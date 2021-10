Auto123 y va d’un premier essai du Lexus NX 2022.

Phoenix, Arizona - Après l’avoir découvert sur le Net, puis lors d’une présentation statique dans la région de Kingston (Ontario) cet été, nous avons enfin pu prendre le volant du modèle de deuxième génération du Lexus NX 2022.

Ce dernier nous arrive sept ans après les débuts du précurseur qui s’était pointé pour le millésime 2015.

En gros, on a eu droit à ce à quoi l’on s’attendait, un peu, beaucoup, c’est-à-dire une progression nette du produit. Cependant, rien de nature à nous renverser. Lexus joue la carte de la prudence avec ce modèle qu’elle voit dans sa soupe comme remplaçant du RX, vache à lait et meilleur vendeur de l’entreprise.

D’ailleurs, elle lui a donné tous les outils pour y parvenir ; sa dotation est plus riche et plus diversifiée que jamais.

Photo : D.Rufiange Lexus NX 2022, profil

Les versions

La première chose qui fait lever les sourcils à la découverte du NX 2022, c’est de comprendre que quatre versions distinctes seront proposées aux consommateurs. Ça double, illico, les options pour l’acheteur.

La nouvelle vedette identifiée chez Lexus va se dévoiler avec des groupes motopropulseurs hybrides, mais aussi une mécanique atmosphérique traditionnelle, ainsi qu’une autre faisant appel à la turbocompression.

En premier lieu, on va retrouver la variante 250. Celle-ci va répondre au réveil d’un 4-cylindres de 2,5 litres dont la prestation sera de 203 chevaux et 184 livres-pieds de couple. C’est la seule version qui n’était pas de la fête lors du lancement, mais pour avoir une idée de son rendement, un regard du côté du Toyota RAV4 est un bon départ.

Pour quelque chose de plus vivant, la version 350 nous présente un nouveau joueur, soit un bloc 4-cylindres turbo de 2,4 litres qui va suggérer 275 chevaux et 317 livres-pieds de couple.

Photo : D.Rufiange Lexus NX 2022 450h+, écusson

Hybrides

Ensuite, on a droit à deux solutions hybrides. D’abord, la 350h qui va être animée par un 4-cylindres de 2,5 litres et une unité électrique. Au combiné, la puissance des deux culminera à 239 chevaux, une progression de 20 % par rapport aux 194 canassons que proposait la déclinaison 300h que l’on a connue jusqu’ici.

Enfin, celle qui va faire jaser, c’est la 450h+. Ici, on parle toujours de cette mécanique, mais cette fois à la sauce RAV4 Prime. Oui, le NX aura sa version capable de rouler sans utiliser de l’essence, cette fois sur une distance officielle de 61 kilomètres. C’est 7 de moins que les 68 du cousin, mais ce sera suffisant pour séduire l’acheteur.

Reste à savoir de quelle façon on va répondre à la demande, car avec le RAV4 Prime, le bulletin de Toyota est plutôt moyen. Un beau problème, me direz-vous, car ça signifie que le modèle est populaire, mais n’empêche, lorsqu’on offre quelque chose, il faut tôt ou tard livrer la marchandise. Et préférablement plus tôt. On surveillera le dossier de près, soyez-en assurés.

Enfin, détail intéressant, il sera possible de cocher l’option F Sport avec les moutures 350 et 450h+. Ce dernier met l’accent sur la sportivité, tant pour ce qui est du style que de l’expérience au volant, notamment avec une suspension adaptative.

Photo : D.Rufiange Lexus NX 2022 450h+, avant

Un style évolutif

Esthétiquement, Lexus n’avait pas à trop brasser sa sauce pour donner vie au NX 2022. Elle ne le pouvait pas non plus. Sa signature, composée de la grille en forme de sablier, à l’effet d’un carcan sur la créativité des designers. Malgré tout, le travail est honnête. Et parce que c’est à la mode, on a réussi à la faire grossir, aussi, si bien qu’elle est encore plus dominante.

On aime ou l’on n’aime pas. Et moi ? Ça varie selon le côté du lit où je mets le pied le matin.

À l’arrière, la progression est nettement plus agréable à l’œil. On remarque que les feux sont désormais reliés par une bande lumineuse et que les lettres LEXUS sont adossées bien en vue au hayon, deux autres tendances à la mode à travers l’industrie.

Du reste, les proportions demeurent sensiblement les mêmes qu’auparavant, même si des gains sont notables en hauteur, en longueur et en largeur, le tout au profit des occupants.

Photo : D.Rufiange Lexus NX 2022, intérieur

À bord

À l’intérieur, l’observation qui suit va vous en dire beaucoup ; on ne reconnaît pas la planche de bord, mais on sait qu’elle a été dessinée par un employé de Lexus. Ce que ça veut dire, c’est que tout change, mais qu’on distingue certains éléments de style. Ce qui est dominant, c’est bien sûr cet écran de 14 pouces au centre de la console, écran drôlement intégré. On a l’impression qu’il est trop gros pour rien en regard de son environnement immédiat. Bien hâte de voir l’effet avec la version de base qui propose une unité de 9,8 pouces.

En passant, où va s’arrêter la croissance de ces écrans ? Bon, je divague…

Malgré tout, on passe outre ce détail, car ce qui nous permet d’accéder aux menus dudit écran a de quoi nous faire sourire. En fait, c’est surtout qu’on n’aura plus à composer avec le pavé tactile de Lexus, un système qui avait toutes les « qualités » pour faire sortir un moine de ses gonds. Désormais, tout sera plus traditionnel avec des boutons pour certaines commandes, ainsi qu’une approche tactile pour d’autres. Ce n’est pas parfait, mais c’est tellement un pas en avant.

Pour le reste, l’équipement est bien sûr généreux, mais avec 15 combinaisons possibles de modèles et niveaux de finitions, vous comprendrez qu’on va éviter les interminables énumérations. Idem en matière de sécurité où l’offre est complète, mais peut être bonifiée avec certaines versions par rapport à d’autres. À vous de voir lors de la sélection d’une variante.

Photo : D.Rufiange Lexus NX 2022, calandre

Au volant

Pour ce qui est de la conduite, on va vous résumer ça simplement. Le NX livre une expérience très satisfaisante, mais pas renversante. Ce n’est pas ce qu’on recherche avec ce modèle, d’ailleurs. En fait, on se laisse bercer par le niveau de confort de ce VUS sans histoire.

Les prestations ? Correctes, partout à travers la gamme de moteurs, selon nos attentes et la déclinaison choisie. Avec la livrée 450h+, évidemment, c’est probant avec 302 chevaux. La version de base qui en compte une centaine de moins va s’avérer plus tranquille, mais la facture n’est pas la même.

En fait, Lexus offre ici un menu riche comme dans un restaurant généraliste. C’est l’acheteur qui y gagne, car il peut vraiment trouver ce qu’il recherche... et selon son budget.

Et c’est pourquoi le NX va s’imposer dans la gamme comme le meilleur vendeur ; ce n’est qu’une question de temps avec une telle dotation.

Pour ce qui est des cotes de consommation combinée, elles sont de 9,5 litres aux 100 kilomètres pour la version 250, 8,4 litres pour la 350, 6,0 litres pour la 350h. Avec le modèle hybride enfichable, ça varie bien sûr selon la discipline à la recharge et le type d’usage.

Le modèle est attendu en décembre chez les concessionnaires. Quant aux prix, le tableau qui suit dit tout.

... Modèle 250 350 350h 450h 47 400 $ 49 900 $ Signature 51 400 $ Ultra-Premium 59 950 $ Luxe 55 400 $ 56 400 $ Ultra-Luxe 59 700 $ 60 700 $ Exécutif 64 700 $ 65 700 $ 75 650 $ F SPORT 1 58 000 $ F SPORT 2 60 900 $ F SPORT 3 64 900 $ 76 350 $

Photo : D.Rufiange Lexus NX 2022, arrière

On aime

Choix de modèles

L’arrivée d’une variante hybride enfichable

La disparition du pavé tactile de Lexus

Traction intégrale partout

Certaines versions construites au Canada

On aime moins

Le prix de la variante hybride enfichable avec les niveaux de finition Exécutif et F Sport 3

Malgré un châssis plus rigide et solide, l’expérience de conduite demeure neutre

Accessibilité de la version 450h+ ?

La concurrence principale

Acura RDX

Audi Q5

BMW X3 / X4

Buick Envision

Cadillac XT5

Genesis GV70

Infiniti QX50 / QX55

Jaguar E-PACE

Lincoln Corsair

Mercedes-Benz GLC

Volvo XC60

Photo : Lexus Lexus NX 2022, avant