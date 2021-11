Auto123 met à l’essai le Jaguar F-Pace 2021.

Depuis quelques années, on assiste à la transformation graduelle de l’industrie automobile. Cette automobile telle qu’on la connaît est passée en mode utilitaire depuis quelques saisons, les véhicules haut sur pattes qui ont la cote auprès du public en 2021. Vous n’avez qu’à regarder la longue liste de concurrents dans le segment des modèles utilitaires compact, plus bas, pour en voir la preuve.

Certaines divisions automobiles tirent particulièrement profit de cette mode lancée à la fin du siècle dernier. On pense notamment à Porsche qui peine à répondre à la demande pour ses deux modèles, le Macan et le Cayenne.

Or, d’autres marques qui ont pourtant réussi leur virage « utilitaire » ne connaissent pas le même succès. C’est le cas de Jaguar qui multiplie les tentatives à ce niveau, avec trois modèles distincts.

Le premier pas de la marque de Coventry en Angleterre a été lancé en 2017. À l’époque, le Jaguar F-Pace se positionnait comme une très intéressante incursion dans une catégorie regorgeant de modèles qui ont fait leurs marques au fil des années. La tâche du F-Pace s’annonçait donc ardue!

Force est d’admettre que le plus imposant des VUS Jaguar n’a pas vraiment menacé l’hégémonie germanique de son groupe, et ce, malgré une gamme assez variée et un agrément de conduite étonnant.

L’année-modèle 2021 apporte heureusement son lot de changements qui devraient faire du bien au rayonnement du modèle. Je suis allé voir si ceux-ci ont changé la donne. Voici ce que j’ai retenu de ce Jaguar F-Pace P250 S 2021.

Photo : V.Aubé Jaguar F-Pace 2021, avant

Un design très similaire, et pourtant…

Au premier coup d’œil, le Jaguar F-Pace n’a pas outrageusement changé. Il revêt toujours cette silhouette inspirée des sportives du groupe, voire même des livrées familiales qui n’ont presque jamais été offertes en Amérique du Nord. Or, un deuxième regard révèle que cette refonte ficelle un peu mieux les traits du VUS, lui qui présentait un visage semblable à celui de la grande berline XJ. Ce nouveau bec est plus en ligne avec celui de la F-Type et personne ne s’en plaindra!

Le profil est toujours très proche du modèle de l’an dernier, avec de nouveaux designs pour les jantes. Sur notre modèle d’essai, des sabots de 20 pouces avaient été sélectionnés dans le catalogue des options. Finalement, la portion arrière est elle aussi retravaillée pour le mieux avec un pare-chocs plus agressif et des feux de position amincis, un autre clin d’œil à la plus récente version de la sublime F-Type.

Photo : V.Aubé Jaguar F-Pace 2021, intérieur

L’habitacle : là où ça compte

Les habitués des produits Jaguar Land Rover ne seront pas dépaysés en prenant place à bord du F-Pace renouvelé. La planche de bord est peut-être redessinée, mais les principales commandes sont toujours au même endroit. Heureusement, l’ancien écran tactile a été troqué pour ce nouvel écran de 11,4 pouces de largeur, ce dernier qui se veut plus réactif au doigté des utilisateurs, mais également plus joli grâce à des graphiques plus clairs. Malgré l’amélioration, je trouve que d’autres systèmes d’infodivertissement sont mieux conçus, notamment en ce qui a trait aux menus souvent trop compliqués.

Un autre détail qui agace, ce sont ces molettes multifonctions pour la ventilation et la climatisation. Une opération aussi anodine que celle de rehausser la température de l’habitacle ne devrait pas obliger le conducteur à quitter la route des yeux pour compléter l’opération. Dans le département des bonnes nouvelles, je n’ai pas détesté ce nouveau minilevier pour la boîte de vitesses.

Photo : V.Aubé Jaguar F-Pace 2021, profil

Véhicule au tempérament sportif

La livrée P250 S est tout en bas de l’échelle de la gamme de l’utilitaire et pourtant, on lui reconnaît assez facilement des qualités de voiture sport. Le châssis est rigide, la direction en donne juste assez au conducteur pour qu’il puisse sentir les imperfections de la route et la suspension est ferme, peut-être même trop ferme par moment. Je l’avoue, les routes québécoises n’aident pas ici, mais quand même, d’autres multisegments auraient mieux absorbé les routes cabossées de mon coin de pays.

Sous le capot, le F-Pace P250 S fait appel à un 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée livrant une puissance de 247 chevaux et un couple maximal de 269 lb-pi, des chiffres amplement suffisants pour les déplacements quotidiens. La boîte de vitesses, une unité automatique à huit rapports, n’a jamais bronché – à part peut-être lors de reprises plus intenses sur l’autoroute – durant ces quelques jours d’essai, idem pour le rouage intégral. S’il est vrai que le mode de conduite Dynamic améliore les réactions du véhicule, mais on ne parle pas de la variante la plus outillée pour effectuer des accélérations à l’emporte-pièce non plus!

Bref, pour ceux et celles qui recherchent un VUS puissant, regardez plus haut dans la gamme avec le 6-cylindres en ligne ou le V8 suralimenté.

Là où le P250 S se reprend de belle manière, c’est au niveau de la consommation de carburant. En effet, j’ai réussi à enregistrer une moyenne de 10,7 L/100 km, une statistique très proche des calculs pour une utilisation en ville. En faisant un peu plus attention, j’aurais certainement réussi à retrancher deux ou trois dixièmes au final.

Photo : V.Aubé Jaguar F-Pace 2021, calandre

Le mot de la fin

Je ne crois pas que ces améliorations pour 2021 vont propulser le Jaguar F-Pace au sommet des ventes de multisegments de luxe, mais elles ne nuiront certainement pas. Le modèle est néanmoins très réussi sur le plan du design, et l’habitacle gagne des points en 2021, mais Jaguar doit trouver le moyen d’assouplir sa suspension ou du moins le confort général, car le F-Pace est trop proche de la F-Type à ce niveau.

Au final, le F-Pace est mieux en 2021 qu’il l’était en 2020, mais il y a encore du travail à faire!

On aime

Superbe design

Meilleure qualité d’exécution générale

Mécanique bien adaptée au châssis

On aime moins

Suspension sèche par moments

Climatisation trop compliquée à utiliser

Vision arrière limitée

Photo : V.Aubé Jaguar F-Pace 2021, arrière