Auto123 met à l’essai à long terme le Kia Niro EV. Aujourd’hui, la 14e partie.

Puisque la majorité des recharges de notre Kia Niro EV surviennent à la maison, commençons par les coûts que Hydro-Québec réserve aux électromobilistes québécois.

Pour les lecteurs des autres provinces canadiennes, des différences s’appliquent. Par exemple, l’Independent Electricity System Operator et BC Hydro sont respectivement l’équivalent d’Hydro-Québec en Ontario et en Colombie-Britannique. Or, à la grandeur du pays, les prix de l’électricité varient en raison de divers facteurs.

Nous sommes chanceux

Je ne commencerai pas à détailler ici toutes les subtilités des tarifs d’Hydro-Québec (une visite sur son site le fera mieux que moi) mais je vais signaler des données que je crois pertinentes :

- Sur les quelque 4,4 millions d’abonnés résidentiels et agricoles du Québec, environ 3,8 M ont droit au tarif de base appelé D (comme dans « Domestique ») ;

- Ce tarif est divisé en deux tranches de prix : 6,2 cents pour les premiers 40 kWh utilisés par jour, puis 9,5 cents par la suite (ces prix grimperont de 2,6 % le 1er avril) ;

- Malgré cette hausse, ces tarifs demeurent les plus bas d’Amérique du Nord ! Par exemple, en ce moment, 1000 kWh coûte 74 $ à Montréal, 134 $ à Toronto et 329 $ à New York. L’écart est pire en Europe ;

- Non seulement l’électricité nous est-elle vendue par notre gouvernement (le seul actionnaire d’Hydro-Québec depuis sa fondation en 1944) à un prix avantageux, elle est dite renouvelable, c’est-à-dire que sa matière première – l’eau de nos rivières – se renouvelle sans cesse grâce aux pluies et à la fonte des neiges (le harnachement de cette énergie par des barrages hydro-électriques, toutefois, ne se fait pas sans générer des discussions au sein de la population) ;

- Sans nier ces débats écologiques, notre électricité s’avère plus « propre » que celle extraite des sources fossiles (charbon, gaz, pétrole) ou nucléaires ;

- L’électricité étant plus chère ailleurs, il arrive souvent que son prix varie selon l’heure de la journée et de la nuit. D’ailleurs, Hydro-Québec a invité 160 000 consommateurs à tester la tarification « dynamique » où des épargnes sont possibles en évitant de se brancher durant les pics de consommation habituels.

Bref, en un mot comme en cent, les Québécois sont choyés en matière d’électricité. S’il existe un endroit dans le monde où le VÉ dispose d’un carré de sable privilégié, c’est bien ici !

Photo : D.Boshouwers Le Kia Niro EV, au chargement

Ne lésinons pas

J’ai une autre bonne nouvelle : votre facture d’électricité ne sera pas plus élevée si vous rechargez votre VÉ à partir d’une prise de 240 V (Niveau 2) au lieu de 120 V (Niveau 1).

Bien sûr, il faudra vous équiper d’une borne et payer pour son installation mais, une fois les subventions déduites, vous vous rendrez compte que l’opération valait le coup grâce à la rapidité de la recharge de Niveau 2 versus la lenteur du Niveau 1 (temps = argent).

« Votre compteur à la maison ne fait pas la différence entre le circuit de 120 V ou 240 V. Il ne se préoccupe pas de savoir si c’est votre cuisinière, votre sécheuse ou votre borne de recharge qui fonctionne. Il se contente de faire la somme de l’électricité utilisée par tous ces appareils », précise Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec.

En fait, tout milite en faveur de l’installation chez soi d’une borne de Niveau 2.

Mais en dollars, monsieur le chroniqueur : combien ça coûte de recharger mon VÉ à la maison ?

Selon Maxence, les experts d’Hydro-Québec ont estimé qu’un VÉ consomme annuellement l’énergie d’un chauffe-eau. Or, le coût énergétique annuel du chauffe-eau oscille entre 200 $ et 300 $ par maisonnée.

Arrondissons de manière conservatrice : pour un VÉ qui roule 20 000 km par an et dont les recharges à domicile coûtent 300 $ par an, on peut imager de belle façon en disant que chaque recharge revient à 1 $. On est loin d'un plein à la pompe à 2 dollars le litre!

Le Kia Niro EV, écusson

À l’extérieur du cocon

Maintenant, quand est-il quand j’utilise des bornes publiques ?

Prenons l’exemple des bornes du Circuit électrique (CE), le réseau d’Hydro-Québec très présent dans la Belle Province et dans l’est de l’Ontario. En passant, tous les prix indiqués incluent les taxes et sont bien sûr sujets à changement.

La recharge aux bornes de Niveau 2 (7 kW) du CE est facturée soit selon un forfait de 2,50 $, peu importe la durée de la recharge, soit 1 $/h, calculée à la minute près tant que le véhicule est branché.

Pour les bornes rapides de Niveau 3 depuis le 1er février dernier :

• 7,21 $/h aux bornes de 24 kW

• 12,39 $/h aux bornes de 50 kW pour un niveau de charge de la batterie inférieur à 90 %

• 15,27 $/h à 35,79$/h aux bornes de 100 kW, le tarif variant selon les paliers de puissance atteints lors de la recharge. En clair, surveillez la progression de la recharge sur votre téléphone et arrêtez-la dès qu’elle atteint 80 %. Au-delà, la recharge ralentit et la facture explose !

• 35,79 $ aux bornes de plus de 100 kW

Toutes les recharges aux bornes rapides sont facturées à la seconde. En Ontario, le prix de la recharge aux bornes de Niveau 2 du Circuit électrique et aux bornes rapides de 50 kW varie d’un emplacement à l’autre.

En théorie, si vous demandez le démarrage d’une recharge par l’entremise du service d’assistance téléphonique 24/7 (fourni par CAA-Québec), des frais de 5 $ sont ajoutés à votre facture. En pratique, j’ai eu des ennuis devant une borne du CE, un agent du CAA a démarré la recharge pour moi et on ne m’a jamais facturé les 5 $.

De toute façon, afin d’éviter tous les frais supplémentaires qui peuvent ombrager votre expérience, téléchargez l’application du Circuit électrique ou, mieux encore, procurez-vous une carte de membre (15 $ plus taxes).

Elle sert à vous faire reconnaître de la borne comme un usager du CE et, telle une carte de crédit, elle dispense les fonds que vous aurez préalablement pris soin de déposer dans votre compte.

Le site roulons électrique a justement estimé le coût de recharge annuelle de notre Niro EV 2020 en utilisant la cote de consommation combinée (ville/route) de 18,6 kWh/100 km calculée par Ressources naturelles Canada (nous y reviendrons) et en supposant que 85 % de la recharge se déroule à la maison (316 $), 5 % avec une borne publique de Niveau 2 (28 $) et 10 % avec un Niveau 3 de 50 kW (115 $).

Total : 459 $ pour parcourir 20 000 km (en guise de comparaison : 467 $ pour une Nissan Leaf et 679 $ pour une Jaguar I-Pace).

Les 2 $ le litre d'essence dont nous avons parlé ? Avec un réservoir de 60 litres, et si vous faites le plein, disons, trois fois par mois, cela revient à environ 4 300 $ par an. Vous voyez la différence ?

Plusieurs fournisseurs

Le Circuit électrique n’a pas le monopole des bornes. Des fournisseurs sérieux comme FLO, EVduty, ChargePoint et Pétro-Canada, pour ne nommer que ceux-là, s’activent au Québec, dans le reste du pays et sur l’ensemble du continent !

Chacun de ces acteurs détaillent sa tarification sur leur site. Vous pouvez deviner comme moi que tout ce beau monde s’arrange pour être compétitif. Si jamais vous rencontrez des coûts un peu plus élevés, il y a fort à parier qu’ils sont dus à un emplacement géographique éloigné ou à la présence d’un tiers partie (comme le propriétaire du lieu où se dresse la borne) qui réclame sa part.

Le réseau FLO, pour un, est très collé sur les activités du Circuit électrique. La preuve : la carte de membre d’un réseau fonctionne chez l’autre, et vice-versa. C’est autant vrai avec d’autres réseaux comme ChargePoint et Greenlots.

« Nous avons la mission de rendre facile et fluide la vie des électromobilistes qui, dans le fond, sont des pionniers. Nous voulons leur éviter d’avoir à télécharger huit applications différentes », dit Sylvain Bouffard, directeur des communications et des affaires publiques chez AddÉnergie, le proprio de FLO.

Le mot-clef ici est « interopérabilité ». Selon Sylvain, c’est le futur : « Les fournisseurs se donnent déjà la main pour partager leurs infrastructures et leurs technologies. » Même les constructeurs de VÉ participent à cet essor vers la convivialité, comme General Motors et son application Ultium Charge 360 qui relie 60 000 bornes de différents fournisseurs à travers le continent.

Photo : D.Boshouwers Notre Kia Niro EV

