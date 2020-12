Auto123 met à l’essai le Jeep Renegade 2020.

L’an dernier, le Jeep Renegade recevait enfin sa première refonte de mi-parcours, une opération devenue essentielle de nos jours, surtout dans un segment aussi compétitif que celui des multisegments de poche. Le Renegade, malgré une bouille sympathique, des capacités hors route supérieures et le nom « Jeep » tatoué sur le bout du capot ne réussit pas à s’imposer comme l’un des meneurs de son groupe. Pourquoi?

Il faut l’avouer, cette silhouette de mini 4x4 urbain ne plaît pas à la majorité, mais il y a plus pour expliquer ce succès en demi-teinte. Afin d’expliquer les résultats décevants du plus petit des modèles Jeep, on doit tout d’abord regarder en direction de la concurrence de plus en plus nombreuse, mais également très compétitive. Chaque année, la catégorie accueille un ou deux nouveaux modèles de plus et chaque fois, la barre est relevée d’un cran.

Et puis, il y a le choix des mécaniques qui peut ne pas plaire à cette clientèle qui a l’embarras du choix, rappelons-le.

Finalement, le prix exigé pour certaines versions a de quoi faire écarquiller les yeux. À 43 760 $, ce Jeep Renegade Limited 2020 est assez loin du modèle d’entrée de gamme (Sport) à 29 345 $. Notez que ces deux montants n’incluent pas les frais de préparation de 1 895 $.

À titre d’exemple, un Mazda CX-5 Signature muni du moteur 4-cylindres turbo de 250 chevaux commande un montant de 42 050 $ avant les options et autres frais. Ça fait réfléchir, n’est-ce pas?

L’allure Jeep

Au risque de me répéter, je ne crois pas que la silhouette du petit Renegade soit à blâmer ici. En fait, je me dois même d’applaudir l’audace des designers de FCA d’avoir accouché d’un tel véhicule. La question que les gens doivent se poser, c’est : est-ce que c’est beau? C’est peut-être là que les consommateurs bloquent. Le Renegade est clairement un véhicule qui polarise les opinions. Ce qui est certain, c’est qu’il ne ressemble à aucun autre véhicule de la catégorie.

Malgré tout, cette livrée Limited ne manque pas de charme selon moi, surtout à cause de ces jantes surdimensionnées de 19 pouces, une option qui ajoute 750 $ au total de la facture. Le Renegade n’a plus l’allure tout terrain de la version Trailhawk, mais en revanche, il semble prêt à dévorer les rues avec ses gros sabots.

Au-delà du look renouvelé l’an dernier (aux deux extrémités majoritairement), je me dois de mentionner la présence de ce toit amovible, également connu sous cette appellation My Sky. Cette option coute quand même 1595 $, et il faut travailler un peu pour enlever les deux panneaux, mais une fois ceux-ci installés dans le sac de transport qui se glisse aisément dans le coffre, le Renegade se transforme en mini Wrangler ou presque. À ce niveau, je pense que mes deux garçons ont plus apprécié l’expérience que moi!

L’habitacle maintenant

À plus de 40 000 $, ce petit 4x4 a intérêt à livrer la marchandise en ce qui a trait à la qualité d’exécution. À ce compte-là, le Renegade n’est pas parfait, mais quand on se rappelle la médiocre qualité du Patriot de jadis, le petit Jeep est beaucoup mieux ficelé, en plus d’accueillir des matériaux de plus belle facture. La sellerie en cuir blanc par contre me laisse perplexe. Disons seulement qu’avec un ou deux enfants, cette couleur ne serait pas mon premier choix.

Si la planche de bord ne présente pas réellement de faute – surtout avec l’excellent système infodivertissement UConnect – je trouve toutefois que la molette pour sélectionner le type de motricité est un peu loin, elle qui se trouve sous les commandes de la climatisation. Mais bon, cette fonction n’est pas utilisée très souvent; je pardonne donc l’emplacement de cette dernière à Jeep! Un petit mot avant de m’attarder à l’expérience de conduite sur la banquette arrière : celle-ci n’est pas la plus confortable à cause de son dossier trop vertical.

Au volant d’un multisegment urbain

Mettons tout de suite les choses au clair : le Jeep Renegade Limited 2020 n’est pas un véhicule au tempérament sportif. Sa mission est tout autre, soit de transporter ses occupants du point A au point B avec une certaine agilité et même un côté utilitaire… ça va de soi! Les véhicules plus amusants de la catégorie s’appellent Mazda CX-30 – un modèle turbocompressé s’en vient d’ici la nouvelle année –, Subaru Crosstrek (surtout avec son nouveau moteur de 2,5-litres) ou même Hyundai Kona, le modèle coréen qui démontre un bel aplomb, lorsque jumelé au moulin turbo de 1,6-litre.

Bref, le Jeep Renegade a encore des croutes à manger avant d’atteindre le niveau des trois véhicules abordés. Mais, il est loin d’être le plus désagréable à conduire non plus. Les jantes de 19 pouces ont sans contredit aidé à aiguiser la précision de la direction, tandis que le moteur 4-cylindres turbo de 1,3-litre (il a été changé l’an dernier) de 177 chevaux et 210 lb-pi n’a rien à envier à la concurrence. C’est plutôt la boîte automatique qui se montre un brin hésitante, ce qui peut devenir agaçant à la longue!

Au final, le Jeep Renegade n’est pas celui qui accrochera le plus large sourire au visage de son conducteur. Heureusement, il ne termine pas dernier de son groupe à ce chapitre, car certains protagonistes sont presque désagréables à conduire au quotidien.

Le mot de la fin

Je ne peux m’empêcher de songer à la livrée hybride rechargeable du Jeep Renegade, le véhicule qui porte l’écusson 4xe, à l’instar du Wrangler 4xe qui sera parmi nous dans quelques semaines. Le constructeur propose depuis peu une telle variante sur le marché européen et il est permis de se demander si l’ajout d’un modèle vendu avec un câble serait bénéfique pour les ventes du modèle en Amérique du Nord. En tenant compte des rabais gouvernementaux et cette autonomie en mode électrique (estimé à 50 km sur le cycle européen), le Jeep Renegade PHEV serait certainement plus séduisant, surtout avec un gain en puissance.

Toutefois, en jetant un coup d’œil à l’échelle de prix du modèle, j’ai de la misère à croire que le constructeur serait en mesure de glisser sous le seuil des 45 000 $ au pays, simplement pour s’inscrire au programme des rabais du gouvernement fédéral.

Pour revenir à l’exemplaire Limited 2020 essayé pendant quelques jours, le constat est simple : en livrée cossue, le Renegade se montre alléchant, mais le prix demandé est trop salé pour l’ensemble de l’œuvre. Si ce dernier vous tombe dans l’œil, il serait judicieux de considérer une version un peu moins dispendieuse.

On aime

Le look Jeep

Les capacités hors route supérieures

Le toit My Sky

On aime moins

Le rendement de la boîte de vitesses

L’assemblage encore perceptible

La petitesse du coffre avec les panneaux du toit

