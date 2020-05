Auto123 fait l’essai du Honda CR-V 2020.

Le Honda CR-V 2020, lancé en 1997, en est à sa cinquième génération, et on peut dire que le VUS est rendu à un niveau de mureté. Parmi les éléments qui caractérisent ce modèle 2020 en contraste avec son prédécesseur, on compte des nouveaux pare-chocs avant, calandre et phares, ainsi qu'un pare-chocs arrière révisé. Honda a également généralisé à toute la gamme le moteur 1,5 litre qui était réservé à la livrée luxueuse du modèle.

Par ailleurs, les éléments de sécurité sont maintenant plus nombreux et surtout, inclut dès la version de base. Notons que dès les premières versions, les sièges chauffants et le démarreur à distance sont également de la partie. Les automobilistes canadiens seront heureux ...

Le modèle Sport que nous avons conduit se caractérise, à l’extérieur, par un ensemble de roues en alliage de 19 pouces de couleur gris requin, un échappement double chromé, des phares antibrouillard à DEL ronds et un hayon électrique.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, avant

L’intérieur

On remarque surtout la console centrale qui a été aménagée différemment et offre plus de rangements. Parmi les autres éléments qui bonifient l’offre, un toit ouvrant, des sièges électriques en similicuir à 12 positions, un volant chauffant, des pédales sport, des ports USB dans la deuxième rangée et une chaine sonore de 180 watts à 6 haut-parleurs.

Globalement, le véhicule reste confortable, il y a beaucoup de place à l’intérieur, et le coffre est suffisamment grand pour une famille de 4 personnes. Bref, c’est la taille parfaite pour un VUS de taille compact et pour lequel on ne veut pas forcément dépenser une fortune.

Quand on parle de valeur sûre …

Même si le choix de véhicules de qualité est franchement vaste dans la catégorie des VUS compact, le Honda CR-V maintient sa position, année après année, parmi les meneurs du groupe. En fait, pour bien des consommateurs – surtout ceux qui seraient allergiques aux produits américains - le choix se résume à deux modèles : le CR-V, ou le RAV4 de Toyota.

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, profil

L’utilitaire de Honda fait donc partie des valeurs sûres dans le créneau. Il est fiable, encore plus sécuritaire cette année, et bénéficie toujours et encore d’un nouveau moteur économe, qui n’est pas plus excitant qu’avant mais qui fait le boulot, sans histoires.

Les prix

Le CR-V 2020 débute à 30 620 $ pour la version LX-2WD et les prix s’échelonnent jusqu’à 44 520 $ pour la version Black Edition. Notre version Sport se détaille à 36 920 $.

En y accédant pour la première fois, les sièges en tissu/cuirette de la CR-V Sport donnent tout de même une belle allure à l’habitacle, et en plus, ils sont aussi confortables. Le volant est également gainé de cuir ainsi que le levier de vitesse. On se sent tout de suite à l’aise et les commandes tombent bien sous la main.

Photo : Honda Honda CR-V 2020, intérieur

L’écran de base de seulement 7 po n’est pas énorme selon les standards d’aujourd’hui, mais on s’y fait très rapidement. En cette ère d’écrans surdimensionnés, celui du CR-V affiche suffisamment d’infos essentielles sans créer une trop grande distraction par son contenu.

Petit bémol sur la vitesse d’affichage de l’écran; il me semblait qu’il y avait toujours un délai entre la touche et l’affichage de la commande. Cela reste problématique lorsqu’on conduit.

Sur la route

Avec tous les systèmes de sécurité embarqués, le CR-V reste un véhicule sécuritaire, c’est le moins de le dire. À chaque fois qu’on active le clignotant droit, la caméra Lane Watch intégrée dans le rétroviseur droit nous affiche ce qu’il se passe dans notre angle mort - ce qu’on a trouvé très pratique au cours de notre semaine avec l’utilitaire.

Rajoutez à cela les alertes de collision avant, les systèmes de freinage à réduction d’impact, le système de suivi et de maintien des voies, et on comprend pourquoi le CR-V reçoit systématiquement la côte de 5 étoiles de l’organisme américain NHTSA (National Highway Traffic Safety Association).

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, trois quarts arrière

Côté moteur, comme mentionné, le moteur 1,5 litre a été boulonné à toutes les versions. Dans le CR-V il développe 190 chevaux et 179 lb-pi de couple, en conjonction avec une transmission à variation continue (CVT). Nous avons trouvé que le véhicule manquait quand même de puissance, surtout que le mariage du moteur avec le CVT s’avère selon nous un flop quasi-total. On sent le manque le manque de puissance beaucoup trop souvent, et les accélérations, pieds au plancher, nous semblaient amorphes et extrêmement bruyantes.

Cela dit, si on est prêt à sacrifier le côté puissance et prendre ses accélérations en douceur, on se console en regardant du côté de la consommation. La côte de consommation du CR-V est une des plus performantes dans sa catégorie, et nous avons affiché une moyenne de 8,2 litres aux 100 km … en hiver et avec une tempête de neige en milieu de semaine. Il faut l’avouer, après avoir digéré l’absence totale de puissance, nous avons été plutôt ravis de constater une si faible consommation d’essence. C’est au moins ça!

Nous passerons bien entendu sur l’appellation Sport pour cette version. Il n’y a rien de sportif à part peut-être les roues de 19 po, s’il faut vraiment se forcer à trouver quelque chose.

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, logo arrière

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, traction intégrale

Comparé aux Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5 et Subaru Forester de ce monde, le CR-V se démarque parce qu’il y a très, très peu de choses qu’il ne fait pas bien. Il n’y a que le RAV4 qui se démarque davantage. Pour notre part, l’aménagement intérieur du Honda nous a bien plu. Il y a beaucoup de rangement, la technologie est présente en nombre, le dégagement au niveau de la tête et des épaules est plus que satisfaisant et nous concevons sans problèmes de pouvoir y loger une famille de deux adultes avec deux grands ados pour un très long voyage.

On aime

Espace intérieur et de chargement

Peu de failles évidentes

Valeur de revente

On aime moins

Confort

Un moteur peu puissant, aux prises avec un CVT démoralisant

Rien de Sport-if dans la conduite

Léger décalage dans la réponse de l'affichage à l'écran

La concurrence principale

Chevrolet Equinox

Ford Escape

GMC Terrain

Hyundai Tucson

Jeep Compass / Cherokee

Kia Sportage

Mazda CX-5

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, phares

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2020, arrière

Essais routiers et évaluations Experts 1 essai routier Consommateurs