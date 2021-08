Toyota Corolla : 50 millions d’unités vendues

Lorsque nous avons participé au lancement canadien de l’actuelle génération de la Toyota Corolla, la firme nous partageait une information concernant le nombre d’unités vendues du modèle depuis sa mise en service en 1966.

La voiture en était alors à 45 millions d’unités à travers le monde, bien en voie pour atteindre les 50 millions d’exemplaires.

Voilà qui vient d’être fait. Cette semaine, Toyota nous a communiqué la nouvelle confirmant la vente de la cinquante millionième version. La Corolla détient le titre du meilleur vendeur de tous les temps.

Au Canada, le compteur est à 1,6 million. Notez que la voiture a fait ses débuts en 1969 au pays.

Photo : Toyota La Toyota Corolla 1966

Est-ce que la Corolla est menacée par un autre véhicule ? Oui, le Ford Série F. Cependant, il faudrait des chiffres à jour pour bien mesurer la lutte qui se dresse à l’horizon. Chose certaine, la Corolla va demeurer la voiture la plus vendue longtemps, à défaut de rester le véhicule le plus vendu. L’automobile qui la suit au troisième rang est la Volkswagen Golf.

Quant à la Corolla, elle est livrable avec de plus en plus d’habillages différents, ce qui ne fait qu’aider ses statistiques de ventes. Et avec une version VUS qui s’ajoute pour 2022 (Corolla Cross), on pourrait lancer le débat, à savoir si l’on doit inclure ses ventes pour les ajouter à celles de la voiture.

Des choses qu’on se réserve pour plus tard. En attendant, Toyota célèbre cette étape incroyable, quand même, qui vient d’être franchie.

