Photo : V.Aubé Subaru Ascent Onyx 2022, profil

Auto123 met à l’essai le Subaru Ascent Onyx 2022.

On a pu s’en rendre compte au fil des dernières saisons : l’industrie automobile trouve des stratagèmes relativement peu coûteux pour attirer plus de clients. En effet, l’aspect plus « robuste » de certains VUS urbains se veut une option pour vendre l’aventure aux consommateurs, mais il ne faudrait surtout pas oublier la mode « lugubre », une ambiance où plusieurs composantes du modèle (sont assombris pour lui donner une apparence plus menaçante, voire plus sportive dans certains cas.

Chez Subaru, l’écusson Wilderness a été appliqué au Forester et à la familiale Outback, mais en ce qui concerne le plus imposant Ascent, il serait fort étonnant que ce traitement fasse partie de la stratégie de la marque à long terme. En revanche, le constructeur propose plutôt l’Ascent Onyx pour 2022, une livrée bien installée entre les niveaux Tourisme et Limited, mais qui a également la particularité de laisser tomber le chrome à l’extérieur. Ainsi, les bas de caisse, les contours d’ailes, la grille de calandre, les contours de fenêtre et même les jantes de 20 pouces de diamètre sont tous foncés. S’il est clair que l’aile canadienne a voulu maximiser la robe « sombre au possible », sachez qu’il est tout de même possible de repartir au volant d’une livrée dans une autre couleur que le « Cristal noir silice » de mon véhicule d’essai.

Photo : V.Aubé Subaru Ascent Onyx 2022, avant

Plus effacé, mais plus menaçant

Oui, c’est vrai que le thème « assombri » a été utilisé à plusieurs sauces dans l’histoire récente et Subaru ne réinvente absolument pas la roue, mais force est d’admettre que cette livrée médiane se veut un bel ajout à un modèle qui n’a pas réellement convaincu l’opinion des consommateurs de gros utilitaires... du moins au niveau du design! Une fois de plus, le département de design a préféré jouer la carte de la retenue, plutôt que d’y aller avec une silhouette sortie des sentiers battus.

Je dois l’avouer, l’Ascent n’est pas le modèle qui m’attire le plus au sein de cette gamme 2022 du constructeur, mais en mode Onyx, les lignes maladroites du plus imposant des Subaru s’effacent comme par magie. Bref, le style lugubre de l’Ascent lui va à ravir tout de noir vêtu, même s’il ne faut pas négliger les autres coloris disponibles pour cette édition plus « sportive ».

Photo : V.Aubé Subaru Ascent Onyx 2022, intérieur

Un Subaru Outback XL

Basé sur la même plateforme globale utilisée à toutes les sauces chez Subaru, l’Ascent propose une conduite qui s’apparente davantage à celle d’une voiture que d’un utilitaire robuste et lourd. La position de conduite est également celle d’une berline surélevée, bref une ambiance qui s’apparente à l’Outback, mais avec plus de dégagement pour les épaules et la tête grâce à cette silhouette de gros utilitaire à trois rangées de sièges. Là où l’Ascent se démarque de ses concurrents, c’est au niveau de la vaste fenestration, un détail qui facilite grandement les manœuvres de stationnement ou même les dépassements sur l’autoroute.

La planche de bord est typiquement Subaru. Il y a donc de gros boutons faciles à utiliser au quotidien, quoique les commandes de la ventilation sont un peu basses. En revanche, la présence de ces trois molettes facilite le dosage de la température dans l’habitacle.

Si les deux premières rangées de sièges sont confortables à souhait – un commentaire que mon plus vieux m’a lancé après notre escapade à la montagne –, c’est un peu plus serré à la troisième banquette qui, dans le meilleur des cas, restera souvent repliée dans le plancher du coffre. L’option de pouvoir transporter jusqu’à six passagers (sept dans les livrées équipées d’une banquette médiane) est tout de même un plus à l’occasion.

Photo : V.Aubé Subaru Ascent Onyx 2022, moteur

Un 4-cylindres turbo? Pour ce gros VUS?

Pendant un moment, on aura cru à une pénétration des mécaniques 4-cylindres turbo sous le capot de ces utilitaires à vocation familiale. Mazda a lancé la mode avec son CX-9 équipé d’un 4-cylindres gavé par turbocompresseur et Subaru a suivi peu de temps après avec l’Ascent. On peut également mentionner les versions hybrides du Ford Explorer et du Toyota Highlander, tandis que le Kia Sorento fait aussi partie de cette mode des quatre cylindres, mais la majeure partie des multisegments intermédiaires préfèrent encore un bon vieux V6 atmosphérique pour mouvoir cette lourde charge.

Dans le cas qui nous intéresse, le bloc 4-cylindres à plat turbo de 2,4 litres de cylindrée livre une puissance de 260 chevaux et un couple optimal de 277 lb-pi, des chiffres tout à fait dans le ton de la catégorie. Pour envoyer toute cette cavalerie aux quatre roues motrices, Subaru fait confiance à une boîte de vitesses à variation continue, une solution que maîtrisent plutôt bien les ingénieurs de la marque. Mais, pour ceux et celles qui voudraient d’un véhicule dynamique au possible, l’Ascent n’est pas exactement un candidat idéal. N’allez pas croire que le gros Subaru est triste à conduire, mais disons que sa vocation n’a rien à voir avec la berline WRX par exemple.

En conduite urbaine, il faut se montrer patient, l’unité qui prend son temps avant de faire grimper le moteur en régime et c’est un peu la même histoire pour les reprises sur l’autoroute. Autrement dit, pour un peu plus de sportivité, il faut être plus ferme avec la pédale de droite, un comportement qui a une incidence sur la consommation de carburant. À ce sujet, je n’ai pu faire mieux que 14,2 litres / 100 km après une longue balade sur l’autoroute et une bonne portion urbaine. Les quelques brefs trajets en ville ont vraiment nui au modèle utilitaire, c’est clair!

Selon l’EnerGuide canadien, l’Ascent est capable de maintenir une moyenne globale de 10,5 litres / 100 km, un résultat assez loin du mien. À la défense du véhicule, il faisait un froid de canard durant ma semaine d’essai.

Photo : V.Aubé Subaru Ascent Onyx 2022, trois quarts arrière

Le mot de la fin

Le Subaru Ascent n’est peut-être pas le VUS trois rangées le plus vendu du marché, mais si vous demandez à un stratège de la marque si le multisegment réussi à faire mieux que son prédécesseur, le Subaru Tribeca, il vous répondra oui assez rapidement. Le plus gros des véhicules Subaru a tout de même cet avantage de se conduire comme une grosse voiture familiale dotée d’un des meilleurs rouages intégral sur le marché. Le confort est au rendez-vous, tout comme la qualité de fabrication, mais il manque une petite étincelle qu’on retrouve notamment à bord d’un Mazda CX-9, voire même d’un Volkswagen Atlas. Le traitement Onyx est une excellente nouvelle pour Subaru, mais ça ne changera certainement pas la donne au sein de la catégorie.

On aime

Le comportement d’une voiture haute sur pattes

L’excellent rouage intégral

La qualité générale

On aime moins

Le design trop effacé

Peu d’espace à la troisième rangée

Capacité de remorquage sur la livrée de base

La concurrence principale

Chevrolet Traverse

Dodge Durango

Ford Explorer

Honda Pilot

Jeep Grand Cherokee L

Kia Sorento

Mazda CX-9

Nissan Pathfinder

Toyota Highlander

Volkswagen Atlas

Photo : V.Aubé Subaru Ascent Onyx 2022, calandre