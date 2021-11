Auto123 présente trois palmarès Top 10 des VUS disponibles en 2021-2022. Aujourd’hui, notre Top 10 des VUS intermédiaires au Canada (plus un 11e en boni !).

La lutte est de plus en plus féroce dans cette catégorie des multisegments intermédiaires à trois rangées de sièges. Ces alternatives à la classique minifourgonnette sont assurément plus amusantes à conduire au quotidien ou sur la route des vacances avec toute la marmaille, mais au chapitre de l’aspect pratique, ces gros véhicules n’ont pas encore réussi à déloger complètement celle qui porte affectueusement le titre de « minivan » dans les discussions des familles élargies.

Si certaines valeurs sûres demeurent au programme pour 2022 avec très peu de changements, d’autres reçoivent une mise à jour bienvenue, tandis qu’un nouveau joueur s’inscrit dans le peloton de tête.

Hyundai Palisade ou Kia Telluride