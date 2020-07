La passé glorieux de la division aux trois boucliers est loin derrière. L’époque où la berline dominait l’offre de la marque américaine tire à sa fin avec comme seul modèle la Regal Sportback, sans oublier sa version GS. Depuis l’arrivée de l’Enclave en 2008 – et peut-être même du Rendezvous au début des années 2000 –, le constructeur multiplie sa présence dans le créneau utilitaire, une formule s’étend de toute manière à l’ensemble de l’industrie automobile.

Pour 2020, Buick accueille un nouveau membre, l’Encore GX qui vient se positionner entre l’Encore et l’Envision. Au moment d’écrire ces lignes, on sait déjà que l’Envision sera entièrement révisé pour 2021, mais pour l’Encore « régulier », rien n’a encore été divulgué. L’Arrivée de l’Encore GX signifie-t-elle la fin de l’Encore « tout court »? C’est probable, mais pour l’instant, Buick a beau jeu d’offrir deux Encore à sa clientèle. Rappelons que Chevrolet dédouble également sa gamme de petits utilitaires, le Trax qui est joint en 2020 par le Trailblazer, un jumeau non identique de l’Encore GX.

J’ai pu conduire le plus récent modèle utilitaire de Buick, l’Encore GX qui m’était confié qui portait l’écusson Essence, soit le plus cossu de la gamme. À 37 678 $, ce petit véhicule urbain n’est pas exactement une aubaine pour les premiers acheteurs, mais pour ceux et celles qui voudraient d’un multisegment agile et facile à stationner, l’Encore GX pourrait s’avérer une option envisageable. Voici que j’ai retenu à propos de cet autre véhicule haut sur pattes, eh oui, un autre!

Photo : V.Aubé Buick Encore GX 2020, profil

À peine plus gros que l’Encore

Le nom Encore GX laisse croire à une annulation de l’Encore en service depuis 2013. Or, on peut supposer que les stratèges de la marque ont cru bon de reprendre le nom Encore à cause de sa notoriété. Après tout, le Buick Encore est rapidement devenu le best-seller de Buick. L’ajout de l’Encore GX est stratégique à mon avis, un peu à l’image du Ford Bronco et de son équivalent plus abordable, le Bronco Sport.

Ce qu’il faut retenir de cet Encore GX, c’est qu’il propose des dimensions très similaires, le VUS qui est à peine plus grand que l’Encore. Un peu plus long, un peu plus large, l’Encore GX est également plus bas que son cousin de nom, tandis que l’empattement est plus long également.

Est-ce la même histoire à l’intérieur?

Ces dimensions accrues se traduisent aussi par un volume intérieur amélioré. On ne parle pas ici d’un gain important aux deux rangées de sièges, mais dans le coffre, l’Encore GX affiche plus de 100 L supplémentaires (665 L contre 532 L). Dans ce créneau, chaque litre compte!

Photo : V.Aubé Buick Encore GX 2020, intérieur

L’ambiance dans l’habitacle est elle aussi très similaire à celle du Buick Encore. La planche de bord présente des similitudes, surtout au niveau des courbes de celle-ci et de la disposition des commandes de la ventilation et celles de l’écran tactile central. On sent que c’est plus dégagé au niveau de la console centrale où d’autres boutons ont été dissimulés non loin du levier de la boîte de vitesses. Qui plus est, la qualité générale d’exécution est en ligne avec les autres produits de la marque.

Trois cylindres, un turbo et des questions

Le choix de motorisations alimente bien entendu quelques débats. En choisissant d’offrir deux minuscules moteurs 3-cylindres turbo, GM prend le pari que les consommateurs viseront l’Encore GX pour son économie d’essence avant tout. Il faut aussi mentionner que les petites cylindrées ont la cote en Chine, le marché où Buick occupe une place de choix dans l’imaginaire collectif.

Muni du « gros » moteur de 1,3-litre, le véhicule prêté pour cet essai n’a rien d’une bombe d’accélération. Avec 155 chevaux et un couple disponible à bas régime de 174 lb-pi, l’Encore GX est à peine mieux nanti que l’Encore. Il ne faut pas oublier le fait que l’Encore GX, malgré son gabarit supérieur, est plus léger. Le rapport poids/puissance est donc meilleur à bord du plus récent utilitaire Buick.

Photo : V.Aubé Buick Encore GX 2020, avant

La seule boîte de vitesses disponible est une unité automatique à neuf rapports (contre six dans l’Encore) et celle-ci travaille dans l’ombre sans rouspéter. Quant au rouage intégral, il est de type partiel. En effet, pour bénéficier des quatre roues motrices, il faut peser sur ce petit bouton AWD situé à quelques centimètres du levier de vitesses. Autrement dit, il est possible de rouler en mode deux roues motrices pour sauver quelques sous à la pompe.

Au volant

Et alors, comment se comporte-t-il sur la route ce Buick Encore GX ? En deux mots : très bien. Bon, l’expérience s’apparente à celle de l’Encore, mais on sent que le GX est plus stable à cause de ses voies élargies, tandis que la direction assistée semble donner un peu plus d’information à celui ou celle qui tient le volant. Comme prévu, les accélérations ne sont pas foudroyantes, la boîte de vitesses qui fait de son mieux pour réduire la consommation de carburant et les révolutions du petit moulin à haut régime.

L’insonorisation pourrait être bonifiée quelque peu, mais au risque de me répéter, le Buick Encore GX est un véhicule d’entrée de gamme. Sa mission est différente de celle de l’Enclave. Par rapport au vieux Encore, celui avec les deux lettres est beaucoup plus silencieux, rien d’étonnant me direz-vous étant donné l’écart de conception.

Photo : V.Aubé Buick Encore GX 2020, trois quarts arrière

Durant ces quelques jours d’essai, j’ai aussi pu mettre à l’épreuve le rouage intégral à cause d’une forte averse de pluie lors d’une randonnée dans les Laurentides. Sans être le plus sportif de l’industrie, ce dernier a tout de même le mérite de coller le véhicule au sol même lorsque la chaussée est détrempée.

Au final, en alternant entre une conduite inspirée et une plus tranquille, ma consommation moyenne s’est arrêtée à 8,9 L/100 km, une statistique satisfaisante compte tenu de mon style de conduite et du fait que le bouton AWD a été utilisé à plusieurs reprises durant ma semaine passée au volant.

Le mot de la fin

Buick peut enfin miser sur un trio de multisegments modernes avec l’Enclave remanié il y a quelques années, l’Envision sur le point d’être renouvelé et son p’tit dernier, l’Encore GX 2020. L’Encore original, quant à lui, vit sur du temps emprunté. Le multisegment américain reprend la même formule que son prédécesseur, mais en mieux. C’était à prévoir!

Le seul hic dans cette histoire, c’est que l’Encore GX n’est pas outillé pour faire face aux ténors luxueux de la catégorie, simplement parce qu’il n’offre pas le même niveau de puissance sous le pied droit. Les modèles allemands, britanniques ou même japonais sont tous plus dynamiques à ce chapitre.

Il faut donc le comparer aux modèles issus de marques génériques, mais à près de 40 000 $ avant les taxes en vigueur, ce multisegment de poche est soudainement moins alléchant, malgré tout le charme qu’il dégage. Un beau et bon petit produit à envisager, mais la concurrence est féroce, très féroce même!

Photo : V.Aubé Buick Encore GX 2020, museau

On aime

Plus confortable que l’Encore

Rouage intégral efficace

Qualité générale

On aime moins

Motorisation moins puissante que la concurrence de luxe

Volume intérieur juste un peu plus grand que l’Encore

La concurrence principale

Audi Q3

BMX X1 / X2

Fiat 500X

Ford EcoSport

Honda HR-V

Hyundai Kona

Jaguar E-PACE

Jeep Compass/Renegade

Lexus UX

Mazda CX-30

Mercedes-Benz GLA/GLB

MINI Countryman

Mitsubishi RVR / Eclipse Cross

Nissan Qashqai

Subaru Crosstrek

Toyota C-HR

Volvo XC40

Photo : V.Aubé Buick Encore GX 2020, arrière