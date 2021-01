Auto123 fait l’essai du Subaru Crosstrek 2021.

Le Crosstrek est né d’une idée bien simple ; prendre un modèle Impreza pour relever sa garde au sol, le doter d’éléments extérieurs plus résistants et élever un peu son toit. Ce faisant, un modèle parfait naissait pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus le week-end venu.

La réalité est un peu plus complexe que cela, mais ça demeure l’essentiel. Le choix a été judicieux pour Subaru qui poursuit sur sa lancée, surtout au Canada où les consommateurs sont friands de modèles 4x4. Incidemment, le Crosstrek est assez rapidement devenu le meilleur vendeur de la marque chez nous.

D’ailleurs, ce sont tous les modèles Subaru qui sont reconnus par les consommateurs ici. Pas plus tard que la semaine dernière, à peine avais-je garé un autre modèle Subaru (le Forester 2021) devant chez moi, en pleine tempête de neige, qu’un passant m’a fait remarquer que je n’avais aucun souci à me faire avec la météo. Telle est l’emprise que Subaru a réussi à développer sur le psychisme de nombreux automobilistes canadiens. Certes, son système de traction intégrale symétrique constante est excellent, mais on peut dire la même chose de plusieurs systèmes développés par d'autres marques. Simplement, Subaru est, à la traction intégrale, ce que Kleenex est au papier mouchoir !

Quant au Crosstrek, notez qu’il n’offre pas plus d’espace de chargement que l’Impreza (588 litres dans les deux cas, avec les sièges arrière en place), même si une plus grande partie de cet espace est à la verticale.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek Outdoor 2021, avant

Quoi de neuf ?

Le plus intéressant pour l’année-modèle 2021 en ce qui concerne le Crosstrek, c’est le plus gros moteur servi avec les versions Limited et la nouvelle variante Outdoor ; les amateurs qui réclamaient plus de puissance ont été entendus ! Nous saluons donc l’arrivée du nouveau 4-cylindres à plat de 2,5 litres, un moteur qui sert déjà les Legacy, Outback et Forester. Il développe 182 chevaux et 176 lb-pi de couple et bien qu’il ne transforme pas le Crosstrek en bête de piste, il fournit une puissance bien appréciée par rapport aux 152 chevaux et 145 lb-pi de couple de la mécanique qui est toujours au service des modèles Convenience, Touring et Sport.

La deuxième chose la plus intéressante à propos du Crosstrek 2021 est l’existence même de la nouvelle version Outdoor. Cette jolie couleur jaune plasma perle que vous voyez sur nos photos n’est possible — sans frais supplémentaires — qu’avec cette édition. Au-delà de la palette de couleurs, la déclinaison Outdoor se distingue avec des jantes en alliage de 17 pouces, une calandre unique, des moulures supplémentaires et divers accents gris, ainsi que des éléments intérieurs synthétiques plus résistants et plus faciles à nettoyer. Des surpiqûres jaunes sont aussi bien visibles à bord.

Notez que cette version ne profite pas d’une garde au sol plus élevée ni d’autres améliorations liées aux performances. Conséquemment, elle n’est pas plus compétente ou robuste que n’importe quelle autre variante du modèle en conduite tout terrain ; elle est juste plus facile à nettoyer, c’est tout.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek Outdoor 2021, profil

Deux mots sur la gamme

Les versions Convenience (25 908 $, frais de transport inclus, mais pas les taxes), Touring (28 308 $) et Sport (30 908 $) peuvent être équipées d’une boîte de vitesses manuelle, tandis que toutes les variantes équipées de la CVT sont livrées de série avec la suite de sécurité EyeSight. Les modèles Outdoor (32 108 $) et Limited (36 608 $) ne sont livrés qu’avec la CVT et proposent également le toit ouvrant ainsi que des phares à DEL qui répondent aux mouvements du volant.

Comme c’est souvent le cas avec les aides à la conduite, certaines fonctionnalités sont plus utiles que d’autres alors que certaines sont plus intrusives. Par contre, peu vous diront qu’elles ne représentent pas un avantage net lorsqu’il s’agit de rendre la conduite plus sûre. Subaru n’a rien à envier à la concurrence de ce côté.

Les modèles Outdoor et Limited sont également les seuls à être équipés des feux de croisement automatiques et du freinage automatique en marche arrière. Les amateurs de conduite à trois pédales doivent savoir que la boîte manuelle ne peut pas être associée au système EyeSight.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek Outdoor 2021, intérieur

Sur la route

Malgré de belles compétences hors route, soyons réalistes, la plupart des conducteurs de Subaru passent encore la majeure partie de leur temps à rouler sur des routes pavées, que ce soit en ville ou en banlieue. Le Crosstrek se présente sous un format compact, pas trop encombrant, et donc bien adapté à la ville. Il se veut confortable, et maintenant suffisamment puissant lorsqu’il est équipé du nouveau moteur, du moins pour répondre à des besoins raisonnables. La direction n’offre pas un sentiment de sportivité et les accélérations ne sont pas encore très vives, mais le châssis est solide. La conduite du Crosstrek ressemble plus à celle de l’Impreza que de l’Ascent.

Quant aux intempéries telles la neige, la gadoue et la glace, elles représentent à peine plus que des inconvénients minimes pour cette Subaru. Je suis certain que dans mon avenir il existe une situation ou je me resterai pris dans une Subaru, mais je ne l'ai pas encore vécue. Les photos indiquent bien que je n'ai pas conduit ce Crosstrek 2021 dans la neige, mais je l'ai fait par le passé, et le modèle est plus que compétent.

Sur l’autoroute, le nouveau moteur de 2,5 litres permet des entrées sur l’autoroute et des manœuvres de dépassements plus sécuritaires. Comme toutes les CVT, celle du Crosstrek fait un travail sans histoire, sauf si on sollicite à fond la mécanique. À ce moments-là, vos oreilles paieront le prix. La douceur de roulement est décente, tout comme le niveau d’insonorisation. L’habitacle ne vous donne pas l’impression d’être dans un produit de luxe, mais pas non plus dans un véhicule bas de gamme.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek Outdoor 2021, écusson

Mon essai du Subaru Crosstrek 2021 s’est surtout déroulé en ville. Conséquemment, ma moyenne de consommation est biaisée. Mais sachez que si vous passez la plupart de votre temps en ville, vous pouvez vous attendre à quelque chose comme les 12,2 litres aux 100 km que j’ai obtenus. Les chiffres officiels sont de 8 litres au combiné. Notez qu’avec le plus petit moteur de 2 litres, la moyenne est à peine mieux à 7,9 litres aux 100 km. La consommation ne devrait donc pas influencer votre décision sur le plan mécanique.

Conclusion

Le Crosstrek n’est pas radicalement différent pour 2021, mais l’ajout d’un moteur plus puissant avec certaines versions est très bienvenu. La variante Outdoor est jolie, mais elle n’est pas vraiment plus compétente en conduite hors route. Il ne faut donc pas avoir d’attentes irréalistes avec elle. Envisagez des versions d’entrée de gamme pour voir si elles offrent ce dont vous avez besoin.

Du reste, si ce modèle est rapidement devenu le numéro un de Subaru au Canada, c’est parce qu’il répond à un grand nombre d’attentes, notamment avec sa traction intégrale, son prix raisonnable, son espace et sa durabilité.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek Outdoor 2021, trois quarts arrière

On aime

Construction solide

Traction intégrale qui inspire confiance

Le moteur plus puissant

Espace intérieur généreux en regard du format

On aime moins

Conduite qui manque de dynamisme

La CVT peut gâcher l’expérience

Présentation intérieure simpliste

La concurrence principale

Buick Encore GX

Chevrolet Trailblazer

Fiat 500X

Ford EcoSport

Honda HR-V

Hyundai Kona

Jeep Renegade / Compass

Kia Seltos

Mazda CX-30

Mitsubishi RVR / Eclipse Cross

Nissan Qashqai

Toyota C-HR

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek Outdoor 2021, arrière