aux visiteurs. À l’extérieur, on retrouve même une immense bouteille qui s’illumine le soir. Cette dernière fait 66 pieds en hauteur. Si vous aimez le sucre… Ah oui, la nourriture était excellente, soit dit en passant.

4 — Route 66 Museum

Dans la municipalité de Clinton, une fois de plus en Oklahoma, on peut découvrir un petit musée fort intéressant qui retrace l’histoire de la Route 66 à travers les époques. À l’intérieur, quantité d’objets anciens, y compris des voitures, des découpures de journaux, des artéfacts, etc. Un petit arrêt sympa.

5 — La Route

Lorsqu’on file vers l’ouest, qu’on se trouve à Halifax, à Vancouver, à Toronto, à Montréal ou simplement à la frontière de l’Oklahoma et du Texas, on a droit à des paysages à couper le souffle lorsque la nature en décide ainsi. Et si l’on termine notre récit d’aujourd’hui avec ce cliché, c’est qu’on met la table pour la suite des choses également ; ce qui nous attend au cours des quatre prochains jours de ce côté est absolument spectaculaire. Mais n’allez pas croire que la route n’est pas intéressante avant d’arriver au Texas. Nous aurons l’occasion de vous revenir à ce sujet.