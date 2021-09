Un nouvel ajustement apporté à l’orientation des phares du Mitsubishi Outlander 2022 a mené l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) à attribuer à ce VUS compact sa plus haute cote, soit « Meilleur choix sécurité plus » (Top Safety Pick+ ou TSP+).

L'agence américaine a précisé que cette cote s'applique aux Outlander construits après juin 2021, date à laquelle le constructeur japonais a modifié l’ajustement de l’orientation des phares du véhicule. Le constructeur précise, en outre, que les propriétaires d’Outlander 2022 assemblés avant cette date peuvent se rendre chez un concessionnaire pour faire faire sans frais cet ajustement aux phares de leur véhicule.

La désignation TSP+ de l'IIHS est attribuée aux modèles qui satisfont aux critères des six évaluations réalisées par l’IIHS en matière de sécurité en cas de collision, notamment les tests de collision frontale à faible chevauchement du côté conducteur, de collision frontale à faible chevauchement du côté passager, de collision frontale à chevauchement modéré, de collision latérale, de résistance du toit et des appuie-tête. En outre, les véhicules doivent être équipés d’un système de prévention de collisions frontales qui obtient une cote « avancé » ou « supérieur » dans les tests de véhicule à véhicule et de véhicule à piéton. De plus, toutes les versions des modèles construits après juin 2021 doivent avoir des phares qualifiés « bons » ou « acceptables ».

Photo : D.Rufiange Mitsubishi Outlander 2022, phares

Ces dernières années, les cotes attribuées par l’IIHS à bon nombre de modèles ont été largement influencées par la performance de leurs phares, certains montant ou descendant d'un cran dans l’attribution de ces cotes.

Puisque de nombreux modèles 2022 sont maintenant arrivés sur le marché, l'IIHS a été en mesure d’effectuer plus de tests et ses verdicts ont été rendus. Voici donc la liste des modèles 2022 qui, jusqu'à présent, ont obtenu la plus haute cote de cette agence, soit TSP+ :

Acura MDX 2022

Honda Insight 2022

Honda Odyssey 2022

Hyundai Santa Fe 2022 (construit après juillet 2021)

Hyundai Tucson 2022

Kia Stinger 2022

Mitsubishi Outlander 2022 (construit après juin 2021)

Subaru Ascent 2022

Subaru Impreza 2022

Subaru Legacy 2022

Subaru Outback 2022

Volvo S60 2022

Volvo S60 Recharge 2022

Volvo V60 Cross Country 2022

Volvo XC40 2022

Volvo XC40 Recharge 2022

Volvo XC90 2022

Volvo XC90 Recharge 2022