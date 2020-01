Le Kia Sportage 2020 revient avec un éventail de nouveautés. Le constructeur coréen s’est dépassé afin de proposer un véhicule au caractère plus sportif et plus sécuritaire que jamais. Le Sportage 2020 répond là où on ne l’attendait pas, mais est-ce suffisant pour faire face à ses rivaux ?

Quoi de neuf ?

Le Kia Sportage 2020 peut être fier de présenter les petites nouveautés qu’il arbore parmi lesquelles on dénombre principalement un ensemble de fonctionnalités de sécurité disponibles dès les versions de base.

Le nouveau Sportage revient, ensuite, avec quelques petits changements à l’extérieur. Ceux-ci comprennent une nouvelle calandre qui accompagne un pare-chocs avant redessiné. Le pare-chocs arrière a lui aussi subi une mise à jour avec de nouveaux embouts d’échappement.

La calandre se revêtit d’une forme peu conventionnelle, ce qui est à mon sens assez flatteur pour le véhicule, bien qu’elle ne puisse pas plaire à tous.

De nouveaux phares ont été ajoutés ainsi que des antibrouillards qui viennent compléter, avec des jantes en alliage de 17 à 19 pouces, les nouveautés du Kia Sportage. Ces changements apportent au modèle un look plus contemporain et plus dynamique.

Les deux dernières versions bénéficient de phares à DEL alors que les feux arrière à DEL sont de série sur toutes les versions.

À l’intérieur, pas de changement, mais ça fonctionne

Les mises à jour ayant principalement été opérées à l’extérieur et dans l’ajout de nouvelles technologies de sécurité, l’intérieur reste, quant à lui, sans grand changement esthétique. La cabine reste ce qui se fait de meilleur dans sa catégorie, raison pour laquelle il n’était pas vraiment nécessaire d’y apporter des changements. J’ai vraiment apprécié la pureté de l’agencement de l’écran entre les buses de ventilations et les différents boutons juste en dessous. Tout est simple et facile d’accès.

Le matériel utilisé est globalement de qualité et le design sans fioriture. On retrouve une sellerie en tissu de série sur la version LX TA à la version EX ainsi que sellerie en cuir de série à partir de la version EX Premium. Un nouveau capitonnage en similicuir Sofino est disponible et compte aussi parmi les nouveautés accompagnant un volant repensé luxueusement habillé de cuir perforé.

S’il y a une chose que je déplore ici, c’est qu’une fois assis dans le siège du conducteur on se rend compte que la vision extérieure est réduite par les piliers du véhicule, ce qui empêche d’avoir une excellente vision de ce qui se passe à l’extérieur.

Côté technologie, la version de base s’améliore en proposant un écran tactile de 8,0 pouces en standard ainsi que la possibilité d’avoir Apple CarPlay et Android Auto.

Le système d’infodivertissement est simple d’utilisation bien que le menu propose des icônes trop petites à mon goût. Il faudra opter pour les modèles EX Tech ou SX pour profiter d’une chaine audio de luxe harmon/kardon ou encore pour pouvoir accéder aux services connectés UVO ou HomeLink.

Côté espace, le Kia Sportage est un peu plus petit que ses concurrents si on la compare, entre autres, au Toyota RAV4 sans le rendre plus confiné. Il y a vraiment assez d’espace tant pour les passagers avant que ceux à l’arrière et l’espace chargement reste honorable avec ses 798 litres de base (ce qui devient 1868 litres une fois la deuxième rangée abaissée).

Côté sécurité

Comme mentionné plus haut, le Kia Sportage a principalement reçu de nouvelles technologies en matière de sécurité. Il est donc désormais possible de choisir en option une aide au maintien de voie, des feux de route assistée, une assistance collision avant avec détection de piéton. Dans la version SX un régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu’un système d’alerte d’attention du conducteur y sont de série.

Côté mécanique

Pas d’amélioration côté mécanique pour le Kia Sportage 2020 avec une version d’entrée de gamme qui commence avec 181 chevaux et 175 lb-pi de couple avec un moteur de 2,4 L GDI alors que la version la plus puissante SX propose un moteur turbocompressé de 2,0 litres générant 237 chevaux ainsi que 260 lb-pi de couple.

Livré de série avec une boite automatique à six vitesses, il est possible d’opter pour la traction intégrale sur toutes les versions du Sportage 2020 alors que la traction avant est standard pour la version LX TA.

Sur la route

Si on ne peut dire que l’on est à bord d’un véhicule des plus sportifs, on ne peut pas nier non plus qu’il est plaisant à conduire. Son confort fait qu’il se distingue de ses concurrents et globalement sa conduite est bien pondérée, avec une transmission prévisible et douce.

Le silence règne dans le Kia Sportage que l’on peut qualifier de véhicule polyvalent sur la route. On peut conduire sans inquiétude dans de nombreuses circonstances et le véhicule s’adapte en général très bien à tous les revêtements.

Notons également la présence d’un énorme toit ouvrant vitré qui illumine l’habitacle. Une fois ouvert, le dégagement est vraiment apprécié et permet presque de rouler les cheveux au vent !

Qu’en est-il de la concurrence ?

L’un des grands concurrents du Kia Sportage est le Toyota RAV4 qui impressionne par son allure extérieure. Ce RAV4 étant nouveau sur le marché a forcément plus de qualité à proposer que le Kia Sportage 2020 qui existe depuis déjà plusieurs années.

Il ne faut négliger non plus le grand concurrent qu’est le Volkswagen Tiguan 2.0 T. Bien que le Kia Sportage se défende bien, elle pourrait clairement flancher face au Tiguan qui propose plus de technologie de série ainsi qu’un moteur turbocompressé développant 184 chevaux ainsi que 221 lb-pi de couple. Mais tout ceci à un coût, et le Sportage reste tout de même moins cher, ce qui fait de lui l’une des bonnes raisons de la choisir.

Si on regarde du côté de la Mazda CX-5, le Kia Sportage est moins puissant face au 2,5 litres du Mazda avec ses 187 chevaux pour la version avec le plus petit moteur. Pour les versions Turbo, le Sportage est plus puissant que le moteur Turbo de la Mazda avec respectivement 237 ch contre 227ch. Malgré tout, le Mazda CX-5 reste plus cher et moins attrayant lorsque l’on regarde du côté des nouvelles technologies du Kia.

La force incontestée du Kia est sans contre dit sa garantie de base fixée à 5 ans et 100,000 km incluant une assistance routière 24/24 et 7 jours sur 7. Cet élément de tranquillité d’esprit fera chavirer tous les indécis qui se cherchent un véhicule agréable et fonctionnel.

Côté prix

Les prix commencent avec le LX TA à 25 795$, puis 27 795$ pour la version LX, 31 695$ pour la version EX, 34 695$ pour la version EX Premium, 37 995$ pour la version EX Tech ainsi que 39 995$ pour le plus haut de gamme qui est la version SX.

Il ne fait aucun doute que le Kia Sportage 2020 est un véhicule mature. Avec un design plus affirmé que ses prédécesseurs et de nombreuses améliorations technologiques le nouveau Sportage a ses avantages. Bien que l’on puisse lorgner sur les concurrents, le Kia Sportage a assez d’atout pour que l’on porte son dévolu sur lui grâce à son excellent rapport qualité / prix.

On aime

Nouvelles technologies de sécurité disponibles

Excellente qualité de la cabine

On aime moins

Peu de modifications intérieures

Visibilité arrière réduite

Économie de carburant

La concurrence principale

Chevrolet Equinox

Ford Escape

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan

