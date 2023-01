Honda en 2023 : les modèles et les changements

Si Honda ne propose pas la gamme la plus excitante de l’industrie, en revanche on peut parler d’une qualité irréprochable. La fiabilité, de même, est aussi une référence à travers l’univers automobile.

Pour 2023, le fabricant japonais compte introduire des versions révisées de ses modèles Accord, Pilot, Ridgeline et Odyssey, alors que le premier VUS électrique de l’entreprise est attendu avec le Prologue.

LES VOITURES

Honda Accord

Photo : Honda Honda Accord 2023

L’Accord change complètement alors que la 11e génération du modèle nous arrive. La berline a été présentée en novembre dernier. Sur le site canadien de l’entreprise, la version 2023 n’apparaît pas encore au moment d’écrire ces lignes.

Ce qu’on sait, c’est que trois variantes seront au catalogue ici : EX, Sport, Touring. Les deux dernières vont profiter d’une motorisation hybride, une approche qui était au menu avec le modèle qui nous quitte. La compagnie mise d’ailleurs beaucoup là-dessus et estime que 50 % des ventes lui seront attribuable. La mécanique sera la même que celle qui sert le VUS CR-V, soit un 4-cylindres de 2 litres offrant 204 chevaux et 247 lb-pi de couple.

Autrement, la version de base va offrir le 4-cylindres turbo de 1,5 litre. Ce dernier va profiter de quelques améliorations, mais proposer les mêmes prestations (192 chevaux et autant de lb-pi de couple) qu’en 2022.

Honda Civic

Photo : Honda Honda Civic Type R 2023

La Civic a été entièrement redessinée à l’été 2021 pour l’année 2022. Depuis, les différentes variantes se sont pointées de façon successive, de la berline à la variante Type R, en passant par le modèle à hayon et la déclinaison Si. On a donc pris un peu plus d’une année pour boucler la boucle, mais toutes les Civic sont nouvelles en 2023.

Il n’y aura donc rien de nouveau cette année, outre le fait que la Type R fait ses débuts comme modèle 2023. Si la Civic vaut toujours le coup, la hausse des prix à travers la gamme est une amère déception pour le consommateur. La Civic a toujours été proposée de façon abordable. Ce n’est plus le cas.

LES VUS

Honda HR-V

Photo : Honda Honda HR-V 2023

En voilà un autre qui présente une nouvelle robe pour 2023. Ici, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide.

Ceux qui adoraient l’ancien HR-V et son incroyable capacité de chargement grâce à sa technologie Magic Seat à l’arrière sont déçus.

Le HR-V que l’on reçoit est désormais basé sur la Civic. Il offre moins d’espace de chargement, mais un cocon nettement plus luxueux et mieux insonorisé. Sa conduite est aussi plus engagée, mais son 4-cylindres de 2 litres offrant 158 chevaux et 138 lb-pi de couple en a plein les mains lorsqu’on veut pousser la machine un peu.

Ce n’est pas le but de ce véhicule urbain qui va plaire aux masses, il faut le souligner. Ceux qui trouvent maintenant le CR-V trop cher vont se tourner vers lui, même s’il est, lui aussi, assez cher.

La bonne chose, c’est qu’il va être fiable au possible et que la qualité de construction est au rendez-vous. Une valeur sûre.

Honda CR-V

Photo : D.Boshouwers Honda CR-V 2023

Voilà un autre modèle qui est tout neuf pour l’année 2023. On parle surtout d’une très belle évolution, non d’une révolution. Ce qui est vraiment nouveau pour les consommateurs canadiens, c’est l’arrivée de la version hybride qui est proposée de deux façons, tout comme le modèle à essence. Les mécaniques sont les mêmes que celles que l’on retrouve avec l’Accord, à la différence que le bloc de 1,5 litre propose 190 chevaux et 179 lb-pi de couple.

Avec ce modèle, on nage en terrain connu. La qualité est là, l’expérience de conduite a été rehaussée grâce à un châssis plus rigide ; le CR-V est plus solide que jamais.

La déception, à l’instar de ce qu’on a vu avec la Civic, c’est la gamme de prix. La version de base est à près de 37 000 $ et il est facile de ressortir d’un concessionnaire avec une variante hybride de plus de 50 000 $.

Honda Passport

Photo : D.Boshouwers Honda Passport

Le Passport a été présenté en 2020. Ce format réduit du Pilot propose un aménagement intérieur à cinq places et une expérience de conduite un peu plus sportive et rigide, sans que le confort en souffre. Son style ayant été légèrement retouché en 2022 pour s’harmoniser avec celui des nouveaux produits de la marque, il y a peu de changements pour 2023.

Profitant du même moteur que le Pilot, Le Passport est toujours muni d’une boîte automatique à neuf rapports.

Comme son cousin, il n’est pas donné, mais cette thématique est maintenant la norme chez ce constructeur.

Honda Pilot

Photo : Honda Honda Pilot TrailSport 2023

Un autre modèle qui vient d’être présenté sous une nouvelle configuration pour 2023. C’est probablement celui qui profite de la plus belle amélioration en matière de design. De VUS totalement effacé et invisible sur la route, il devient un baroudeur au style plus affirmé, notamment avec la nouvelle version TrailSport. Il offre toujours des configurations intérieures à sept ou à huit places, ainsi qu’un moteur V6 de 3,5 litres.

Notez que ce moteur est associé à une boîte automatique à 10 rapports plutôt qu’à une CVT comme c’est le cas avec les boîtes automatiques des modèles que l’on a décrit jusqu’à présent.

Honda Prologue

Photo : Honda Honda Prologue 2024

Ce modèle doit être présenté plus officiellement en cours d’année. Le premier VUS électrique de l’entreprise est le fruit d’un partenariat avec General Motors, ce qui signifie que ce modèle va reposer sur la plateforme Ultium du constructeur américain.

Les premières images du véhicule ont été partagées l’automne dernier par Honda.

Plus de détails vont suivre en cours d’année lorsque la version de production nous aura été présentée, avec la fiche technique qui nous dira tout ce que l’on veut savoir sur ce véhicule électrique.

LA FOURGONNETTE

Honda Odyssey

Photo : D.Heyman Honda Odyssey

Dans le cas de la fourgonnette Odyssey, c’est dans le rétroviseur qu’il faut jeter un coup d’œil, car ce modèle a été renouvelé une dernière fois pour l’année 2018. Les rumeurs parlent d’une nouvelle génération pour 2024, ce qui signifie que l’on pourrait obtenir quelques nouvelles en cours d’année.

Il est possible que l’hybridité soit au rendez-vous avec la prochaine cuvée de cette fourgonnette, considérant que c’est proposé chez deux concurrents (Chrysler et Toyota).

En attendant, le modèle représente toujours une valeur sûre pour les irréductibles qui trouvent toujours, avec raison, qu’une fourgonnette demeure LE véhicule le plus pratique pour la famille.

LA CAMIONNETTE

Honda Ridgeline

Photo : V.Aubé Honda Ridgeline

Aucun changement n’est à signaler pour la camionnette Ridgeline en 2023, mais considérant qu’il s’agit du plus vieux véhicule de la gamme du constructeur (2017), on peut aussi s’attendre à une annonce bientôt concernant la prochaine génération. À l’instar de l’Odyssey, il faut imaginer un nouveau modèle vers la fin de cette année ou au début de la prochaine.

En matière de style, il suffit de regarder le Pilot pour comprendre ce qui nous attend avec la prochaine génération, alors que les deux modèles partagent structure et mécanique. Du reste, il ne faut pas anticiper rien de révolutionnaire pour ce modèle qui compte déjà sur une clientèle fidèle et acquise.

