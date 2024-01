Montréal, Québec - Le Salon de l’auto de Montréal 2024 ouvre ses portes au public demain, et l’on constate un événement en transition. Outre le grand espace consacré aux bateaux et aux véhicules côte à côte, certains constructeurs sont revenus au bercail après avoir été absents l’an dernier, certains grâce au concours de concessionnaires. Pour le reste, le salon est pauvre en présentation de tout nouveaux modèles.

Les visiteurs découvriront toutefois de nombreuses nouvelles attractions à partir de demain, notamment avec plusieurs nouveaux modèles qui feront leurs débuts au Canada (ou au Québec). Voici les plus marquants.

VinFast Wild et VinFast VF 3

Le concept Wild de VinFast Photo : D.Boshouwers

Le concept électrique VF 3 de VinFast Photo : D.Boshouwers

Les représentants de VinFast présents sur place affirmaient qu’il a fallu convaincre la direction qui a finalement accepté de présenter ces deux nouveaux concepts entièrement électriques (qui viennent d’être dévoilé au CES) au Salon de l’auto de Montréal. Les deux sont certainement attrayants, chacun à leur manière. Le Wild est bien sûr une solution de rechange très séduisante au Cybertruck de Tesla exposé quelques centaines de pieds plus loin sur le plancher d’exposition du salon.

Le VF Wild, qui n’est encore qu’un prototype, il faut le dire, est un pick-up intermédiaire doté de caractéristiques intrigantes telles qu’une paroi rabattable entre la cabine et la caisse, pour une longueur de chargement maximale de huit pieds. Le modèle est également équipé de portes-suicides, ce qui correspond à son statut de concept. Nous verrons si ces portes survivront, advenant une éventuelle version de production.

Quant au très petit modèle utilitaire VF 3, c’est typiquement le genre de véhicule électrique que l’on voit commercialisé en Europe ou en Asie bien avant qu’il n’arrive en Amérique du Nord. Mais le fait est qu’il est présent au salon de l’automobile nord-américain. Et cela témoigne du poids du Québec en tant que marché pour les véhicules électriques sur ce continent à l’heure actuelle.

Voir aussi : CES 2024 : VinFast dévoile une camionnette

Le Cybertruck de Tesla

Le Tesla Cybertruck Photo : D.Boshouwers

Le Tesla Cybertruck, arrière Photo : D.Boshouwers

Et oui, le Cybertruck fait une apparition surprise dans un marché où il n’est pas encore présent. De plus, un représentant de Tesla a indiqué qu’il ne pouvait même pas nous laisser jeter un coup d’œil à l’intérieur, bien que le modèle soit déjà officiellement commercialisé aux États-Unis. Pourtant, le camion est là, à Montréal.

Toyota Camry 2025

La Toyota Camry 2025 Photo : D.Boshouwers

La Camry de nouvelle génération arrivera au printemps prochain avec une allure plus élégante et un groupe motopropulseur hybride, et seulement un groupe motopropulseur hybride. Les anciens moteurs 4-cylindres et V6 disparaissent et sont remplacés par un nouveau 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres fonctionnant avec l’aide de deux moteurs électriques et d’une petite batterie. La puissance de cette configuration est de 225 chevaux (232 avec la configuration livrable à quatre roues motrices).

Voir aussi : Toyota Camry 2025 : nouveau design, nouveau groupe motopropulseur hybride

Lexus GX 2024

Le Lexus GX 2024 Photo : D.Boshouwers

Le Lexus GX 2024 a été officiellement présenté en juin dernier, mais il sera ici en sol canadien pour que les visiteurs du Salon de l’auto de Montréal puissent le découvrir de près. La nouvelle génération de ce VUS de luxe offre trois rangées et toutes les commodités et caractéristiques technologiques que vous pouvez imaginer, le tout à l’intérieur d’un ensemble tout à fait capable de circuler hors route.

Voir aussi : Lexus GX 550 2024 : enfin une nouvelle génération

Voir aussi : Le Lexus GX 2024 est proposé à partir de 83 500 $ au Canada

Cadillac Escalade IQ

Cadillac Escalade IQ Photo : Cadillac

Cette version électrique tant attendue du modèle phare de Cadillac nous a été présentée en août dernier lors d’un dévoilement à Détroit, mais la voici à Montréal. Le Cadillac Escalade IQ est construit sur l’architecture électrique Ultium de GM. Le VUS électrique pleine grandeur offre trois rangées de sièges et peut accueillir jusqu’à sept personnes. Il abrite également une batterie de 200 kWh qui lui permet d’offrir une autonomie de quelque 724 km.

Voir aussi : Cadillac Escalade IQ 2025 : l'ère du grand luxe électrique commence

Hyundai Ioniq 5 N

Le Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : D.Boshouwers

La variante performante du populaire véhicule électrique de Hyundai a été présentée à Los Angeles en novembre, et nous avons eu l’occasion d’effectuer un premier essai routier du puissant VUS électrique. Mais elle est en sol canadien pour le Salon de Montréal et devrait être une attraction majeure pour les visiteurs habitués à voir le Ioniq 5 régulier en grand nombre dans la ville et ses environs.

Voir aussi : Los Angeles 2023 : Le Hyundai Ioniq 5 N 2025 fait son entrée

Voir aussi : Hyundai Ioniq 5 N 2025, premier essai : la révolution est à nos portes

Kia Sorento 2024

Kia Sorento 2024 Photo : D.Boshouwers

Nous avions déjà vu de près la version modernisée du Kia Sorento 2024 au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre dernier, mais cette semaine, c’est la première apparition canadienne du VUS.

Voir aussi : Los Angeles 2023 : Le Kia Sorento 2024 fait son entrée

Et ce n'est pas tout...

Les visiteurs du Salon de l’auto de Montréal 2024 pourront également voir le nouveau Buick Envista, le Chevrolet Equinox EV, le nouveau Ford Ranger et la Mustang Mach-E édition Rally, ainsi que les gammes Lamborghini et McLaren, pour n’en nommer que quelques-unes.

Voir aussi : Montréal 2024 : une édition LNH pour le Hyundai Santa Fe 2024