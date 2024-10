Mazda CX-5 2023 - Profil | Photo : D.Boshouwers

• Auto123 met à l’essai le Mazda CX-5 2023.

• Le modèle reste aussi dynamique et amusant à conduire que jamais.

• La concurrence dans le segment des VUS compacts est cependant plus féroce que jamais.

• Cette concurrence comprend maintenant un modèle à l’interne, le Mazda CX-50.

Le CX-5 a longtemps été considéré comme le VUS compact le plus amusant à conduire en dehors des marques de luxe. Un compliment mérite à juste titre. Son look extérieur (qui n'a pas beaucoup changé depuis des années, car il ne faut pas gâcher une formule gagnante) est assorti d'une tenue de route séduisante.

Le modèle doit faire face à une concurrence de plus en plus rude dans le segment des VUS compacts, y compris de l'intérieur, sous la forme du nouveau CX-50, un équivalent plus robuste. Cela va-t-il affecter les ventes du CX-5 ? Probablement un peu.

Mazda CX-5 2023 - Avant | Photo : D.Boshouwers

Les nouveautés

Il n'y a pas beaucoup de nouveautés notables dans l'édition 2023 par rapport à l'année dernière. Il y a une nouvelle finition extérieure Blanc Rhodium Métallisé dans l'offre, et l'économie de carburant a été abordée avec l'introduction d'une fonction de désactivation des cylindres.

Le prix de départ du CX-5 d'entrée de gamme est fixé à 32 850 $, sans compter les frais de 1 950 $. Le prix grimpe ensuite jusqu'à 45 850 $ pour l'édition Signature, notre modèle d'essai et le modèle avec lequel Mazda espère débaucher certains acheteurs de VUS de luxe.

Ce que vous voyez ici est la livrée Signature assise sur ses jantes de 19 pouces, mais sachez que le modèle de base roule sur des jantes de 17 pouces. Notre modèle d'essai était équipé d'un toit ouvrant (de série, sauf sur les deux livrées les plus abordables).

À l'intérieur, l'écran multimédia a une diagonale de 10,25 pouces, et l'édition Signature présente de belles touches comme des accents métalliques sur le volant et sur les buses de climatisation, ainsi que des surpiqûres sur le revêtement du tableau de bord.

Mazda CX-5 2023 - Feux, écusson | Photo : D.Boshouwers

Bien équipé

Le CX-5 a obtenu la meilleure note possible du Top Safety Pick+ de l'IIHS pour cette année. Mazda a équipé le VUS (dans toutes les versions) de tous les dispositifs requis que vous êtes en droit d'attendre, par exemple le freinage d'urgence avant avec détection des piétons, la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, le régulateur de vitesse adaptatif et une caméra de recul grand angle. Sur la Signature, vous disposez également du freinage d'urgence à l'arrière, d'une caméra à 360 degrés, de capteurs de stationnement avant/arrière et d'une alerte d'attention du conducteur.

De série sur toute la gamme, vous trouverez des essuie-glaces à détection de pluie, un pare-brise et des vitres avant acoustiques, des sièges avant chauffants et Apple CarPlay et Android Auto (mais pas sans fil). Selon la version que vous choisissez, vous obtenez également un rétroviseur à atténuation automatique, une climatisation bizone, un volant chauffant, des sièges ventilés, des sièges arrière chauffants, une clé de proximité, des sièges en cuir, des phares adaptatifs, un affichage tête haute, un système audio premium et un hayon électrique. Là encore, la version Signature en offre davantage, notamment des garnitures en bois, du cuir Nappa, un éclairage intérieur à DEL, la navigation et la radio satellite.

Mazda CX-5 2023 - Intérieur | Photo : Mazda

L'habitacle

Le CX-5 est spacieux pour la catégorie des VUS compacts, y compris, et surtout, dans la rangée des sièges arrière. L'espace au niveau de la tête, des épaules et des jambes est suffisant pour quatre adultes, et cinq (passagers) est plus que possible aussi. Les sièges sont également confortables, surtout dans cette version Signature avec son revêtement Nappa doux. Dans l'ensemble, l'habitacle est silencieux.

En ce qui concerne l'espace de chargement, le CX-5 dispose d'une grande ouverture de hayon, pratique pour faire entrer des objets volumineux. À cette fin, vous pouvez rabattre les sièges arrière divisés 40/20/40 (presque) à plat. Il n'y a pas une tonne d'espace de rangement ailleurs dans l'habitacle, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas eu à nous plaindre du caractère pratique de l'ergonomie de ce VUS compact lorsqu'il s'agissait de transporter des objets.

Le CX-5 2023 est capable de remorquer une charge maximum de 907 kg (2 000 lb).

Mazda CX-5 2023 - Bes de console | Photo : Mazda

Convivialité

Vous trouverez des boutons physiques et à l'écran pour la plupart des commandes principales. Le système de climatisation est géré par des boutons et des molettes, et il y a des boutons physiques pour les sièges chauffants et ventilés et le volant chauffant. Sinon, le système d'infodivertissement est contrôlé principalement par une molette située à la base de la console centrale, donc si vous insistez pour avoir un écran tactile pour les fonctions multimédia, vous n'avez pas de chance ici.

Un irritant est lié à la télécommande, qui, malgré son poids, cache les boutons sur le côté et les rend très petits. Ceux qui achètent cette voiture s'habitueront à cette sensation, mais au début, cela peut être gênant si vous essayez de l'utiliser dans une zone à faible luminosité.

Mazda CX-5 2023 - Design extérieur | Photo : D.Boshouwers

Le groupe motopropulseur

De base, le CX-5 est à traction intégrale et reçoit un moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres développant 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. L'autre option est le moteur qui équipe les éditions Sport Design Turbo et Signature, un 2,5-litres turbocompressé développant 227 chevaux et 310 lb-pi de couple (ou 256 chevaux et 320 lb-pi de couple en utilisant de l'essence à haut indice d'octane). Les deux moteurs sont couplés à une transmission automatique à six rapports.

Les cotes de consommation officielles du Mazda CX-5 2023 sont de 10,8 litres / 100 km, 8,7 litres / 100 km et 9,8 litres / 100 km, ville/route/combiné. Notez qu'avec le moteur atmosphérique, la consommation moyenne combinée tombe à 9,0 litres / 100 km, grâce notamment à la fonction de désactivation des cylindres. Au cas où vous vous poseriez la question, ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux du nouveau CX-50, mais de peu.

Mazda CX-5 2023 - Arrière | Photo : D.Boshouwers

Sur la route

Comme nous l'avons vu dans le passé, le groupe motopropulseur turbo de Mazda fait un excellent travail ici. L'accélération initiale est positive et il y a assez d'énergie pour que les dépassements sur l'autoroute se fassent sans problème. La boîte de vitesses à six rapports est étonnamment efficace et bien adaptée, délivrant une puissance linéaire sans aucun décalage. La direction est vive et réactive, et dans l'ensemble, on a l'impression que ce VUS est très bien équilibré, avec un roulis minimal pour son format dans les courbes.

Le rouage intégral priorise l’essieu avant, envoyant le couple vers l'arrière lorsque le système détecte un glissement et/ou capte d'autres signaux.

Le mot de la fin

Le Mazda CX-5 2023 n'est pas seul dans la catégorie des VUS compacts, loin de là même. Non seulement cela, mais il y a maintenant une concurrence de l'intérieur, celle du CX-50. Ce modèle est un peu plus grand et plus robuste, il plaira donc aux « aventuriers » du dimanche. Mais ce n'est pas comme si le 5 était terrible à cet égard. Et il est moins cher. Le modèle aura besoin d'être modernisé et d'une mise à jour plus complète, plus tôt que tard. Mais il est toujours aussi beau et offre toujours une conduite dynamique.

Mazda CX-5 Signature 2023 - Trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

On aime

La conduite dynamique

Jamais de sensation de lourdeur ou de lenteur

L'intérieur confortable et spacieux

On aime moins

Quelques signes de vieillissement

Certaines rivales offrent plus d'espace de chargement, une meilleure économie de carburant et des commodités plus modernes.

Pas d'option hybride à l'horizon

La concurrence principale

Chevrolet Equinox

Ford Escape / Bronco Sport

GMC Terrain

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Mazda CX-50

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan

Quelques-unes de vos questions concernant le Mazda CX-5 2023 :

Quels sont les chiffres de puissance et de couple du CX-5 2023 ?

Le groupe motopropulseur de base développe 187 chevaux et 186 lb-pi de couple, tandis que les deux versions supérieures reçoivent un moteur turbo développant 227 chevaux et 310 lb-pi de couple.

Existe-t-il une version hybride du CX-5 ?

En un mot, non. Mazda est un peu en retard dans le domaine de l'électrification, mais elle travaille dur pour rattraper son retard. Nous pourrions voir un CX-5 hybride ou équivalent, mais pas de sitôt.

Fiche technique de Mazda CX-5 2023