Chaque année, le jury du NACTOY (North American Car and Truck Of the Year) choisit ses gagnants pour les trois principales catégories du marché de l’automobile, soit celles des voitures, des véhicules utilitaires et des camionnettes. En prévision des essais finaux qui se dérouleront au mois d’octobre prochain, les produits qui ont atteint l’avant-dernière étape sont maintenant connus.

En fait, du 16 au 18 octobre 2018, dans la ville d’Ypsilanti, au Michigan, le jury, composé de journalistes nord-américains (dont plusieurs d’origine canadienne), mettra à l’essai les différents candidats afin d’en arriver à sélectionner les meilleurs. Lorsque celui-ci sera complété, des finalistes seront annoncés pour chacune des trois catégories et ils seront divulgués au Salon de l’auto de Los Angeles à la fin du mois de novembre.

En janvier, au Salon de l’auto de Détroit, les gagnants seront dévoilés.

Photo : D.Boshouwers Volkswagen Jetta 2019

Voici, par catégorie et en ordre alphabétique, les véhicules toujours en lice pour les grands honneurs. Notez que dans le groupe des camionnettes, puisqu’il n’y a que trois représentantes cette année, ces dernières vont passer automatiquement à la phase finale.

Voitures :

Audi A6 - fiche technique de la A6 2018

Buick Regal Tour X

Genesis G70 - essai G70 2019 - fiche technique G70 2019

Honda Insight

Hyundai Veloster - fiche technique Veloster 2019

Kia Forte - galerie photo de la Forte 2019

Mazda6 - essai Mazda6 2018 - fiche technique Mazda6 2018

Mercedes-Benz A-Class

Nissan Altima - fiche technique Altima 2018

Nissan LEAF - essai LEAF 2018 - fiche technique LEAF 2019

Toyota Avalon/Avalon Hybrid

Toyota Corolla Hatchback - essai Corolla Hatchback 2019

Volkswagen Jetta - essai Jetta 2019

Volvo S60 - fiche technique S60 2018

Véhicules utilitaires sport :

Acura RDX - essai RDX 2019

BMW X5 - essai X5 xDrive40e 2018

Cadillac XT4 (ne manquez pas nos premières impressions sur Auto123.com lundi prochain!) - avant-premiere NY

Hyundai Kona - essai Kona 2018 - fiche technique Kona 2018

Hyundai Santa Fe - fiche technique Santa Fe 2018

Infiniti QX50 - essai QX50 2019

Jaguar I-Pace - essai I-Pace 2019

Jeep Wrangler - essai Wrangler 2018 - fiche technique Wrangler 2018

Nissan Kicks - essai Kicks 2018 - fiche technique Kicks 2018

Subaru Ascent - essai Ascent 2019 - fiche technique Ascent 2019

Toyota RAV4 - fiche technique RAV4 2018

Volvo XC40 - essai XC40 2019

Camionnettes

Chevrolet Silverado 1500 - essai Silverado 2019

GMC Sierra 1500

Ram 1500 - essai 1500 Sport 2019 - essai 1500 2019