• Auto123 a mis à l’essai le Volkswagen Tiguan Comfortline R-Line 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

Le Volkswagen Tiguan n’est plus à présenter. C’est un VUS compact très apprécié au Canada et on en voit d’ailleurs un peu partout depuis sa première apparition sur le marché en 2009. Le Tiguan tire son nom d’une combinaison du mot tigre et d’Iguane. Pour nous, depuis son premier tour de roue au Canada, il était plus Iguane que Tigre. Positionné dans un marché très concurrentiel, il avait le mérite de se démarquer en offrant une conduite un peu plus ferme et surtout en proposant une troisième rangée en option.

Quoi de neuf pour le Volkswagen Tiguan 2023 ?

Depuis les changements effectués sur la version 2022 pas de gros changements pour l’année-modèle 2023. On note en nouveauté des roues de 19 pouces pour la version Comfortline R-Line et de 20 pouces pour la Highline en finition R-Line.

L’extérieur du Volkswagen Tiguan 2023 : 7,5/10

Le Tiguan 2023 présente un design extérieur modernisé et dynamique, avec une calandre retravaillée, de nouveaux phares LED plus fins et un capot plus sculpté. Les jantes en alliage ont également été redessinées et la silhouette générale du véhicule a été légèrement modifiée. On aime l’apparence de l’avant du véhicule, mais uniquement en finition Highline, car la signature lumineuse avant est bien plus intéressante.

L’intérieur du Volkswagen Tiguan 2023 : 7/10

Le Tiguan propose un intérieur spacieux et confortable. Bien que l'esthétique soit classiquement Volkswagen, l'habitacle est fonctionnel. Les sièges avant sont chauffants et offrent un excellent soutien lombaire, tandis que la banquette arrière peut accueillir confortablement trois adultes. Cependant, l'espace pour les jambes dans la deuxième rangée qui est configurable en 40-20-40 pourrait être limité si vous optez pour l’option de la troisième rangée. Cette dernière ne servant qu’à dépanner ou à placer de jeunes enfants.

Le tableau de bord numérique est disponible en deux tailles : 8 pouces dans le modèle de base, et 10,25 pouces dans les versions supérieures. Les écrans sont clairs et faciles à utiliser, mais restent superflus à notre avis.

Le système multimédia lui est disponible en format 8 pouces sur toutes les versions sauf la Trendline, la version de base, disponible en 6,5 pouces. Le système s’utilise bien et Apple CarPlay et Android Auto se connectent sans fil sauf sur la version de base.

Au niveau des sièges, alors que la version de base à des sièges en tissu, toutes les autres versions ont du simili-cuir. La version la plus chère, Highline R-Line, aura, elle, la bande centrale des sièges avant et arrière en cuir "Vienna" perforé.

En termes d'espace de chargement, le Tiguan offre de 1860 litres derniers la deuxième rangée à 2 074 litres avec les sièges arrière rabattus.

Sécurité et technologie du Volkswagen Tiguan 2023 : 7,5/10

Le Tiguan 2023 est équipé d'un ensemble de fonctionnalités de sécurité avancées, notamment un système de freinage automatique d'urgence, un avertisseur de changement de voie et un moniteur d'angle mort. Pour les Hivers canadiens, son système à 4 roues motrices - 4Motions- est d’une efficacité redoutable et il a même un contrôle d’aide à la descente.

Les caractéristiques de sécurité standard sont abondantes, mais certaines des fonctionnalités les plus avancées ne sont disponibles que sur les versions supérieures.

De plus, comme plusieurs autres manufacturiers, VW offre l’application Car-Net pour toutes ses versions. Les fonctionnalités comprennent la navigation, les informations sur l'état du véhicule, le contrôle de la climatisation à distance, la localisation du véhicule et la surveillance de la sécurité. Le Car-Net peut également être utilisé pour configurer des alertes de vitesse, des zones géographiques d'interdiction ou des zones de conduite et pour partager la localisation du véhicule avec d'autres personnes.

La conduite du Volkswagen Tiguan 2023 : 6/10

Il faut le dire, avec le Tiguan 2023 on part de loin. Lors de nos essais du modèle 2022, nous trouvions le Tiguan très limité au niveau de la motorisation. Lors de dépassements ou en entrée d’autoroute, les accélérations plus poussées ne donnaient pas toujours des résultats rassurants.

Heureusement VW a effectué des ajustements pour 2023, et même si la puissance du moteur n’a pas été revue à la hausse (toujours 184 chevaux pour 221 lb-pi de couple), il y a maintenant un meilleur ajustement au niveau de la boite de vitesse à huit rapports et du moteur. Ainsi, les accélérations à basse vitesse sont un peu plus vives et surtout beaucoup plus rassurantes. À vitesse d’autoroute, rien n’a changé, le véhicule met du temps à prendre de la vitesse. Dans ce cas-ci, on est bien dans l’Iguane…

La consommation d’essence du Volkswagen Tiguan 2023 : 7/10

Sur route, il nous été possible de descendre facilement en dessous des 8,0 litres / 100 km. À la fin de notre semaine d’essai et de nos 550 km de parcourus, nous avons réalisé une consommation de 9,4 litres / 100 km et ce, essentiellement en conduite mixte. En plein les chiffres officiels de Volkswagen.

Cela reste un peu élevé par rapport à la compétition, mais avec beaucoup de distances effectuées à basse vitesse et très souvent avec des distances inférieures à 20 km, cela s’explique.

Le mot de la fin

Le Volkswagen Tiguan 2023 devient avec ses améliorations une option que l’on peut considérer dans sa catégorie. Bien qu’il soit dans un segment des plus concurrentiels, il a le mérite d’offrir une conduite et technologie allemande à un prix concurrentiel.

En effet, le modèle de base Trendline débute à 36 632 $ et la version Comfortline est à 40 632 $. Notre modèle d’essai, Comfortline R-Line se transige à 43 632 $ pour un aspect un peu plus sportif et aventurier. Le haut du panier, le Highline R-Line est à 47 132 $; il en offre beaucoup, mais ça commence à être très cher pour un Tiguan.

Points forts L’ensemble R-Line

L’ensemble R-Line Espace et confort

Espace et confort Une 3e rangée (option)

Une 3e rangée (option) Économie d’essence Points faibles Tableau de bord numérique

Tableau de bord numérique Manque de puissance

Manque de puissance Design arrière timide

Quelques-une de vos questions au sujet du Volkswagen Tiguan 2023

Quel Tiguan offre le meilleur rapport qualité-prix ?

Nous opterions pour notre version Comfortline R-Line mise à l’essai. Le rapport prix versus équipement nous semble honnête, et ne plus cette variante donne un style différent au modèle.

Les concurrents du Volkswagen Tiguan 2023

Ces véhicules offrent des caractéristiques similaires en termes d'espace intérieur, de technologie, de sécurité et de performances, et peuvent être des alternatives populaires pour les consommateurs qui cherchent un VUS compact. Si vous recherchez une troisième rangée, seul le Mitsubishi offre cette configuration en configuration standard. Le Tiguan l’offre également, mais pour un supplément de 800 $.

Conditions de l’essai

Les conditions météo : Températures froides

Type de route : Banlieue

La vitesse : 50 à 70 km/h généralement

La durée de l'essai : Une semaine pour 550 km