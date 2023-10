• Auto123 met à l’essai l’Acura RDX A-Spec 2023.

La bonne santé financière d’Acura dépend, comme bien d’autres manufacturiers, de ses VUS bien plus que de ses voitures. L’écart entre les ventes du RDX et du MDX et celles du trio ILX/RLX/TLX est important (on verra bien si la prochaine Integra pourra contrer la tendance). Il n’est donc pas surprenant que le RDX reçoive beaucoup d’amour de la part de la marque, de ses designers et de ses ingénieurs.

Donc le modèle a droit à un nouveau moteur, une nouvelle transmission et un nouveau design. Mais est-ce concluant ?

Fiche technique de l'Acura RDX A-Spec 2024

Fiche technique de l'Acura RDX Platinum Elite A-Spec 2024

Le nouveau Acura RDX A-Spec 2023 Photo : D.Heyman

Design de l’Acura RDX A-Spec 2023 - 8/10

La calandre du RDX est massive et la façon dont la version noircie de la variante A-Spec semble se diriger vers vous est un joli tour de passe-passe joué par les concepteurs. C’est légèrement moins fou que ce que propose le Lexus RX F-Sport, qui cherche à séduire les mêmes acheteurs, plus ou moins.

Les changements ne s’arrêtent pas là. Les accents de couleur contrastante à l’intérieur des portières, les lignes de démarcation qui courent sur l’ensemble des flancs et les quasi-évasements d’ailes différencient de beaucoup le nouveau RDX de l’ancien. Il est rare de voir des trajectoires aussi divergentes lorsqu’un nouveau modèle remplace un ancien.

Je comprends qu’il puisse séduire les jeunes acheteurs, mais ces derniers n’achètent pas tant de véhicules que cela. C’est plutôt la tranche d’âge des 45-65 qui m’inquiète. Le nouveau design est-il un peu trop osé pour ces gens-là ? Quoi qu’il en soit, pour les acheteurs jeunes ou vieux qui veulent un peu de couleur, le modèle est livrable avec des teintes rouges ou bleues qui ajoutent un peu de… couleur.

L'intérieur d'Acura RDX A-Spec 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur de l’Acura RDX A-Spec 2023 - 8,5/10

L’habitacle est très attrayant, à commencer par ce groupe de jauges argenté, très cool. Idem pour les sièges rouges. L’ambiance est plus sportive que celle que l’on retrouve typiquement dans un VUS de luxe, et elle reflète bien le dynamisme du RDX sur la route. L’écran TFT (Thin Film Transistor = Transistor en couches minces) situé entre les deux cadrans principaux est un plus, mais encore plus impressionnants sont ces derniers. La molette de sélection du mode Dynamic est élégante et agréable au toucher.

L’espace est également pratique. La garde au toit est généreuse à l’avant comme à l’arrière, mais le véritable point fort est le rangement offert. La présence d’un sélecteur de rapports électronique permet l’ajout d’un espace sous ce dernier. Il comprend un pavé pour la recharge sans fil — la connexion est intermittente. L’espace de rangement central est grand et les porte-gobelets sont flanqués d’un espace pour cellulaires ou portefeuilles. Les espaces à l’intérieur des portières sont grands et dotés de porte-gobelets capables d’accueillir des bouteilles d’eau.

Ce qui est encore mieux, c’est ce qui se trouve à l’arrière, plus précisément sous le plancher de chargement arrière. Un bac s’étend sur toute la surface et est suffisamment grand pour accueillir une mallette et d’autres objets, tandis qu’un autre bac, plus petit, se trouve à l’arrière. Vous partez pour le week-end ? Tout peut rentrer sous le plancher.

Écran multimédia de l'Acura RDX A-Spec 2023 Photo : D.Heyman

Pavé tactile dans l'Acura RDX A-Spec 2023 Photo : D.Heyman

La technologie du Acura RDX A-Spec 2023 - 6,5/10

Bon, il faut parler de ce pavé tactile du système multimédia.

Il faut littéralement faire glisser son doigt sur le pavé tactile — au lieu de toucher certains secteurs. Ce n’est tout simplement pas intuitif. En fait, c’est carrément embêtant et il n’y a pas d’écran tactile comme deuxième option. Il faut donc composer avec ce pavé tactile. Le système intègre les applications CarPlay et Android Auto (branchement sans fil), mais même là vous n’échapperez pas à ce pavé tactile. Il faut passer par là.

Design extérieur de l'Acura RDX A-Spec 2023 Photo : D.Heyman

Conduite de l'Acura RDX A-Spec 2023 - 8,5/10

Malgré tous les changements traversés par Acura et Honda au fil des ans, une chose demeure : la marque de luxe fabrique des véhicules très plaisants à conduire, et plus que bien des rivaux qui coûtent plus cher.

J’avais donc de grandes attentes par rapport à ce nouveau RDX.

D’entrée, j’adore le fait qu’Acura ait renoué avec la puissance turbo pour cette génération. Le RDX original en était équipé, et bien que le V6 atmosphérique qui l’a remplacé soit puissant, il n’était pas particulièrement économe en carburant.

Aujourd’hui, même si le moteur turbo produit un peu moins de puissance que l’ancien V6, pour un total de 272 chevaux, il génère un couple de 280 lb-pi, soit près de 30 lb-pi de plus que le V6, avec en prime une meilleure économie de carburant. La sonorité est excellente, mais attention, l’insonorisation pour les occupants n’est pas celle offerte par certains rivaux comme l’Infiniti QX50 ou le Mercedes GLC 300.

Si vous recherchez un véhicule au rendement routier athlétique, le RDX est un bon choix, et l’on ajoute un cran avec l’ensemble Platinum Elite (présent dans mon modèle). Les amortisseurs adaptatifs autorisent une conduite plus ferme lorsque le système estime que c’est nécessaire — par exemple, sur une route sinueuse avec l’utilisation du mode Sport — et un réglage plus doux pour une conduite plus coulée en ville.

La transmission intégrale Super-Handling AWD (SH-AWD), quant à elle, peut envoyer jusqu’à 70 % de la puissance aux roues arrière, ce qui permet d’obtenir une sensation de légèreté digne d’une voiture de sport, surtout en mode Sport. Je suis également très heureux que le RDX ne soit pas équipé d’une boîte de vitesses à variation continue (CVT), mais plutôt d’une boîte automatique à 10 rapports avec palettes de changement de vitesse (de série).

Aperçu du nouveau Acura RDX A-Spec 2023 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions à propos de l’Acura RDX A-Spec 2023

Qu’est-ce que l’ensemble A-Spec Platinum Elite ajoute par rapport à l’ensemble A-Spec ?

En plus des amortisseurs adaptatifs, vous obtenez l’affichage tête-haute, des sièges avant offrant 16 réglages électriques, des sièges arrière chauffants, la climatisation arrière, une caméra à 360 degrés et des jantes uniques de 20 pouces.

Est-il possible d’obtenir un RDX sans A-Spec ou AWD en 2023 ?

L’une des deux versions A-Spec est votre seul choix pour 2023 ; il n’y a pas d’options « standard » ou Type S. Au Canada, tous les RDX sont équipés de série de la transmission intégrale SH-AWD, alors que l’offre américaine inclut une option à traction.

Le mot de la fin

Le RDX fait très bien dans presque tous les domaines. Il est très maniable. J’aime son allure et son turbocompresseur est un bijou. L’intérieur est agréable et moderne, et le tableau de bord est une merveille visuelle. Mais il y a ce mal-aimé, ce pavé tactile, incontournable pour accéder au système multimédia. Si cela peut sembler insignifiant parmi tous les aspects positifs du modèle, ce n’est pas le cas. En fait, pour de nombreux acheteurs, la qualité du système multimédia vient en tête de leur liste de priorités, et je ne peux m’empêcher de penser que cela nuit à Acura dans ce segment.

Points forts Espace de rangement

Espace de rangement Hauteur sous pavillon généreuse à l’arrière

Hauteur sous pavillon généreuse à l’arrière Détails de haute qualité

Détails de haute qualité Groupe motopropulseur et tenue de route exceptionnels Points faibles Le pavé tactile

Le pavé tactile Chargement sans fil inefficace

Chargement sans fil inefficace La version A-Spec et la traction intégrale sont les seuls choix possibles au Canada.

Acura RDX A-Spec 2023 gris Photo : D.Heyman

