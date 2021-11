Auto123 y va d’un premier essai du Volkswagen Tiguan 2022.

Niagara-on-the-Lake, Ontario – Le géant de Wolfsburg aborde, comme tous les autres joueurs de l’industrie, son virage électrique en ce moment. L’introduction récente du multisegment ID.4 marque un point de non-retour pour Volkswagen qui va bientôt miser sur une gamme de plus en plus électrifiée. Or, pour réussir ce massif changement de cap, Volks a encore besoin de ses véhicules à essence pour financer ce passage à l’électricité comme mode de propulsion principale.

L’ajout du Taos plus tôt cette année devrait aider les stratèges de Volkswagen, mais il ne faut pas oublier LE joueur de concession, celui qui trône au sommet des ventes depuis quelques saisons : le Volkswagen Tiguan. Lancée en 2018, cette deuxième mouture de l’utilitaire compact avait besoin d’un léger coup de balai pour rester dans le coup, surtout dans une catégorie aussi importante que celle des multisegments compacts.

C’est maintenant chose faite, le Tiguan révisé pour 2022 qui est déjà arrivé en concession au pays. En marge de ce lancement des deux bombes de la marque que sont les Golf GTI et Golf R 2022, l’aile canadienne de Volkswagen avait aussi le nouveau millésime du Tiguan sur place et étant donné l’importance de ce VUS en Amérique du Nord, un deuxième contact était de mise.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan R-Line 2022, avant

Du nouveau à l’avant, à l’arrière et même à l’intérieur

D’emblée, force est d’admettre que le nouveau visage du Tiguan se montre un peu plus attrayant, notamment avec cette calandre plus imposante ou ces finitions chromées autour des grillages inférieurs, contrairement aux autres livrées du modèle.

Notez que ce modèle essayé était une livrée Highline venant d’office avec l’ensemble R-Line qui devient disponible pour une livrée moins dispendieuse baptisée Comfortline Black Edition, avec plusieurs détails assombris. Celle-ci se trouve tout juste sous la livrée la plus habillée.

La présence de nouvelles jantes de 20 pouces, une première en ce qui a trait à la livrée canadienne, donne également au multisegment une prestance qu’on ne lui connaissait pas jusqu’ici. Les jantes de 17 (Trendine), 18 (Comfortline) et 19 pouces (Comfortline Black Edition) sont également de nouvelle facture en 2022.

Finalement, l’arrière reçoit un nouveau design de pare-chocs, avec de faux pots d’échappement chromés de part et d’autre. Avec ces quelques additions, force est d’admettre que le Tiguan le plus onéreux a de la gueule, un peu plus que les autres livrées du moins.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan R-Line 2022, arrière

Une conduite plus affirmée

Le Volkswagen Tiguan de deuxième génération n’a rien brisé à son arrivée sur le marché. Contrairement à son prédécesseur, l’agrément de conduite n’était plus tellement au rendez-vous. Le groupe motopropulseur n’avait pas le même aplomb que le premier Tiguan, à bord d’un véhicule plus lourd et plus imposant.

Pour 2022, le même moulin turbocompressé de 2,0 litres demeure en place, lui qui conserve la même boîte de vitesses automatique à huit rapports avec le rouage intégral 4Motion désormais de série, mais les ingénieurs ont apporté quelques retouches au groupe motopropulseur, notamment au niveau de la sonorité ou de la réponse de ce dernier.

Sans affirmer que le Tiguan est un VUS transformé, je dois avouer que ce premier contact a démontré qu’il était plus vif, plus dynamique quoi! Les rapports de la boîte automatique s’enchaînent de manière plus effacée et le délai de réponse est plus court lorsque le pied droit appuie sur la pédale de droite. Quant à la sonorité, elle n’est pas vilaine pour un VUS familial. On ne parle pas d’une Golf GTI par contre !

Avec les jantes de 20 pouces, le Tiguan est certainement plus agile dans les courbes, mais il ne faut pas oublier à quelle catégorie ce multisegment appartient. D’ailleurs, malgré ce petit gain d’énergie sous le capot – surtout en mode Sport –, le Tiguan 2022 n’est pas une foudre de guerre. Il est tout de même étonnant que Volkswagen ne considère pas une mécanique plus puissante pour son VUS compact.

En revanche, le volant à base aplatie R-Line est très agréable à tenir entre les mains, la direction qui n’offre pas une connexion aussi directe avec le bitume que dans les sportives du groupe, sans surprise d’ailleurs, mais quand même, il y a des options plus tristes à conduire dans la catégorie.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan R-Line 2022, intérieur

Plus d’équipement à bord

Qui dit refonte de mi-parcours dit aussi équipement plus relevé. C’est le cas de cette version 2022, avec de nouveaux matériaux de meilleure qualité dans l’habitacle, de nouveaux coloris, un nouveau levier de la boîte de vitesses, un éclairage d’ambiance personnalisable, des touches tactiles pour le contrôle de la climatisation.

En plus de rouage intégral 4Motion, les phares aux DEL, l’écran Digital Cockpit derrière le volant, ainsi que le volant chauffant sont tous livrés d’office en 2022, peu importe la livrée. Le Tiguan peut aussi être livré pour la première avec des sièges chauffants à l’arrière ou des sièges ventilés à l’avant, tandis que la disponibilité des systèmes d’aide à la conduite est plus vaste que par le passé.

Et puis, saviez-vous qu’il était possible de commander une banquette d’appoint pour dépanner à l’occasion? Celle-ci, qui vous coutera 800 $, place le Tiguan nez à nez avec le Mitsubishi Outlander qui peut également venir avec une troisième banquette.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan R-Line 2022, profil

Le mot de la fin

En attendant la relève électrique – l’usine de Chattanooga au Tennessee sera opérationnelle l’an prochain –, le Volkswagen Tiguan 2022 renouvelé ne peut certainement pas nuire dans un marché où l’utilitarisme domine outrageusement l’intérêt du public, surtout face aux voitures traditionnelles qui perdent des plumes chaque jour. Les améliorations de 2022 sont plus que bienvenue, mais la compétition est féroce dans ce créneau et les consommateurs ont l’embarras du choix – vous n’avez qu’à jeter un coup d’œil à la longue liste de rivaux directs ci-dessous pour en voir la preuve.

Disons que ce ne sera pas facile pour le Tiguan!

On aime

Le style plus élégant (ensemble R-Line)

Le volant agréable à tenir en main

La mécanique un peu plus souple

On aime moins

Une conduite encore trop aseptisée

Il manque une vingtaine de chevaux

Touches tactiles de la climatisation difficiles à utiliser

La concurrence principale

Chevrolet Equinox

Ford Escape / Bronco Sport

GMC Terrain

Honda CR-V

Hyundai Tucson / Santa Fe

Kia Sportage

Jeep Cherokee / Compass

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue

Subaru Forester / Outback

Toyota RAV4

Prix

.. Version PDSF (CAD) Trendline 32 995 $ Comfortline 36 795 $ Comfortline R-Line Black 39 495 $ Highline R-Line 42 995 $

Photo : Volkswagen Plusieurs Volkswagen Tiguan R-Line 2022