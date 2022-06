Prix NACTOY 2023 : 47 véhicules en lice

Photo : Ford Ford F-150 Lightning

Tranquillement, l’année 2022 arrive à mi-parcours et ce moment correspond toujours à la publication de la liste des véhicules en lice pour les prix du NACTOY (North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year) pour les modèles 2023.

Oui, on parle déjà de 2023.

Et la lutte promet d’être intéressante, car on retrouve un nombre important de véhicules en candidature, soit 47. Du lot, on compte 31 VUS, 13 voitures, ainsi que 3 camionnettes. La dernière fois qu’il y en avait autant, c’était en 2019.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV60

Et, signe des temps, on peut compter 19 modèles tout électriques parmi ceux qui vont lutter pour les prix cette année, un record. Deux des trois camionnettes sont même tout électriques. Et le tableau n’est pas complet ; l’organisation du NACTOY attend avant d’ajouter un modèle à la liste des véhicules utilitaires.

« Ce nombre élevé de véhicules éligibles met en évidence le large éventail de choix que les consommateurs ont parmi les nouveaux produits cette année. Nous avons hâte de tester et d’évaluer cette liste diversifiée de véhicules passionnants pour déterminer les trois lauréats des prix NACTOY de cette année. » - Gary Witzenburg, président du NACTOY

Les jurés du NACTOY réduiront la liste aux semi-finalistes en septembre, avant d’annoncer les finalistes en novembre. Les gagnants seront dévoilés en janvier 2023.

Photo : D.Heyman Acura Integra

Quant à la liste des véhicules qui peuvent repartir avec les grands honneurs, la voici :

Voiture de l'année

Acura Integra - Notre essai

BMW i4 eDrive 40i

BMW i4 M50i - Notre essai

Genesis G80

Genesis G90

Maserati MC20

Mercedes-Benz Classe C - Notre essai

Mercedes-EQ EQE

Nissan Z - Notre essai

Porsche Cayman GT4 RS - Notre essai

Porsche 911 GTS

Subaru WRX - Notre essai

Toyota GR Corolla

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado ZR2

Camionnette de l'année

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning - Notre essai

Lordstown Endurance

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130

Véhicule utilitaire de l'année

Audi Q4 e-tron

BMW iX xDrive M50i - Notre essai

Cadillac Lyriq

Fisker Ocean

Genesis GV60 - Notre essai

Honda CR-V

Honda HR-V

Honda Pilot

Kia Sportage - Notre essai

Kia Niro

Kia EV6 - Notre essai

Jeep Wagoneer (empattement allongé) - Notre essai

Jeep Grand Wagoneer (empattement allongé) - Notre essai

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover SV

Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Defender 130

Lexus LX600

Lexus RX - Notre essai

Mazda CX-50 - Notre essai

Nissan Ariya

Porsche Cayenne Turbo GT

Rivian R1S

Subaru Solterra

Toyota Sequoia

Toyota bZ4X - Notre essai

Toyota Corolla Cross - Notre essai

Vinfast VF 8

Vinfast VF 9

Volvo C40 Recharge

Véhicule à être ajouté